El evento virtual que busca discutir sobre el liderazgo de la mujer

La University Canada West (UCW) realizará este jueves a las 6:30 p.m la gira 'Women in Leadership Webinar Series: Empoderamiento de la mujer como objetivo de desarrollo e innovación, de manera simultánea entre México y Colombia.



Durante este evento se van a discutir y revisar múltiples temas relacionados con el liderazgo en la mujer en el ámbito empresarial de ambos países.

Colombia y México son la tercera etapa de la gira, que se reunió en el Brasil el 1° de octubre y donde se analizó el escenario de trabajo para las mujeres en ese país, y en los países del Caribe el 7 de octubre.



Women in leadership México and Colombia contará con la participación de Ana Karen Ramírez, Ana Barrera y la invitada especial Wenyi Cai, quienes estarán acompañadas por Gabriela de la O y Lawrence Ragos, de la University Canada West.



Ana Barrera, es cofundadora y directora ejecutiva de Aflore, una organización no gubernamental que propende por llevar recursos a quienes no están dentro del sistema financiero.



Por su parte, Wenyi Cai es graduada Cum Laude del Harvard College y la fundadora y directora ejecutiva de Polymath Ventures, una organización constructora de empresas que sirve a la clase media y media baja desatendidas de América Latina.



Por último, Ana Karen Ramírez es MBA en Innovación y Emprendimiento del EGADE Business School. Fue fundadora y es la actual CEO de Epic Queen, una organización que empodera a las niñas y mujeres a través del desarrollo de habilidades técnicas al brindarles las herramientas para construir su confianza, sus sueños y su futuro.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en participar del evento solo deberán contectarse al siguiente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_hdu_DdS7T52YPe5HOGPgvA