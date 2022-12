Con las celebraciones a la vuelta de la esquina, empieza a ser hora de planear los atuendos, accesorios y el maquillaje, pero cuando llega la hora de peinarnos recurrimos al lugar seguro.



Alisado, con ondas o rizos sueltos están entre las primeras opciones. Son sencillos y no toman mucho tiempo, pero tienen a ser repetitivos.



Una opción para darle un giro a los peinados durante las fiestas son las trenzas.



Este tipo de recogidos se niegan a perder protagonismo y se transforman con nuevas versiones sofisticadas y arriesgadas.



Los trenzados pueden estar presentes en más de un detalle, como en la raíz, incluso solo en una parte. Estas son algunas ideas para llevar un peinado llamativo, pero fácil.

El doble círculo

"La versión simple de este recogido se consigue, realizando dos trenzas que salen de la parte de atrás de la cabeza y unimos las puntas con el nudo. Ponle un lazo si quieres darle un toque, al mismo tiempo que disimulas la sujeción", aconseja Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).



Con el método de Saiz el círculo que se forma con las trenzas no queda pegado al cuero cabellado, pero dependiendo del largo del cabello, una alternativa sería llevar el final de la trenza hacia el lado contrario de la cabeza y ajustarlo con una hebilla.

Trenza de espiga

La trenza de espiga es un peinado fácil de hacer y se ajusta a cualquier largo y tipo de cabello. Foto: Pexels. Foto de This is Sun

Este estilo, también conocido como trenza de dos cabos, es versátil. Puede lucir fresco y relajado o muy elegante, todo depende de la forma que se le dé al cabello en la parte frontal.



También se puede llevar a un solo lado, hacer dos desde la raíz de la cabeza o dejarla un poco suelta.



"Nunca acabo de irse y ahora toma un nuevo impulso. Todos los trenzados están de moda, pero este, además, es mucho más creativo", dice Charo García e Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda, España.



La estilista recomienda llevarla alta y dejar dos mechones sueltos cerca del rostro.



"También, puedes crear un falso flequillo lateral para darle un aire más sofisticado", añade.

Trenzas con detalle

Añadirle accesorios pequeños le da un toque de esfuerzo adicional a un peinado sencillo. Foto: Péxels. Foto de Lina Tril

Atreverse a experimentar con uno de los peinados de más tendencia como las trenzas, seguro tendrá un resultado único.



"Las pincitas se llevan para recoger el pelo de una y mil maneras, pero también nos ayudan a crear un look desenfadado y original, reforzando la imagen del recogido. No se trata de necesitarlas, sino de utilizarlas para decorar y crear un look sorprendente como, por ejemplo, en una trenza tradicional", propone Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).



Añadirle accesorios dorados o brillantes, puede elevar un peinado que a primera vista parezca sencillo.

LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS*

