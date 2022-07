Después de que sus ángeles colgaran las alas en 2019, cuando se canceló el que fue, por 24 años, el megaevento de la industria de la moda estadounidense, el Victoria’s Secret Fashion Show, la compañía de ropa interior, accesorios y fragancias emprendió un vuelo distinto, realmente democrático en términos de inclusión por género, talla, color de piel y acceso a sus artículos.



Y lo confirma su más reciente apertura: la primera tienda de lencería de la región, que incluirá todas las divisiones del universo lingerie de Victoria’s Secret.



La tienda tendrá desde su apetecida ropa interior para el día a día y la deluxe, pasando por su exquisita propuesta loungewear (ropa para estar en casa, o stay home style que, con las transformaciones sociales impulsadas por la pandemia se consagró en el armario casual), hasta su recién estrenada apuesta de prendas deportivas en todas las tallas.



“Aparte de que será la primera de lencería en la región, será la segunda Store of the future (Tienda del futuro) de la marca”, asegura Vanessa De Souza, marketing manager de Victoria’s Secret sobre la nueva megavitrina que Victoria’s Secret que se inaugurará el 15 de julio en el primer piso de Parque La Colina C.C.



Es decir que, además de la de Chicago –una de las más importantes de la empresa y que cuenta con una extensión de casi diez mil metros cuadrados de glamur y feminidad–, la de Bogotá tendrá el concepto estrenado por la marca en diciembre de 2021 y que, además de tener el mayor surtido del planeta, hace de la elección del ‘bra’ perfecto toda una experiencia inmersiva.

Para ello, este lugar tendrá el mismo inventario de su headquarters en Estados Unidos y además contará con una robusta apuesta tecnológica de corte futurista, para garantizar un mayor acceso de sus diseños y artículos.



Por ejemplo, los maniquíes tendrán todas las contexturas y géneros, al haber sido elaborados en 3D, sobre proyecciones digitales de cuerpos reales; como quien dice, los patronajes y desarrollos de prendas creadas sobre cuerpos tan idealizados como los de los ángeles, literalmente, ¡volaron lejos!

¿Por qué Bogotá, como sede de esta doble innovación de la compañía?



Vanessa De Souza: Después de once tiendas que tenemos bajo el concepto de belleza y accesorios (Beauty & accesories) vimos que el consumidor llegaba a la tienda y decía: ‘ ¿cuándo van a traer lo que compramos afuera?’. Con base en esto, la marca nos dio luz verde para abrir esta súper tienda.



¿Qué caracteriza el concepto 'Store of the Future'?



Es un concepto completamente nuevo, súper futurista, la decoración es espectacular. Es un espacio amplio, claro, con espacios diferentes y apuestas más sostenibles.



¿Cómo será evidente dicha sostenibilidad en medio de un concepto altamente tecnológico?



Se trata de usar cada vez menos impresión de artes. No tendremos vitrinas con piezas gráficas impresas, sino pantallas impactantes, reduciendo notoriamente el gasto de papel. Asimismo, tendremos por primera vez en la región nuestro brasier de día a día elaborado con ciertas partes de material reciclado. No se puede decir que la prenda será cien por cien de material reciclado, pero empezaremos a tener ciertas partes que componen al bra que sí están hechas a base de material reciclado.

Vanessa De Souza es la marketing manager de Victoria’s Secret. Foto: Archivo particular

¿Esta reutilización de piezas o de componentes como los broches, por ejemplo, ya existe en otros lugares?



En otros países, el brasier se recicla luego de ser entregado por las compradoras al cumplir el ciclo de vida útil para ellas, y no lo desechen. En cada país buscamos es el método más eficiente para reciclar nuestros diseños y hoy en Colombia, con esta nueva tienda, lo que la marca busca es poco a poco tener mercancía que en unos años sea totalmente reciclada para ayudar a la sostenibilidad del planeta.



¿Alguna otra iniciativa sostenible, por ejemplo, usarán energías alternativas en las nuevas pantallas?



