La renombrada diseñadora Francesca Miranda trae a Bogotá su línea para novias, tanto en Couture como en Ready To Wear. Esta es la primera vez que la diseñadora hace presencia en la capital, en la tienda exclusiva St. Dom.



Sus vestidos, que se venden en diferentes tiendas para novias en Estados Unidos

como Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Stanley Korshak entre otras, podrán apreciarse en el evento privado que se realiza del 10 al 15 de septiembre en St. Dom.

En su línea RTW ofrece piezas listas para enviar con diferentes precios. Foto: Foto. Cortesía Francesca Miranda

Estoy feliz de estar en Bogotá, lo bonito es ver el universo completo y conocer a todas esas novias FACEBOOK

Con una amplia trayectoria y 12 años desde su entrada al mundo de las novias, Miranda ha transmitido su visión, fuertemente influenciada por la artesanía, al mundo de las bodas.



Para la diseñadora, “todas las novias se quieren sentir novias, y aunque hubo una transición y ya no hay un etiquetado a un solo estilo de vestido, no hay límites, pueden usar pantalones, personalizar los velos con sus iniciales, hay un universo mucho más amplio”, señala.



Siguiendo esa tendencia, Miranda lanzó su línea Ready To Wear Bridal, compuesta por una selección de vestidos y piezas para esas novias modernas que también quieren llevar en su día el sello icónico de Francesca, pero con la posibilidad de adquirir una prenda que tendrá más usos gracias a los diseños versátiles.

Los vestidos de novia diseñados por Francesca Miranda tienen características de sostenibilidad, una tendencia para las novias contemporáneas. Foto: Cortesía Francesca Miranda

En sus creaciones, la diseñadora incorpora telas intrincadas con siluetas inesperadas, y diseños hechos a mano por las talentosas artesanas que hacen parte de su equipo.



"Yo pienso que en mi ADN lo artesanal existe desde el 2002 y haga lo que haga es parte de mí. En las novias trato de que la parte de arriba, que es lo que más trabajo para que quede plasmado ese ADN. Es una parte 100 por ciento creativa y es maravilloso", comparte Miranda.



Sobre su espacio en St. Dom, la agenda para novias ya está llena, pero parte de su apuesta es diferenciarse de las casas en las que una cita previa es obligatoria. En caso de que se libere un espacio, la diseñadora está dispuesta a atender de forma personalizada, pues entiende lo frustrante que resulta para una novia que le cierren las puertas.



"Estoy feliz de estar en Bogotá, lo bonito es ver el universo completo y conocer a todas esas novias", aseguró Miranda.



