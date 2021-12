Tres preguntas claves para emprender grandes cambios en el 2022

Al igual que muchos de ustedes, yo también me he fijado para el 2022 grandes cambios positivos en mi vida. No podemos negar que este último par de años fueron difíciles para la humanidad, pero la vida sigue. El cómo es lo que debemos descifrar.



Estamos obligados a cumplir con tantos roles, y a la vez debemos enfrentar tal cantidad de presiones y expectativas, que a veces es complicado mantener un enfoque claro en lo que verdaderamente queremos.



¡Es hora de elaborar un plan de trabajo o un mapa mental detallado que plasme la vida que queremos obtener! Foto: iStock

El primer paso para generar cambios es hacer un análisis consciente del presente. Esto no implica quedarnos sentados rumiando y lamentando, sino aterrizando sobre el sitio en el cual estamos parados. Quizá las siguientes tres preguntas nos puedan ayudar en este análisis.



La primera: ¿qué me está funcionando? Aceptar y felicitarse por los aspectos de la vida que van bien. Este simple hecho ayuda a iniciar un proceso futuro, con un enfoque positivo. Todos tenemos algo por lo cual nos sentimos orgullosos, o logros que podemos atribuirnos (sin prepotencia, pero con orgullo). Tal vez reafirmarnos que somos buenos padres, hijos amorosos o dedicados miembros de familia. O celebrar nuestros éxitos laborales o festejar nuestras relaciones de pareja. Lo importante es afirmar lo que hacemos bien y, si es posible, seguir haciéndolo cada vez mejor. Esta pregunta nos ahorra el tiempo y la energía que exige ‘arreglar’ lo que no está dañado.

La segunda: ¿qué necesito dejar de hacer YA? Esta es una pregunta difícil, pues exige someterse a la sinceridad más cruda con uno mismo. Casi todos sabemos cuáles son esos actos y actitudes que nos perjudican, pero que preferimos ignorar. Es más fácil meter la cabeza bajo la tierra, como un avestruz, que afrontar la verdad.



Para algunos puede ser no excederse con el alcohol; para otros, combatir la adicción al trabajo; para muchos, dejar de ser pesimistas, o hacer un alto con las palabras crueles a los seres queridos. Otros debemos dejar atrás la mentalidad de víctima y no ser más pasivos ante la vida. Esta pregunta, básicamente, nos prepara para la acción.



La tercera: ¿qué tengo que empezar a hacer en este momento? Una pregunta crucial, porque nos abstrae de la reflexión y nos aterriza en los actos concretos. No hay lugar a ambigüedades ni a dudas. ¡Es hora de elaborar un plan de trabajo o un mapa mental detallado que plasme la vida que queremos obtener!

Tal vez se trate de buscar un trabajo nuevo, salir de una mala relación o arriesgarse a empezar una nueva, pasar más tiempo con la pareja o con los hijos, o dedicar más tiempo a mirar hacia adentro. Esta pregunta nos lleva a dar los primeros pasos para cambiar lo malo y crear todo aquello que soñamos.



Estoy segura de que estos tres interrogantes, respondidos con sinceridad y amor por uno mismo, serán el principio de un 2022 más lindo, optimista y feliz... ¡O por lo menos son mucho más efectivos que los agüeros tradicionales, que solo sirven para pasar un rato divertido! ¡Feliz año para todos!

De tu lado con Alex