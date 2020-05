Una celebración diferente con mamá

Este Día de la Madre será muy diferente a cualquier otro en la historia reciente de Colombia y el mundo, debido al aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus. “Habrá un cambio de conducta y en la forma de festejar, por la cuarentena que se está cumpliendo y por lo que esta situación ha significado emocional, social y económicamente para muchas familias. Esta será una celebración más desde el corazón y en casa”, anticipa Pablo Monsalve, psicólogo y docente de Areandina.

Tras el anuncio de Fenalco en el que confirmó que habrá dos fechas para festejarla este año, el próximo domingo y tal parece que en septiembre, las familias colombianas se disponen a hacerlo en casa. Según los expertos en psicología, la actual coyuntura está permitiendo que muchas personas sientan que hay cosas más relevantes que los objetos que median en una relación o en una celebración tan esperada y tradicional como el Día de la Madre. “Nos estamos enfocando en lo que realmente importa, más en el ser que en el tener, en querer más a quienes nos rodean y en demostrarles cuánto significan para nosotros”, dice Monsalve.



Una época de cambios fuertes, como esta, es un momento propicio para crecer como seres humanos, y este es uno de los aspectos positivos de estar en cuarentena que más resaltan los expertos. La forma como cada persona y cada familia viva el Día de la Madre depende de la manera como están sobrellevando este período.



“Si es con una actitud resiliente, gracias a la que sacan a relucir nuevas habilidades y formas de ser, o si, por el contrario, se sienten ahogadas en medio de las circunstancias y se dejan llevar por la angustia y la tristeza”, advierte el psicólogo. Y mucho tienen que ver los recursos psicológicos de cada quien, su riqueza emocional, los valores con los que fue criado y los mensajes que recibe a diario, incluso de redes sociales y medios de comunicación.



Para Pilar Guzmán, experta en etiqueta y protocolo, esta celebración en tiempos de covid- 19 supone cambios en la forma de consumir y de festejar. Las experiencias cognitivas y emocionales son el imperativo. “Estamos pasando por un momento de muchas emociones encontradas y de incertidumbre, por eso como parte de esta fecha resulta apropiado y muy emotivo compartirle a mamá, si no convivimos con ella, un mensaje virtual –construido, más no copiado– o un audio que transmita el sentimiento por medio de las palabras, y también está bien enviarle un bono virtual para el curso de su preferencia o un postre hecho en casa, aprovechando todos los recursos aprendidos en la cuarentena y que nos han permitido mejorar nuestras habilidades culinarias”.

Kit mini néctar hidratante para manos maracuyá, mini pulpa hidratante para manos acaí, mini pulpa hidratante para manos castaña y bolsa de regalo, de Natura. (www.natura.com.co)

“Otra manera de honrarlas, y a esa atención que nos han dado toda la vida, es preguntarnos cómo mantenemos también ese cuidado por nosotros mismos, la familia, la pareja y por el medioambiente y la naturaleza, porque así estamos honrando lo que ellas nos han prodigado y es una manera de enaltecer lo que significa el arquetipo de la madre”, explica Christine Weisser, pedagoga social. Para ella, esto no debe asumirse como un sacrificio, sino desde la libre elección de querer hacerlo “porque somos interdependientes y tenemos que ver cómo traer esta práctica a nuestra cotidianidad, ya sea en el confinamiento o cuando podamos salir de nuevo”.

