Los retoques estéticos han dejado de ser un tabú y su popularidad ha ido

creciendo exponencialmente. Más allá de las cirugías plásticas, el abanico de posibilidades es cada vez más amplio, con diferentes productos y resultados que pueden ir desde los más sutiles hasta los más drásticos.



Es por eso que los inyectables como la toxina botulínica -conocido como bótox-, el ácido hialurónico y los bioestimuladores de colágeno le van ganando terreno a las cirugías plásticas con resultados más naturales que envejecen mejor.

Este tipo de tratamientos, más asequibles y menos permanentes, se pueden dividir en tres grandes grupos, según explicó la doctora Carolina Schneider, especialista en cirugía plástica y reparadora de Buenos Aires, Argentina en el Merz Aesthetics Expert Summit - Mexs Latam, un evento que reunió a más de 500 médicos y dermatólogos de la región.

Toxina botulínica

La aplicación de toxina botulínica para reducir líneas de expresión en el entrecejo, las 'patas de gallo' y las comisuras sigue en el top de los preferidos. Foto: iStock

El primer grupo es el de los relajantes, en el que está la toxina botulínica, más conocida como bótox, que se usa en las arrugas como el entrecejo, las comisuras descendidas y en las líneas más importantes.



“Algo que ha cambiado y que permite resultados más naturales es el conocimiento de anatomía. Cada vez sabemos más del proceso de envejecimiento y ahora los médicos tenemos un mayor enfoque en prevención, entonces si se empieza a edades más tempranas, se depositan dosis más pequeñas y se evita la aparición de las líneas de expresión marcadas”, explica.



Es por eso que el ‘Baby Botox’ se ha convertido en uno de los tratamientos del momento y consiste en aplicarse pequeñas dosis de toxina botulínica en las zonas donde se marcan más líneas como el ceño y las comisuras de la boca, entrando a la lista de solicitudes más frecuentes para la doctora Schneider.



Ácido hialurónico

En el segundo grupo están son los ácidos hialurónicos, que “tienen una gran función de atraer agua, con la que aportan en el volumen y estructura, lo que sirve en los procesos de envejecimiento”, como los define la vocera.



Los procedimientos más populares con estos inyectables son la definición y aumento de labios, la rinomodelación y el contorno mandibular.



De acuerdo con el dermatólogo Leopoldo de Velasco, existen varias clasificaciones de ácido hialurónico de acuerdo con sus intensidades y funciones.



“Algunos no van a cambiar la cara, solo van a hidratar y otros más densos nos pueden ayudar para moldear, eso sí, siempre respetando la anatomía de cada paciente”, aseguró.



Pasados los primeros seis meses es posible que el efecto vaya disminuyendo visiblemente, pues la sustancia se absorbe, lo que quiere decir que el resultado no es permanente. Ese tiempo depende de la zona de aplicación y del cuerpo de cada persona.



"En los labios se puede absorber más rápido que en las ojeras, por ejemplo, pero suele ser entres seis y 12 meses. Se debe esperar un tiempo prudente para que no haya acumulación de producto y respetar la naturalidad del proceso", recomienda Schneider.

Bioestimuladores de colágeno

Los bioestimuladores de colágeno incentivan la producción natural de esta proteína en el cuerpo, por lo que se pueden usar en casi cualquier parte. Foto: iStock

Y en la última categoría se encuentran los bioestimuladores de colágeno, que ayudan a recomponer la estructura de la piel, generar un efecto de levantamiento y mejorar la calidad de la piel.



“Son los más versátiles porque se pueden poner en rostro y cuerpo dando un efecto tensado y mejorando la calidad de piel. Por eso se pone en cuello, escote y manos, estas zonas en las que se nota el paso del tiempo”, apunta la cirujana plástica.



Por su parte, la doctora Claudia Hernández, médica especialista en dermatología, investigadora clínica y CEO de CH dermatología, añade que la bioestimulación de colágeno en el rostro es uno de los tratamientos que más solicitan sus pacientes, pues con estos se consigue 'calidad de piel'.



“La tendencia es trabajar en la calidad de la piel, textura, luminosidad y firmeza. Por sus resultados muy naturales, a los pacientes les gusta mucho”, asegura.



La investigadora apunta a que en Colombia la toxina botulínica no se queda atrás, por lo que disminuye la producción de grasa, de los poros y causa una mejoraría en general, además de los skin boosters que son de ácido hialurónico, pero sin ser relleno y se pueden aplicar en cualquier zona, cara, cuello o manos.



