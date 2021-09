¡El estilo desarreglado se sube a la cabeza!

Ya es bien sabido que con la pandemia la atención y el arreglo personal saltaron de los labios a los ojos –al ser la parte visible con el uso de tapabocas– y siguen subiendo a la cabeza. Por eso hoy, con el control aparente de la pandemia, estamos a merced de su majestad el pelo.



Para la experta en maquillaje, peinado y styling, Anggie Solano, “arreglar el pelo es una manera de sentir que tenemos control sobre algo y nos permite a la vez vernos diferentes y asumir que eso nos ayudará a adaptarnos a la nueva realidad y a tener un reinicio”, asegura.

Las ondas con mucho estilo

Una de las mayores fuentes de inspiración (paso a paso y consejos), Pinterest, fue de las primeras en evidenciar un movimiento de autocompasión e inclusión a través del pelo. Lo confirman sus reportes de más de 124 millones de búsquedas de la palabra ‘cabello’ durante el mes de julio y de 5.200 millones de pines relacionados con estilos de pelo.

Los usuarios de redes se desbordaron por aprender los tipos de ondulado que existen. Foto: Praga Salón

Otras redes sociales como Instagram han atestiguado el auge de etiquetas que invitaron a muchos a respetar sus melenas. De ahí el auge de la onda de aceptación de las ondas capilares.



“Los usuarios se desbordaron por aprender los tipos de ondulado que existen. Al igual que el corte rizado 2C, un peinado voluminoso con la onda en forma de S. Entre las búsquedas también está el corte 3A, que va suelto y puede carecer de volumen, pero mantiene el rizo en forma de S. Además, se detectó una alta demanda de información para encontrar lo relacionado con los mejores cortes para pelo ondulado y grueso”, señala el reciente informe de tendencias de la plataforma Pinterest.



Al respecto, Paulina Restrepo, fundadora y experta de Praga Salón, dice: “El afro se volvió una tendencia, y esto ha inspirado a muchos a cuidar sus rizos, crespos y afros. Hay cuentas y estilistas dedicados solo al cuidado de crespos. Muchas casas cosméticas están innovando en la creación de productos para este tipo de cabellos, ampliando la gama y apoyando el cuidado del pelo afro, que requiere mayor hidratación”.



Cortes que se imponen

Afros o crepos muy naturales y que reflejen el pelo sano son la tendencia. Foto: Praga Salón

Así como en el vestuario siempre habrá una prenda que se acomode a nuestro cuerpo, en la movida capilar sucede lo mismo. “Nunca hay un largo de pelo ideal, pues depende del estilo, la personalidad y morfología facial”, dice Solano, y destaca la preferencia que ha adquirido la practicidad a la hora de elegir el 'look'; no obstante, sí se han identificado algunos estilos:



-‘Shag’. Ideal para melenas de longitud media a larga. Viene con flequillo y se decanta en múltiples capas cortas, lo que “lo hace muy favorecedor para toda forma de rostro”, explica Solano.



-‘Mullet’. “Este corte realza la textura del cabello; es apto para las melenas rizadas o con ondas”, afirma la experta de Praga Salón. “La combinación de melena midi más flequillo es muy favorecedora, evocando los años 1980”.



-‘Bob’. Bien sea el clásico corto o el largo, es un estilo que roza la clavícula, y por ser rápido de peinar resulta muy versátil. No obstante, Restrepo enfatiza en la importancia de adaptarlo, mediante el largo elegido, a las facciones y el tipo de rostro.



-‘Pixie’. Al ser más corto en la parte de atrás –hay quienes usan rasuradora– y los laterales, pero ligeramente más largo en la parte superior, genera una sensación de volumen.



-Capas XL. Ideales para melenas largas y las mujeres más clásicas, “es un corte que aporta movimiento y textura, creando una ilusión óptica como de marco, equilibrando las facciones de la cara”, añade Restrepo.



-Flequillo. No solo el volumen de los rizos confirma el auge de los años 80; el flequillo cumple este cometido, persiguiendo la naturalidad y frescura al llevarse largo, ladeado y tipo cortina resulta ideal para cualquier tipo de pelo y estilo.

Trenzados, campeones

Las trenzas se imponen como un homenaje a una tradición. Foto: Pexels.com

Completar más de 18 meses en modo relax, podría llevarnos a darle la bienvenida al recogido y a la onda natural como el nuevo estándar estético. No obstante, estar más tiempo en casa y asistir a la oficina con la cámara apagada relajó a muchos, a extremos insospechados, los peinados elaborados pero con efectos relajados tomaron fuerza.



“La tendencia son los looks que se ven más ‘frescos, desarreglados’. Las trenzas en la parte frontal, con pequeños mechones de cabello, están muy de moda, son las tipo boho que ayudan a enmarcar el rostro, siendo más sutiles”, explica Restrepo.



El auge de las trenzas lo confirman las búsquedas en redes sociales, que demuestran un interés por destacar la herencia que enlazan estos peinados.



Según Pinterest, “a mitad de año celebramos la multiculturalidad y el legado con el que las nuevas generaciones le rinden homenaje. Justamente lo muestra el crecimiento exponencial de las búsquedas relacionadas con trenzas Coi Leray, que ha convertido a la rapera originaria de Boston Coi Leray en un auténtico suceso en la plataforma. Siguiendo con los estilos de trenzas, llegan las summer box braids (...) y las afro kinky hairstyles braids”, las favoritas para las melenas afros y largas, pues, además de prácticas, protegen las puntas al llevarlas recogidas.



PILAR BOLÍVAR - PARA EL TIEMPO

@LAVIDAENTENIS

