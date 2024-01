Vestidos para dar el ‘sí quiero’, colores y tendencias que se imponen este 2024

Honrar al amor que trasciende. Esa es la invitación de Francesca Miranda con ‘Cartas de solsticio’, su nueva colección, ecléctica, que resalta la individualidad femenina y la dicha de un amor correspondido.



Lanzada con éxito rotundo en la Semana de la Moda de Nueva York en octubre pasado, esta exquisita propuesta también causó sensación durante el Wedding Forum 2023 + Cartagena Wedding Dreams, el evento más importante de la industria de las bodas en Colombia, celebrado en la Heroica por el Hotel Sofitel Legend Santa Clara y la empresa Mary Cuéter Bodas y Eventos, junto con otros grandes aliados de la ciudad caribe.

La colección de alta costura nupcial, otoño-invierno 2024, de Miranda adornó la gran pasarela instalada en el Palacio de la Proclamación, de Cartagena. Inspirada en lo más profundo de la naturaleza femenina, sus creaciones dejan ver su marcada fascinación por el encaje y esa permanente exploración que hace de adornos y bordados. Los diseños traen a la mente pasajes de películas románticas como Orgullo y prejuicio y Amor moderno.

Enterizo corto, manga larga y con cuello alto de encaje francés, con falda sobrepuesta, removible, tul italiano, de Francesca Miranda. Foto: ANDRÉS OYUELA

Miranda, de origen salvadoreño y radicada en Barranquilla, presenta llamativos detalles en cada pieza hecha a mano, intrincados encajes franceses, tules bordados, cuellos altos y mangas largas para las novias contemporáneas y para las más modernas.

En este deslumbrante universo, los vestidos de novia personalizados y de ensueño están a la orden del día. La diseñadora bogotana Isabel Henao cautiva con ‘Wild Blooms’, su colección bridal 2024, que celebra el buen amor y la atemporalidad.



Siluetas femeninas contemporáneas caracterizan su propuesta enfocada en la personalidad de cada novia, y que Henao materializa en su atelier con linos exquisitos en satín italiano y tules bordados en motivos de ligereza poética. Inspirada en la sensación atemporal del ADN de la marca, brilla con delicadas abstracciones florales y está dirigida a mujeres contemporáneas que aman los diseños únicos, románticos y delicados.

Vestido en tafetán, con estampado de rosas, de Silvia Tcherassi. Foto: Cortesía de la marca

Los diseños atemporales, que “después de unos años no se sientan pasados de moda”, también son el centro de interés de la barranquillera Silvia Tcherassi, quien resalta que “cuando existe el tiempo suficiente para crear un traje de novia, lo ideal es tener la oportunidad de diseñar algo único”. Por eso le gusta reunirse con sus clientas en su taller en Miami (Estados Unidos).



En las ceremonias y celebraciones formales, y en un entorno fastuoso, recomienda que el vestido también lo sea y, por tanto, haya el tiempo suficiente para su planeación y elaboración. En cambio, en los casos de segundas nupcias, bodas civiles, en la playa o celebraciones menos formales, tiene colecciones ready to wear con vestidos que también les quedan muy bien a las novias.

Traje negro, tres piezas, corte entallado, de Suitsupply. Y esmoquin en ‘jacquard’ de rosas, en tonos ‘off white’, de Alejandro De La Rosa. Foto: Cortesía de las marcas

La ventaja de estos diseños, dice Tcherassi, es que “es una opción para novias que quieren escoger el vestido en el momento y no esperar varios meses uno demi couture (prendas únicas, exquisitas, hechas manualmente y con un gran trabajo de costura). Precisamente, la ex-Miss Universo Cecilia Bolocco se casó en el año 2022 con un diseño que la barranquillera había presentado en Nueva York semanas antes; parecía creado para ella.



Los novios no se quedan atrás, señala el diseñador sincelejano Alejandro De La Rosa. A ellos les presenta ‘Le Jardin Spring 2024’ by Alejandro de La Rosa, sastrería moderna y sofisticada con linos de gaza tejidos en Italia y lanas de alta calidad y ultralivianas, que también tiene en cuenta a los amantes de lo clásico.



En su paleta de colores se destaca la gama de los azules para cualquier ambiente, y los tonos off white, arena, avena, verde pistacho, ideales en clima cálido.

La firma holandesa Suitsupply, por su parte, trae moda de lujo al mercado colombiano con la posibilidad de personalizar el diseño como el aclamado traje Havana, que aporta sofisticación natural a cualquier ocasión. Para clima cálido ofrece diseños de lujo informal elaborados en seda, preferiblemente, y para clima frío, en lana o lino.

