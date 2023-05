La Fundación A la Rueda Rueda cumplirá 10 años de impactar positivamente la niñez colombiana, y uno de sus proyectos bandera para celebrar esta primera década es el nuevo Centro de Ocio Creativo, que se inaugurará mañana en Montería (Córdoba).

Su fundadora, Vivi Barguil Bechara, habla de las metas que ha logrado, porque son 2.500 niños, niñas y adolescentes que han sido educados bajo el modelo de ‘ocio creativo’ con el fin de potencializar habilidades artísticas. Además de estimular la socialización entre ellos, su desarrollo personal e, incluso, su proyección profesional.

¿En qué consiste el modelo pedagógico que aplican?

Nosotros inventamos un modelo pedagógico llamado ‘ocio creativo’. Les enseñamos a los niños, por medio del arte y el deporte, a desarrollar cualidades y valores. Se inician desde muy pequeños y lo hacen por medio de módulos. Con este modelo, hemos ido a varias instituciones educativas con webinars para capacitar profesores. Hemos preparado a 3.000 educadores y hemos impactado a más de 9.000 niños a través de escuelas públicas.

Tienen programas de danza, boxeo, ajedrez, pintura, deporte y música, ¿cómo vinculan a los niños a los cursos?

Voz a voz, muchos niños vienen de años anteriores y ellos invitan a otros. Vamos a los colegios, contamos lo que hacemos y los niños llegan a la Fundación. Cuando uno tiene interés, no hay obstáculo que valga.

¿Desde hace cuánto llevan soñando el nuevo espacio?

Esa fue una donación de un señor de Montería, que nos regaló una hectárea de terreno y luego, lo empezamos a construir, tocando puertas en la empresa privada y en los organismos multilaterales. Nos demoramos un poco pero ya en el Centro, hoy en día, se puede ir a aprender, a jugar, a todo. De hecho, vamos a empezar a construir el comedor porque se lograron los recursos gracias a una alianza con la Embajada Japonesa.

¿Cómo consiguieron la alianza?

Después de consultar cuáles proyectos nos servían más, nos postulamos por la página web de la embajada. Aplicamos y aprobaron nuestra iniciativa.

¿Quieren articular a colegios aledaños a la zona al Centro?

Queremos que ese nuevo centro también lo puedan usar instituciones educativas cercanas, pues a veces no tienen la infraestructura; por tanto, si necesitan de ese espacio, nosotros podemos servirles de algo. Queremos que sea un lugar para la comunidad.

Además de Montería, ¿en qué otras ciudades operan?

Nosotros ya estamos en capacidad de salir de Montería; en efecto, hemos ido a municipios alrededor de Sincelejo, hoy en día trabajamos en Tolú y estamos concentrando esfuerzos para llegar al interior del país.

¿Las escuelas como toman su modelo de 'ocio creativo' cuando lo socializan?

Les encanta. Es un plus que se les da a los niños para que estimulen una parte del cerebro que se deja atrás. Aspectos como la creatividad, la alegría y los valores son aspectos que tienen quietos, como si fuera un museo. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestro programa, los rectores es como si se les hubiera parecido la Virgen.

El centro cuenta con un espacio de 1.8 km² . Foto: Fundación A la Rueda Rueda.

Realizan el Torneo de Ajedrez del Caribe A La Rueda Rueda, ¿cómo acercan a los niños a este deporte?

Es una competencia que empezamos hace cinco años y nos ha dado muchas sorpresas porque no sabíamos que la comunidad ajedrecista era tan numerosa en el país, entonces hemos encontrado que hay muchos niños y jóvenes que les gusta el ajedrez.



Hacemos la invitación por redes sociales y visitamos colegios, y para inscribirse no tienen que pagar absolutamente nada ni pagar por usar la plataforma ChessKid, sitio web en el que juegan y aprenden.



Este año van a ser 10 los ganadores, a quienes los vamos a llevar a un torneo internacional para que participen representando tanto la Fundación como a Colombia. En cinco años del torneo, hemos vinculado a más de 12.000 niños. Aparte, vienen delegaciones de México, Panamá, Guatemala porque el evento se ha popularizado bastante. Realmente ha sido una sorprendente idea que se desarrolló, nunca nos imaginamos el éxito que íbamos a tener.

¿Los niños cómo reaccionan cuando se enteran de que van a viajar gracias a su talento en el ajedrez?

Se ponen muy alegres. Es que ellos tienen que pasar por varias eliminatorias, la primera es de 5.000 niños que se inscriben, luego pasan por dos filtros o categorías: festival, que es para niños aficionados que apenas están comenzando; y el torneo. Llega la semifinal que es presencial, este año es en Montería, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Allá van, se presentan y si ganan, llegan a la final, que es en la Puerta de Oro de Colombia. De ahí solo clasifican, cinco de cada categoría y los llevamos al torneo internacional este año.

Tienen programas de danza, música, ajedrez, deporte y boxeo, ¿cómo condicionan el perfil de cada niño para que encuentre su curso más afín?

