El video sobre las presiones a las mujeres que da la vuelta al mundo.

Una pieza audiovisual ha recorrido internet de rincón a rincón.



El metraje, que dura poco menos de 3 minutos, confronta de manera original temas difíciles relacionados con las exigencias que a diario enfrentan las mujeres para, según algunos estereotipos vigentes, ser 'unas damas'.

El breve metraje fue publicado por la revista 'Girls Girls Girls Magazine', y acumula más de 2 millones de visualizaciones. Además, ha sido replicado en diversas plataformas digitales y en las redes sociales más importantes.

El video es presentado por Cynthia Nixon, reconocida actriz que en su momento resaltó por su papel de Miranda Hobbes en la serie 'Sex and the City'.



Ella, de pie frente a la cámara, habla de temas como la maternidad, las denominadas 'buenas costumbres' y los estereotipos de belleza.

"Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta, tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Sé sexy, sé seductora. No seas tan provocativa. Viste de negro. Usa tacones. Estás muy vestida. Estás muy desvestida ¡Te ves descuidada! Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne", dice Nixon en el inicio del video.



El relato de la actriz es intercalado por imágenes de películas e iconos populares que, en su momento, retrataron varios de los flagelos enumerados.



Hay escenas de 'My Fair Lady' (1964) y fotografías de celebridades como Rachel McAdams, Georgia Jagger y la actriz Rose McGowan, quien se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos sexuales en Hollywood tras denunciar al exproductor Harvey Weinstein, actualmente condenado, gracias al movimiento #MeToo.

"No llames la atención. No trabajes hasta tarde. No hagas bromas sucias. No sonrías a extraños. No salgas de noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no", concluye el duro monólogo de Nixon.



El discurso se basó en un texto de Camille Rainville, el cual ya ha sido traducido a casi una veintena de idiomas.

