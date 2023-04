Thalía Sodi lleva más de la mitad de su vida en el mundo del espectáculo. La mexicana lo ha hecho casi todo, desde cantar, actuar, diseñar, hasta emprender y ser influencer. Es una referente para millones de mujeres que la han visto crecer en la pantalla chica y eso se evidencia en que hoy, 42 años después de su debut, sigue siendo una figura relevante.

Ahora, Thalía es la imagen de la campaña de Ícono, la nueva fragancia que llega al portafolio de Yanbal. Esta composición floral, amaderada y luminosa que tiene notas cítricas y dulces de clementina, ylang-ylang y sándalo, busca representar a una mujer orgullosa de su camino, de sus logros y que inspira a otras personas, siendo la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ la más adecuada para ello.

En entrevista exclusiva para EL TIEMPO, Thalía habló sobre su participación en esta campaña, quién es su ícono y qué considera el éxito real.



Actriz, cantante, empresaria, mamá, influenciadora ¿cómo se logra todo eso?



Es definitivamente persistencia porque, bueno, uno puede soñar, tener anhelos en el corazón, imaginar cosas grandes, pero si no te capacitas, si no persistes, si no pegas un mapa y lo aterrizas y lo buscas a como dé lugar las cosas no llegan solas. Entonces yo soy muy de esas, no soy tanto de lo avientas al universo y lo manifiestas. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno, pero buscar, aprender, tocar puertas, construir tus sueños, eso es una labor de todos los días.

Thalia busca representar a una mujer orgullosa de su camino, de sus logros y que inspira a otras personas Foto: Yanbal

¿Quién es su ícono?



Han sido tantos en mi vida, empezando por mi madre que con su ejemplo de vida, su fortaleza interna, su modo de ver la vida desde una lupa de positivismo, a pesar de las circunstancias, a pesar del corazón destrozado en mil pedazos. Ella se levantaba y con una sonrisa afrontaba la vida. Entonces, para mí ella, Yolanda Miranda, es un gran ícono en mi vida. También las mujeres con las que he trabajado en mi carrera a lo largo de tantos años, desde el inicio, tanto productoras como compositoras, como empresarias, periodistas, todas estas mujeres han sembrado esa semilla de hermandad y de poder femenino.

¿En qué momento se dio cuenta que es un ícono?



Creo que esas son como etiquetas que te va colgando la gente. Yo vivo mi vida a mi gusto y he aprendido a vivirla así, porque muchos años la viví al gusto de otros, para agradar y encajar, pero ahora que la vivo a mi gusto y a mi paso yo dejo que me pongan las etiquetas que me quieren poner. Si me quieren ver como icono, bienvenida, me encanta. Si me quieren ver como la amiga con la que crecieron en la infancia saliendo en el televisor de sus hogares también. Yo en sí no me pongo ninguna etiqueta, pero soy libre de recibirlas.

¿Qué es el éxito?



El éxito es tener una mañana donde abres los ojos y puedas levantarte de tu cama. Para mí es poder ver a los ojos a mis hijos sin sentirme avergonzada, sino sembrarles en su corazón, en su alma, enseñanzas que los puedan llevar a un camino fructífero en su vida. Es agarrar la mano de mi marido y ver un atardecer. Es poder beber agua. Obviamente hay el donante de lo que nos plantean desde pequeños como éxito, que es el carrazo, la mansión, la ropa de marca. Cuando logras alcanzar esos premios que te pone la sociedad, que te dice que cuando llegues a eso ya la hiciste, te das cuenta de que no es así. La simplicidad, el amor, la salud son el éxito.

"La simplicidad, el amor, la salud son el éxito", dice Thalia. Foto: Instagram: @thalia

¿Y a qué huele ese éxito?



Es el aroma de un césped cortadito, es la florecita en la mañana con el rocío. Yo creo que el mundo va a una rapidez que no la podemos atajar. Con la inteligencia artificial y con todo lo que estamos viviendo en el ámbito político y con todo lo que está pasando en el clima, todo va a una velocidad que no podemos alcanzar. La simplicidad es el aroma del amor.

¿Cómo resulta siendo la imagen de Yanbal para su nuevo perfume?



Esta invitación llegó a mí y cuando me empezaron a contar acerca de la empresa, del empuje que tiene para tantas y tantas mujeres, de la hermandad y la familia que es, me cautivó. De ahí ya me hicieron llegar la fragancia, me encantó el aroma, el nombre y todo lo que representaba porque todas somos un ícono.



Con el trabajo, los ensayos, las sesiones de fotos ¿cómo hacer que el perfume dure todo el día?



Hay personas que les gusta que el aroma de la fragancia quede muy fijado entonces se echan directamente el perfume en la piel, en el cuello o en la ropa. En mi caso me gusta un poco más sutil, entonces lo aviento un poco al aire y entonces me doy la vuelta debajo y ese poquito que me cae es la magia para mí.

¿Cómo definiría el perfume Ícono?



Es un perfume para todas, para sentir ese abrazo, esa caricia, ese beso, ese empujón de aquí estoy, tú puedes, ve por tus sueños. Además, me han gustado las imágenes porque son totalmente glamorosas pero frescas. Es amigable y feliz.





Ha estado en telenovelas, conciertos y ahora en redes sociales, ¿cómo ha sido ese camino?



Desde los siete años aparecía en televisión de México modelando vestiditos de verano, después actuando, cantando, luego tours, luego internacionalización, luego el diseño, ahora en redes sociales, ‘tiktokera’, influenciadora. La vida va cambiando pero es la aventura lo que vale. Es decir yo lo logré, lo hice, luché contra la corriente por mi autenticidad para hacer las cosas que siempre quise. Eso es bonito. Me gusta que estoy conectando con generaciones nuevas y eso es un gran regalo.



¿Cuándo empezó a ser Thalía la empresaria?



Empecé a conocerlo y a obsesionarme con él con mi carrera como solista, porque empiezas con tu merchandising en los conciertos, los botones, las camisas. En el 92 ya entré a mi primera aventura en el mundo empresarial que fue diseñar una línea de lencería, que en aquella época fue un: “wow, cómo se atreve a hacer lencería”. Fue todo un éxito y quedé enamorada del diseño, de juntarme con creadoras de moda y de entender lo que es el mundo empresarial. Hoy con todas las aventuras que tenemos con diseños propios y con colaboraciones tan fantásticas como esta con Yanbal, me lleno de creatividad y de emoción. Yo siempre estoy creando cosas y esto de emprender me da mucha relajación, es un desahogo para mí y me gusta mucho.



¿Qué les recomienda a las mujeres para ser dueñas de su vida y ser independientes económicamente?



La educación. Edúquense en lo que más les llame la atención. Empápense a fondo de lo que quieran hacer. Todas tenemos un nicho para brillar, para triunfar. Lo que le funciona a una, tal vez no es lo que te funcione a ti porque no todas somos cortadas con la misma tijera. Cada quien brilla con su reflector propio y cada quien tiene la posibilidad de tener su plataforma de expresión. Y ahora con las redes sociales es todavía más fácil. Siempre habrá alguien que se conecte con tu mensaje. No tengas miedo de ser tú, de ser independiente, individual, de ser tú misma sin copiar a nadie. La única roca que está en medio de tu éxito y tú, eres tú misma y tu mente.

Un mensaje para sus fanáticos en Colombia…



Amo a mis fans en Colombia, me encanta estar en contacto directo con ellos, por eso amo las redes sociales. Pronto nos veremos por allá, estaré echándome un ajiaco y celebrando.