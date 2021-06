Todo listo para la reunión feminista mundial más importante

Hace 26 años que la comunidad internacional no se reúne para evolucionar la igualdad de género y por ello, del 30 de junio al 2 de julio, ONU Mujeres, los gobiernos de Francia y México, la sociedad civil y las organizaciones juveniles realizarán el Foro Generación Igualdad, una continuación de las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, organizadas por Naciones Unidas desde 1975.



Desde la cuarta Conferencia de Beijing llevada a cabo en 1995 –y que supuso un cambio de rumbo excepcional al reunir a 189 Estados u a 30.000 activistas del mundo entero para la creación de la más ambiciosa plataforma para la defensa de la igualdad de género–, el feminismo global no se reunía en aras de su progreso.



Y aunque en octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1325, que le dio forma a la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad para defender las necesidades específicas de las mujeres en periodos de conflicto, la coyuntura global reclamaba acción inmediata por las mujeres debido a la afectaciones sufridas por el género debido a la crisis del covid-19 al ser la fuerza de primera línea frente a la pandemia.



Serán 90 eventos virtuales en los que 500 panelistas intervendrán alrededor de temas como las iniciativas que vinculan la lucha por la igualdad de género con otros tipos de activismo, los actos que muestren los compromisos de todos los actores a favor de la igualdad de género y las acciones centradas en la respuesta al covid-19 para y por las mujeres y las niñas, entre otros.



Asimismo este Foro, que fue inaugurado el pasado mes de marzo en Ciudad de México, reunirá en París a los diferentes actores comprometidos con la equidad de género y será el escenario para la creación del Plan de Aceleración Mundial para la Igualdad de Género que incluirá acciones elaboradas por los líderes de las seis Coaliciones de Acción que habrá que poner en marcha de aquí a 2026 y que serán objeto de seguimiento anual.

Seis Coaliciones de Acción

El Plan de Aceleración Mundial para la Igualdad de Género está estructurado en torno a seis Coaliciones de Acción o asociaciones de actores diversos provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales y juveniles, empresas, fundaciones benéficas privadas y la sociedad civil.



Cada Coalición de Acción se dedicará a un tema prioritario para hacer avanzar los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo, como: violencia de género, justicia y derechos económicos, autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva; acción feminista para la justicia climática; tecnología e innovación para la igualdad de género, y movimientos y liderazgos feministas.



Adicionalmente, el Foro Generación Igualdad lanzará un nuevo Mecanismo de seguimiento de la Agenda ‘Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria’, 21 años después de su creación (en 2000) tras la votación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



¿Cómo participar?

Si quiere tomar parte activa de la escena feminista, tendrá que realizar una inscripción en la página oficial del Foro Generación Igualdad (https://forumgenerationegalite.fr/es/quiero-participar/inscripcion ) ; la plataforma estará disponible para registrarse de manera gratuita hasta la medianoche del próximo 27 de junio.



Al ser un encuentro multiactor e intergeneracional, e evento fomentará todo tipo de interacción y por ello, quienes se inscriban podrán interactuar con los participantes, hacer una pregunta o seguir una conferencia.



