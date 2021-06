Uno no se casa por las razones equivocadas

A todos nos enseñaron en el colegio que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Si uno quiere ir del punto A al punto B, traza una línea recta entre los dos puntos... ¡Y problema resuelto!



Lo que no nos enseñaron, y muchos ni siquiera logramos aprender en el transcurso de la vida, es que las líneas cortas no siempre son las mejores.



Una decisión como el matrimonio no puede tomarse por miedo, inseguridad o presión social. Es una determinación profunda cuya meta debe ser compartir el resto de la vida con una persona. Foto: iStock

Estoy segura de que conocen a personas que se han comprometido, con la única intención de pasar rápido del punto A al punto B. El punto A puede representar muchas situaciones; por ejemplo, un hogar hostil de los padres, un sentimiento de rechazo social por no estar casado(a), querer cumplir las expectativas de los demás, necesidad de estar con alguien que lo(a) puede mantener o el simple hecho de no saber estar solo(a). Entonces esa persona traza la línea más corta para llegar al punto B: el matrimonio. No reconoce que el punto B no es la meta final. ¡No es simplemente llegar y ya!



Casarse quizá sea el camino más corto, pero si se recorre por las razones equivocadas, resultará ser la línea más sacrificada y débil. Una decisión como el matrimonio no puede tomarse por miedo, inseguridad o presión social. Es una determinación profunda cuya meta debe ser compartir el resto de la vida con una persona, y juntos crear un hogar lleno de respeto, honestidad, lealtad y amor.



Frecuentemente se habla de los fracasos matrimoniales, pero rara vez de las razones por las que se tomó una decisión tan trascendente en la vida. La finalidad de una relación no puede ser cumplir muchos aniversarios o tener hijos para que nos cuiden en la vejez. La meta debe ser conformar un hogar sano y feliz para ambas personas y todos los involucrados.



No podemos ver el matrimonio como una salida fácil para cumplir con las expectativas de la sociedad o complacer a los padres. Mucho menos debemos pensar que un matrimonio curará los dolores y las falencias que sentimos.



¿Por qué hablo de este tema? Porque demasiados hogares rotos se habrían podido evitar si fuéramos más conscientes de por qué entramos a algo tan importante como el matrimonio. Las tasas de divorcio son cada día más altas, porque estamos intentando acortar las distancias... ¡en lugar de gozarnos el camino!

