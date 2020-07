Violencia y desigualdad: las luchas de las niñas colombianas

Violencia sexual y de género, problemas en el acceso a la educación, desnutrición y desempleo son los principales retos que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes del país de acuerdo con dos recientes documentos elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), junto con la Fundación Plan.



Se trata de los informes ‘¿Cómo es la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la agenda 2030?’ y ‘No dejando a nadie atrás. Datos sobre los datos: la situación de las niñas en la Agenda 2030’, los cuales se componen de datos recientes relacionados con esta población.(Lea también: Colombia, el puesto 9 en América Latina con más niñas en unión marital)

Ambos documentos, que hacen parte de la misma investigación, reflejan los retos que tiene el país frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados a las niñas y mujeres jóvenes, a través del análisis de 124 indicadores que permiten ver las situación actual de este grupo poblacional el marco de la Agenda 2030 en el país, a través de la información disponible.



Entre las cifras que causan más preocupación en la investigación se encuentran las relacionadas con violencia de género. En total 22.794 niñas en Colombia fueron sometidas a relaciones y actos sexuales forzados en 2018, es decir, 3 de cada 1.000 niñas menores de 18 años en Colombia.



Pero preocupa más cuando la violencia viene directamente de la pareja sentimental. El 4,1 por ciento de las jóvenes entre 15 y 19 años fueron forzadas por su compañero a tener relaciones sexuales. Entre los 20 y 24 años la cifra es del 4,5 por ciento y entre los 25 y 29 es del 5,3 por ciento.



La violencia física es más alta. Por ejemplo, el 33 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años reporta haber sido agredida por su pareja. Para jóvenes y adolescentes de entre 15 y 19 años el dato es del 28 por ciento.



Así mismo, 12 de cada 100 adolescentes de entre 13 y 19 años fueron manoseadas sin su consentimiento. Para mujeres de entre 20 y 29 años la cifra es de 18 por cada 100.



También se dieron a conocer datos importantes en cuanto a educación sexual y prevención de embarazo adolescente, puntos que también representan un serio reto para las autoridades.



Por ejemplo, durante el año 2018 se reportaron 15 niñas menores de 14 años embarazadas al día. Esto sería resultado de otros factores, como el poco uso de métodos anticonceptivos y planificación (solo el 28,5 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años reportó haberlos usado).



Pero los problemas para esta población no se limitan solamente a derechos reproductivos y violencia sexual. De hecho, en los informes se evidencian las dificultades de acceso a otros derechos.



Ejemplos claros de esto son todos los relacionados con educación y empleo, puntos que están estrechamente relacionados entre sí y que influyen en otros objetivos de desarrollo como la reducción de la pobreza.



Se estima que el 11 por ciento de las niñas que cursan primaria tienen dos años por encima de la edad acorde a su grado educativo. En bachillerato este número es del 18 por ciento. A esto se suma que 9 de cada 100 mujeres reprobaron el año en secundaria.



Sin embargo, no todo es negativo. Si bien en cursos inferiores se evidencia más niños matriculados que niñas, pese a que la población nacional cuenta con más mujeres, en cuanto al acceso a la educación superior la cosa cambia: el 55,6 % de los estudiantes matriculados son de género femenino.



En cuanto a lo relacionado con trabajo decente y crecimiento económico, se tiene que 1 de cada 10 niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años son sometidas a trabajo infantil, mientras que 31 por ciento de las jóvenes de 15 a 24 años no estudian ni trabajan.



Los informes completos reúnen muchos más datos reveladores en temas como pobreza, nutrición infantil, acceso a servicios básicos, entre otras. Los documentos pueden ser consultados en el siguiente enlace.



REDACCIÓN VIDA