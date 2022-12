Si está buscando ideas de maquillaje y peinados para las celebraciones de fin de año y quiere que estos sean los verdaderos protagonistas de su look, de la mano de algunos expertos le contamos las tendencias más destacadas de labios, ojos, cejas y piel para brillar en las fiestas y robarse todas las miradas. También repasamos algunos de los peinados que mejor complementarán sus atuendos.



La piel, la verdadera protagonista

El maquillaje de la piel con un acabado natural y luminoso sigue siendo una de las tendencias más deseadas. Foto: Chanel

El maquillaje de la piel con un acabado natural y luminoso sigue siendo una de las tendencias más deseadas y no se quedará atrás en estas festividades. “La gran tendencia hoy es una piel inmaculada, perfecta y luminosa… que se vea fresca, como si no tuviera base”, le dijo a EL TIEMPO Aguinaldo Silva Leandro, International Make up Artist de Givenchy.

Para lograrlo, el experto recomienda: “Hay que preparar la piel antes. La hidratación es fundamental. Uno de mis tips es mezclar una gota de sérum junto con la base. Y eso ayuda a optimizar el efecto de naturalidad”.

Esta tendencia también la vimos recientemente en el backstage de la colección Métiers d’art 2022-2023 de Chanel. El maquillaje resaltó el rostro de cada modelo con un brillo resplandeciente y mejillas ligeramente sonrojadas.

Miradas llenas de brillo

Colección Métiers d’art 2022-2023 de Chanel. Foto: Chanel

En cuanto a los ojos, además de la luminosidad, igualmente predominan otros estilos como los delineados. “Lo que más veo es un look realmente de ojos con toques de colores tirando a tonos más cálidos como un poco de dorado. Siguen los delineados, pero no tan gráficos sino más alargados y no tan intensos, sino más hacia el final de los ojos y mucha luminosidad en la parte del párpado”, comentó Leandro.

Las amantes de los smokey eyes también pueden seguir luciendo esta tendencia en las celebraciones de fin de año aunque ahora se está llevando “no con intensidad de color sino monocromático”, explicó. “Por ejemplo, con diferentes colores como verde, que empiece claro y luego más oscuro”. Así mismo, hace énfasis en que sigue la tendencia de unas cejas “más orgánicas” y no tan marcadas.

Este año fuimos testigos en diferentes festivales y conciertos que pequeños accesorios como cristales o piedras brillantes cerca del área de los ojos funcionan para quienes quieren agregar un toque más llamativo al maquillaje. La recomendación es hacerlo en pequeñas dosis para que se vean como puntos de luz.

La luminosidad se extiende a los labios

Podemos decir que los labios volvieron a tener el protagonismo que tanto merecen y en esta temporada una manera fresca, pero elegante, de llevarlos es con texturas mate satinadas. En cuanto a los colores, por ejemplo, en la reciente pasarela de Chanel los vimos en color melocotón.

Por otro lado, para Leandro, “el rojo siempre es el protagonista. Sobre todo porque una vez que los ojos se ven más frescos, se puede tener los labios más expresivos y con color”.

Peinados en tendencia

Facebook Twitter Linkedin

La modelo colombiana Anggie Bryan muestra como lucir trenzas esta temporada. Foto: TRESemmé

Si también está buscando ideas de peinados fáciles para complementar sus looks de las celebraciones, le traemos las recomendaciones de Marco Peña, estilista de celebridades y líder del equipo de estilistas de TRESemmé para el mercado de habla hispana.

Después de estar presente en los backstages de algunas de las marcas más importantes de la Semana de la Moda de Nueva York del 2022, el colombiano comparte una lista que incluye ideas como las trenzas pegadas. “Este peinado lo podemos hacer con cabello limpio o de varios días sin lavar… Un tip a la hora de hacer la trenza es que ponga un poco del gel Extra Hold en la palma de la mano para ir aplicándolo sobre el cabello que esté muy frisado”. Un toque adicional puede ser decorar las trenzas con accesorios dorados.

Peña también comentó que el pelo rizado está muy de moda. “El éxito de este peinado está en seleccionar la barra para ondular adecuada. Mi recomendación es utilizar una barra de 1/8 de pulgada. No se asuste del tamaño tan pequeño, enrollamos secciones pequeñas sobre la barra hasta haber rizado todo el cabello… Al finalizar peinamos con un peine de dientes separados o utilizando los dedos”.

Si de cambiar de look se trata, el fleco o capul a la altura de las cejas es una opción. “Asegúrese de texturizar para conseguir un acabado moderno… Si quiere controlar el peinado, debe rociar una capa ligera de laca”, comentó.

Finalmente, en varias pasarelas de este año vimos que los moños, lazos o pañuelos son complementos ideales para accesorizar el pelo. En esta temporada se puede jugar con los colores o motivos navideños o llevarlos en tonos clásicos para agregar un toque chic al look.



Camila Villamil Navarro- para EL TIEMPO

@camilavillamiln