Ellos tienen la libertad de escoger porque es muy aburrido que alguien le diga que tiene que hacer boxeo cuando realmente quiere otra cosa. Cada niño escoge su programa y entra al nivel de su edad. Cada nivel lo hemos desarrollado por grupos de edades. Por tanto, el niño o la niña empiezan a trabajar con sus profesores que son tutores altamente cualificados, que llegan a la Fundación a enseñarles a los niños por medio del ocio creativo.

Hace diez años ¿con qué programas iniciaron?

Nosotros siempre hemos tenido esos programas desde el inicio, que fue en el 2013. Empezamos con esos cursos y con 40 niños, en ese año terminamos con 170.

¿Por qué, desde el inicio, optaron por educar en artes y deportes?

Porque son las disciplinas en las que no les hacen tanto énfasis en los colegios, tanto público como privados y, entonces, lo que nosotros queremos es darle la oportunidad que desarrollen la otra parte del cerebro y que se den cuenta que si bien las matemáticas, física, biología son importantes, pueden explorar otras áreas.

¿Cómo articulan a los papás en el crecimiento pedagógico de los niños?

Nosotros les hacemos charlas en las que les explicamos qué es lo que estamos haciendo. Los invitamos a visitar el actual centro para que conozcan donde se encuentran sus hijos. Ahora mismo estamos capacitando unas madres porque queremos que ellas empiecen a tener un oficio y a empoderarse también como madres cabezas de familias y puedan llevar ingresos a su casa.

Hábleme de la subasta de arte A La Rueda Rueda, que se ha vuelto un evento de renombre. ¿Qué planes hay para este año?

Este año tenemos nuestra subasta tradicional donde vamos a traer cuadros de maestros colombianos y de talento joven. Para los 10 años de la fundación, a la subasta vendrá Christie's, nuestro martillo para la subasta.

Hace unos días, Jay Lee, productor ejecutivo de Studio Pav, compañía de producción y promoción de K-Pop, visitó la fundación. ¿Qué hicieron con él?

Él es un empresario coreano interesado en hacer actividades en Colombia y quiso conocer la fundación, entonces lo llevamos. Se impresionó mucho por la alegría, el cariño y la generosidad de los niños. Esperamos hacer trabajos con él, para seguir transformando vidas.

Vivi Barguil, directora de la fundación a la Rueda Rueda, quien desde hace 10 años promueve el ocio creativo en los niños. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Por qué se motivó en hacer una fundación para ayudar a la niñez y juventud en Montería?

La motivación de crear una fundación viene desde la generosidad, de devolverle a la vida lo que me ha dado, estar en el lugar de servir y de transformar vidas. Llevar a los niños vulnerables a un mejor nivel de vida y que conozcan otras cosas diferentes a su entorno.

¿Hay alguna experiencia de vida de un niño o niña que la haya marcado?

Tenemos adultos jóvenes que han vuelto y ahora son monitores en los programas de música y boxeo. Por lo que quieren a su fundación, quieren devolverle con agradecimiento. Hay niños que se han ido a estudiar gracias a todo lo que aprendieron en A La Rueda Rueda. Por ejemplo, hay una joven que está estudiando diseño gráfico a raíz de que en el curso de pintura descubrió que tenía talento para ello y hoy se encuentra en una universidad. También hay quienes han estudiado música porque descubrieron esa afinidad en nuestros cursos. Es bonito saber que se llevan interesantes recuerdos de la fundación y ahora desean retribuir todo eso, ayudándonos con los niños que tenemos ahora.

¿Cuál es su reacción cuando un niño se acerca y le cuenta lo que hace en A La Rueda Rueda?

Siento felicidad, satisfacción, lloro de alegría. Saber que no se quieren ir de la fundación porque siempre me dicen "me quiero quedar, no me quiero ir porque yo aquí me siento respetado, siento que me quieren y me valoran". Saber que he trabajado 10 años de mi vida para conseguir eso, me hace sentir feliz, tranquila y satisfecha de un buen trabajo.

¿Por qué escogió trabajar con la niñez?

Porque me fascinan los niños y creo que ellos no son el futuro de un país, sino el presente. Porque si tu no les transformas la vida a los niños y no les haces ver que hay una vida diferente al entorno donde ellos viven, nunca va a cambiar una generación.

¿Usted se dedica solo a la fundación o tiene más proyectos en curso?



24/7 a la fundación.

¿Cómo hace para dividir el tiempo?

Tengo un equipo de trabajo maravilloso dividido en dos, unos desde Bogotá y otros desde Montería, al igual que un equipo de voluntarios que nos ayudan. Yo toco las puertas a las empresas privadas y a los organismos institucionales para que nos colaboren a seguir adelante. Es complicado, no sabría decir exactamente cómo lo hago, pero lo hago, me levanto a las 4:30 a. m.

¿Todo el día gira en torno a la fundación?

Trato de dividirme porque tengo dirigir la Fundación, ser madre de familia y esposa. Esos son los tres trabajos más importantes de mi vida.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo EL TIEMPO