De momento, lastimosamente, no tendremos energías renovables, sin embargo, le apostamos a la mano de obra colombiana. Cada vez que abrimos una tienda, hacemos local sourcing de todos los productos para ayudar al país anfitrión, en vez de que la marca mande todo de afuera. Consideraron que Colombia tiene muy buena mano de obra y por eso nos dieron el go para acudir a su talento.



¿Cómo veremos a la industria local vinculada en este 'Store of the future'?



Antes la marca era muy celosa y enviaba muebles, decoración, etc. listas y acabadas. A partir de ahora, ellos mandan una guía y buscamos un proveedor local que tenga la capacidad de igualar el concepto. Y no es secreto la calidad de la mano de obra colombiana.



Es bien conocida la experiencia de la mano de obra colombiana en la elaboración de fajas y prendas de control. ¿Han pensado involucrarla en la oferta de la marca en nuestro mercado, para reforzar su iniciativa de local sourcing?



De momento no es el enfoque de la marca, pues por el tema de fortalecer la inclusión por diversidad de cuerpos y tamaños, sería contraproducente.

En el mundo tenemos más de 25 mil mujeres capacitadas en elección del brasier ideal para cada cuerpo. Al año, cerca de 100 millones de mujeres descubren su talla de brasier gracias a nuestras asesoras FACEBOOK

En sus once tiendas de tiendas físicas y en su e-commerce ya se pueden comprar piezas de lencería. ¿Por qué?



Sí, se trata de una cantidad minúscula de producto de lencería que se ofrece en las tiendas que manejan el formato Beauty and accesories y que se reduce a las categorías Cotton (pantis más sencillos, de uso diario) y otra, un poco más lujosa, que se llama Glamour; recientemente, a esta modelo de tienda también se le agregó un surtido icónico –como lo llamamos nosotros–, de piyamas, pero es un surtido mínimo, de dos a tres referencias y hasta ahí. Mientras que en nuestra nueva tienda de lencería, encontrarán una cantidad enorme de productos y diseños, para todos los estilos, para el día a día, una ocasión especial, etc.; es indescriptible la cantidad de opciones.



¿Veremos alguno de los brasieres de miles de millones que tanto caracterizaron a la marca?



No lo creo, pues por suerte la marca ha evolucionado mucho y actualmente busca ser diferente, más inclusiva, que quiere decirles a las mujeres que sientan bien con sus cuerpos, que se sientan seguras de sí mismas con su naturalidad y que no persigan el estándar ‘perfecto’ que usaría ese bra, que identificaba tanto a la marca y que desde hace tres años ya no se produce más.



¿Cómo perfila el target de la tienda?



Será un espacio donde las clientas se sentirán muy apreciadas. Nosotros tenemos un servicio de bra fit, completamente gratuito y personalizado con nuestras expertas de tallaje. Ellas se encargarán de hacerle saber a cada clienta cuál es en realidad su talla de brasier, midiéndole la copa y la banda. Queremos que la ida a la tienda sea una experiencia que no sea solo ir a buscar el bra sino que sea la visita a un lugar en donde todas las mujeres encontrarán todas las opciones, desde el bra de día a día (tenemos una tecnología que eliminó la sensación de: "quiero llegar a casa a quitarme el brasier" y otros que aparte de comodidad les garantizarán a las mujeres seguridad y sentirse sexis y que inclusive, se podrán usar más allá del interior, al ser statement pieces para salir a la calle, revelándolas.



¿Cuál será el objetivo de esta nueva tienda en Colombia?



Confirmar que al consumidor le gusta lo que estamos trayendo al país y que los precios son justos. Y de paso evitarles a los clientes largas esperas por las nuevas colecciones (la única diferencia será una semana en la llegada de las novedades, que es lo que tarda el proceso de envío e importación desde Estados Unidos hacia Colombia).



PILAR BOLÍVAR​@lavidaentenis