Ideas de regalos

“Cocinero en Casa” es la propuesta que reúne a Casa San Isidro, Santa Clara, Café Bistró, Mercado Monserrate, La Tienda y San Honorato para presentar una opción diferente. Se trata de un chef a domicilio, el cual, bajo un estricto protocolo de higiene y desinfección, irá a las casas de los comensales y preparará las recetas elegidas. Reserva con dos días de antelación, celular: 3152539963 o al correo electrónico reservas@restaurantesmonserrate.com El Apple Watch Series 5, monitorea su frecuencia cardiaca y emite notificaciones si está demasiado baja o alta. Además con la app Ruido le notifica cuando los decibeles llegan a niveles que podrían afectar su audición. Su nueva pantalla Retina siempre activa, así que puede ver la hora y la carátula todo el tiempo. Escuche la biblioteca de Apple Music y sus podcasts favoritos directamente desde la muñeca. Desayuno de la panadería Buenas Migas. Incluye, entre otros, torta de Amapola con naranjas confitadas, frasco de diseño con galletas artesanales, galletas con flores comestibles, caja para tomar el té, mug peltre y materita con minisuculenta. Página: www.buenasmigas.co Camiseta ecológica ‘Soy Consciente’, amigable con el medio ambiente, 50 por ciento algodón reciclado y 50 por ciento en botellas de plástico, de la empresa social @Crealii. Página web: https://www.instagram.com/crealii/ Kit mini néctar hidratante para manos maracuyá, mini pulpa hidratante para manos acaí, mini pulpa hidratante para manos castaña y bolsa de regalo, de Natura. (www.natura.com.co) Kit de gel antibacterial, limpiador espumoso antibacterial Syndent, toallas húmedas alcoholadas, tapabocas con filtro y antifluidos, Equinacea tabletas (medicamento homeopático de venta libre) y Vitamina C + Zinc tabletas, de Keep Clean. (www.keepclean.com.co) Cepillo limpiador facial Skinvigorate Sonic™ Mary Kay®, incluye un cabezal y cable USB. (www.marykay.com.co) Vestido halter en charmeuse de seda con lazos y arandelas en gaza de seda, de Daniella Battle. (@daniellabatlle) Cesta Van Gogh, variedad de hortensias, rosas y follajes nobles, de David Vasquez. Contacto: @dvfloralatelier Tels: 57 (318) 347 14 58, +57 (317) 626 22 70, Bogotá Tierra, platos listos o para terminar en casa. Con cada pedido apoya a campesinos, productores y emprendedores comprometidos con el medio ambiente. En la foto, maíz al carbón, crema de queso paipa, mix de lechugas. Saltado peruano, tomates cherry, papas confitadas, huevo campesino. Y mango parrillado con miel de vainilla y texturas de cacao.

Contacto: @tierrarestaurante Domicilios: +57 322 3622726. Kit con miel Vital de árbol de Chilco y una crema natural e hidratante de cuerpo y manos a base de té verde y tomillo, de Olfabrand. (olfabrand.com) Cupcake de Antojarte, pastelería artesanal y con sabores de frutas como tomate de árbol, mango, mora, limón, papayuela. Domicilios en el cel 3017163965 Blusa roja manga larga, de un solo hombro, con detalle anudado, manga bombacha y estampado floral, de la colección Flora de Daniella Battle para Arkitect. Arkitect.com y Exito.com Body Zulu Hojas, cuello en V profundo con mangas largas bombachas y detalle de fruncido. Short Kigali, ciento por ciento lino con detalles en botones y costuras, de la colección Savanna 2020, de Azulu. Página web: https://int.azulu.com/ ‘El poder de confiar en ti’, escrito por Curro Cañete, es una invitación a convertirse en su propio coach con pautas y ejercicios para que aprenda a sentirse bien y a hacer realidad sus aspiraciones. Editorial Planeta. Disponible en Amazon, iBooks y Google Play

Para Weisser, el agradecimiento es fundamental en esta celebración, pues es una forma de enaltecer lo recibido de la figura materna, lo mismo que poner en práctica lo que ella inspira en nuestras vidas. Por eso el llamado para este día es a que realmente sea un momento para disfrutar de su compañía, así sea a través de las herramientas tecnológicas, hablar con ella, estar pendiente de su bienestar y demostrarle amor de una forma afectuosa y sincera.



¿Formas de hacerlo? No importa el regalo o su cuantía, lo realmente valioso es lo que pretenda demostrar con este y la intención con la que lo entrega. “Por eso puede resultar igual de valioso desde una videollamada o un cariñoso audio por WhatsApp, pasando por un ramo de flores, hasta un kit de aseo y protección ante el covid-19, que también es válido en tiempos de supervivencia de una pandemia, porque es una manera de expresarle que queremos que se cuide y que esté bien”, explica Monsalve.



Para quienes se sientan frustrados porque no pueden darle un regalo material, los expertos les recuerdan que hacer feliz a una mamá no es difícil, “lo que realmente quiere es ver a sus hijos bien, que se acuerden de ella así no le den un obsequio costoso. Para una madre no hay mejor regalo que ver a su descendencia convertida en seres de bien, que reflejen toda la formación y valores inculcados y que le celebren esta fecha en paz y armonía familiar”, recalca Monsalve, magíster en psicología clínica.



Y para quienes, infortunadamente, ya no cuentan con la presencia física de ella, la invitación es a honrar su memoria desde el amor y la serenidad, a agradecerle por tantas enseñanzas, momentos y recuerdos compartidos. “Pregúntense qué hubiera querido mi mamá que yo aportara al mundo, y vivan ese día con la reflexión de cómo pueden ser un reflejo de todo lo que les enseñó y continuar su legado”, concluye el experto.



Flor Nadyne Millán M. - IG Nadyne Millán

Para El Tiempo