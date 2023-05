“El feminicidio en Colombia tiene una historia reciente. La ley Rosa Elvira Cely (2015), fue la que individualizó al delito de feminicidio en el código penal colombiano. La distinción es que el delito se comete en razón del género y se involucran las diferentes violencias en contra de las mujeres, que pueden ser de tipo físico, psicológico, sexual, económico y de diferentes órdenes".



Así define Mónica León del Río, directora de Justicia Promujer y fundadora de Por Abogadas, el delito de feminicidio, que en lo que va del año le ha costado la vida a 114 mujeres entre el 1.° de enero y el 14 de mayo de este año, según la Fundación Feminicidios Colombia.

Uno de los factores a tener en cuenta al hablar de estos casos son las violencias, que, aunque pueden parecer una problemática diferente, están directamente vinculadas con el crimen de una mujer por el hecho de serlo -lo que se entiende como feminicidio- como menciona la abogada León.



Esto, pues el asesinato es, en muchos casos, el resultado de años o meses de maltrato, que no siempre se ve como golpes o violencia verbal.

En las relaciones violentas, el agresor suele aislar a su víctima de su red de apoyo, sean amigos o familia, lo que dificulta que la otra persona obtenga ayuda para salir de ahí. Foto: Ilustrador. Juan Felipe Murillo. EL TIEMPO

“Ese contexto de violencias no se alcanza a dimensionar por parte de la población porque son violencias que históricamente han sido aceptadas”, dice la abogada.



A esto, María José Gómez, directora de la Fundación Forge y magíster en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género, añade los estereotipos o roles de género, que han permitido que dichas violencias se perpetúen.



“Hay estereotipos donde la mujer tiene que ser sumisa, desde que nos dan un bebé, una cocinita, nos dan un pintalabios y nos llaman princesa, eso no es casual. Es la ley del agrado, que nos enseñan a mujeres y a hombres también. Él piensa que la mujer que estará a su lado, cuidará a sus hijos, lo acompañará y cuando ella se sale de esos roles sienten que tienen la potestad de castigarla”, explica.



Este castigo se puede ver de muchas maneras, desde la prohibición de hablar con otras personas hasta los comentarios ofensivos y denigrantes.

En Colombia hay estadísticas que permiten concluir que las violencias se inician desde el aspecto financiero, según la directora de Justicia Promujer, quien las define como “una forma de restringir los derechos de las mujeres desde muy temprano dentro de la relación”.



Es así como otros delitos suelen estar concatenados con el feminicidio. Es el caso de la violencia intrafamiliar en la que el agresor va “subyugando la mente de la víctima, minando su valor hasta acabar con su autoestima, lo que dificulta que salga de este ciclo de violencia”, añade la abogada.



¿Cuándo se deben prender las alarmas?

Si uno piensa que conductas violentas son celos y que esos celos son parte del pensamiento amoroso, no sales de ahí FACEBOOK

Desde hace algunos años se han venido popularizando algunas expresiones como ‘red flags’, o banderas rojas por su traducción literal, que hacen referencia a comportamientos, frases o acciones que tiene una persona y que pueden significar un peligro potencial.



Por ejemplo, los celos y el control pueden ser un indicador de posibles violencias futuras. Si en las primeras etapas de una relación, la otra persona se muestra posesiva, invade la privacidad, revisando chats o escudriñando en redes sociales por ejemplo esto puede ser una ‘red flag’. No siempre se traduce en un feminicidio, pero el riesgo puede ser mayor.



Sin embargo, muchos comportamientos que deberían ponernos en alerta se han normalizado, lo que dificulta que se entienda como un riesgo.



“Sucede que cualquier clase de violencia que hayamos vivido en nuestra infancia la hemos naturalizado. Muy pocas personas identifican las dinámicas de resolución de conflictos violentas o disfuncionales con las que crecen como violencia y entonces, en esta normalización están los gritos todo el tiempo, o los silencios castigadores, porque crecimos con ello en la infancia y no nos van a resultar tan evidentes como violentas”, afirma Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y creadora de @poliactivismo.

En esa misma línea, Gómez reitera que si no se identifica la violencia, se normaliza.



“Si uno no conoce las maneras en las que se manifiesta esa opresión se naturaliza, se convierte en un ‘ellos son así o ellas son así’ y eso no existe. La importancia es que no solo en la escuela, sino toda la sociedad pueda identificar esas formas, esos ‘micromachismos’. Así puedes identificar la situación y salir de ella, pero si uno piensa que conductas violentas son celos y que esos celos son parte del pensamiento amoroso, no sales de ahí”.



Pero no solo los celos, o conductas más evidentes como golpes o gritos pueden ser indicadores a tener en cuenta. Aislar a la persona de su círculo social o su red de apoyo, también puede ser una bandera roja.



“Una de las cosas que sabemos sucede en la mayoría de situaciones de abuso en relaciones íntimas es que primero hay violencia psicológica antes de llegar a la física. Y claro, aunque no se pase a esa violencia física en algún momento, en esa violencia psicológica, una de las técnicas que sabemos que más se usa es aislar a la víctima de su red de apoyo con discursos del tipo: ‘están en contra nuestro, solo nos quieren separar’ o del tipo controlador, ‘es que tú cuando sales con tus amigas, cambias, haces cosas que no me gusta que hagas’, son muchas maneras y ese aislamiento es un riesgo”, describe Alba Centauri.



Y aunque este tipo de violencias pueden ocurrir en cualquier tipo de relación, las mujeres, como ya se ha mencionado, pueden estar obviando características de un potencial feminicida.



“Es que tiene un problema, es que tiene un carácter difícil, entonces nosotras tenemos que rescatarlos. Eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza, ser las salvadoras de la relación. El pensamiento amoroso está tan arraigado al pensamiento cultura, que las chicas deben empezar a identificar esas trampas que pueden terminar en feminicidios”, alerta María José Gómez.

Es por eso que, para la experta en temas de género, hay una prueba que suele ser infalible: “Cuando las chicas nos dicen “es que no sé si esto es violencia”. Si lo estás dudando, por lo general lo es”.



Sin embargo, no es tan sencillo salir de relaciones violentas, pues como ya se ha dicho, se ejerce manipulación, violencia psicológica y aislamiento, lo que le dificulta a la persona buscar ayuda.



Lo que recomienda la abogada León es recurrir a las rutas de atención, aunque señala que son insuficientes y que pueden ser revictimizantes.



“Existen rutas de atención a nivel nacional, a nivel local como la línea púrpura, y las denuncias que se pueden realizar virtualmente ante la Fiscalía general de la Nación. Hay dos instancias ante Comisaria de Familia y Fiscalía General que se interconectan, las medidas de protección tienen que darlas las Comisarías de Familia” y agrega que también deben “crear una red familiar y de amistades fuertes, que sea una red de apoyo y denunciar a los agresores en redes sociales, como se está haciendo”.



A esto se le suma su llamado a las autoridades competentes “establezcamos dispositivos de alejamiento para que las víctimas puedan saber que están protegidas y a salvo de sus victimarios. Tenemos la ley y las herramientas, actuemos en consecuencia y a las mujeres: no nos quedemos calladas”, apunta.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