Es por esta versatilidad, la rapidez en la recuperación y los resultados que parece ser que los procedimientos mínimamente invasivos le van ganando terreno a la cirugía.



“Yo creo que esto hace que los procedimientos quirúrgicos ya sean una última instancia y hacen que el paciente ya tome más confianza al ver cómo le puede quedar un posible resultado. No son opuestos, a veces se complementan”, concluye la doctora Schneider.

Los errores más comunes en la aplicación de inyectables

“No se trata de cambiarse la cara, hay que cambiar el concepto de mantenernos bien”, afirmó la dermatóloga y vocera de Merz Aesthetics de México, Adriana Cárdenas. Con esto se refiere a uno de los errores más frecuentes que comenten los pacientes y es tener expectativas que no van de la mano con el proceso de envejecimiento natural e insistirle al profesional de la salud para que aplique de más o con mucha frecuencia.



Es en estos casos cuando se llega a los resultados que suelen ser criticados, como la voluminización excesiva o la inexpresividad, que ocurren por diversos motivos.



De acuerdo con el doctor Raj Acquilla, experto en medicina estética, contorno facial y levantamiento de rostro no quirúrgico, hay tres errores comunes que pueden ser causantes de una apariencia extraña y poco natural.

“Con toxina botulínica es sobretratar, lo que da una apariencia tiesa al causar un aspecto de inflamación alrededor de los ojos y las cejas. Con el ácido hialurónico, como absorbe más de seis veces su peso en agua, si se pone de manera superficial puede atraer demasiada agua, hacerte ver inflamado y se notará el exceso cuando la cara está en reposo y por último las quemaduras, marcas e hiperpigmentación en el caso de los dispositivos que funcionan con energía”, detalla.



Todos los expertos que participaron en el evento de Merz Aesthetics apuntan a los profesionales que se dedican a hacer tratamientos estéticos, pues si no están lo suficientemente capacitados, desconocen la anatomía y los movimientos que se producirán con el envejecimiento, los resultados no serán los mejores.

¿Cómo se garantizan los resultados adecuados?



Siempre es clave buscar a personal experto y verificar que los productos que utiliza son originales.



Para la doctora Hernández, un aval es que pertenezca a sociedades de médicos, como en el caso de los dermatólogos que está la Sociedad Colombiana de Dermatología, que cuenta con un directorio. También con las sociedades de cirugía plástica y medicina estética en el país.



También recomienda revisar casos de éxito de estos doctores, las experiencias de los pacientes y sobre todo, “tener en cuenta que el parámetro económico no sea el que pese más”.



En esa misma línea, el doctor Leopoldo de Velasco asegura que estos procedimientos no son muy económicos porque hay mucha investigación y preparación detrás, por lo cual los precios muy bajos pueden ser una señal de alarma. “Es preferible que no se inyecten, sino es algo de calidad”, afirmó.

Y agregó que una vez se esté seguro de que ese es el profesional con el que desea tratarse, hay que tener una comunicación honesta y planear lo que se va a hacer.



En ese sentido, el doctor Acquilla señala que es labor del experto hacerle entender al paciente la jerarquía de los tratamientos y qué se necesita, pero teniendo en cuenta la realidad del paciente.



“Llegan al consultorio con una foto de Instagram y dicen quiero estos labios, esta nariz, esta línea de mandíbula, yo les digo: primero muéstrame tu Instagram, cómo te quieres ver. Yo puedo hacerles una nariz y un mentón más en punta, labios más gruesos, ojos más sexis, pero les pregunto cuál su trabajo, cómo se identifican más, su estatus amoroso, qué quieren en su futuro, la mayoría dicen que se quieren ver entre un siete y ocho en la escala de sexy, pero si dice que es una maestra de niños, es madre, no sale mucho y solo quiere ser la chica de al lado no vale la pena hacerle todo eso, sino buscar algo que represente más su personalidad”, menciona el doctor Acquilla.



Otro consejo que reiteran los médicos es prevenir, por lo que a partir de los 25, cuando empieza la pérdida de colágeno, puede ser el momento oportuno para empezar con los tratamientos.



Por eso, si está pensando en hacerse algún tratamiento estético, tenga en cuenta que los resultados naturales y una piel sana son el resultado más deseable. También recuerde que si está en manos calificadas, el margen de error se reduce al mínimo y en caso de que ocurra un percance, como una infección o una reacción alérgica, solo los profesionales capacitados estarán en condiciones de actuar de manera oportuna.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

*ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO- INVITACIÓN DE MERZ AESTHETIC

