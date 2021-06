Técnicas de belleza exprés

El trabajo en casa duplicó la jornada laboral y la conexión a las pantallas. Con ello vino la visualización propia a través de las videollamadas, y ahí saltaron a la vista detalles personales que consideramos que necesitan un retoque.



“La pandemia varió nuestra forma de vestir y hasta de arreglarnos –dice Felipe Buendía, especialista en medicina estética–. Si al día nos mirábamos en la mañana, ahora frente a la pantalla nos vemos todo el tiempo y aquellas cosas que antes no eran importantes físicamente, para muchos pasaron al primer plano”.



Alejandro Rada, especialista en medicina estética. Foto: Alejandro Rada

Buendía agrega que el confinamiento ha sido el momento elegido por muchos para hacerse aquellos cambios que siempre quisieron y dejaron pasar. “Ahora la preocupación es propia y no por lo que los demás ven de nosotros, en la mayoría de los casos”, asegura.



Y si bien existe el tiempo para una recuperación óptima en casa, debido a las medidas de bioseguridad y autocuidado que alejaron a muchos de los quirófanos, los procedimientos de estética facial que no requieren reposo, posoperatorios, incapacidades ni bisturí tomaron fuerza.



Al respecto, el especialista en medicina estética Alejandro Rada Cassab dice que “la demanda por procedimientos para corregir lo que no nos gusta se ha incrementado; afortunadamente hay respuestas médicas y desarrollo de equipos y de productos que permiten que se puedan recuperar la firmeza y la definición del contorno facial y reducir la pérdida de volumen de forma efectiva, segura y con resultados naturales”.



La armonización orofacial

Desde la boca se genera una verdadera armonía en el rostro. Foto: Pexels.com

En la boca comienza la armonía del rostro; esta es la premisa de la rama del embellecimiento facial que combina la destreza del odontólogo y su lado más artístico, conocida como armonización orofacial.



El odontólogo Ómar Torres, pionero en armonización orofacial en Colombia, sostiene: “Salimos de la boca para crear una verdadera armonía en el rostro de nuestros pacientes, mediante procedimientos como la bichectomía láser, la rinomodelación, el aumento y perfilamiento de labios con ácido hialurónico, el aumento de mentón y pómulos con hidroxiapatita de calcio, los hilos tensores para un lifting no quirúrgico y la reducción de papada de manera enzimática”.



Precisamente, la bichectomía láser y la reducción enzimática de la papada han sido las técnicas de embellecimiento más solicitadas en los últimos meses. ¿La razón? Su efectividad inmediata, seguridad y el no ser incapacitantes. “Son mínimamente invasivas; requieren anestesia local, son 100 por ciento ambulatorias y ninguna se demora más de 30 minutos”, agrega Torres, quien aclara que la bichectomía láser es un procedimiento definitivo y, por ende, mínimamente invasivo, que deja una leve hinchazón que desaparece al cabo de tres a cinco días, pero plenamente confiable en manos expertas.



Tal ha sido el auge de la extracción de las bolsas de Bichat (cúmulos de grasa en la zona de las mejillas), o bichectomía, que la tecnología desarrolló sofisticados aparatos para evitar las minúsculas incisiones que requiere este procedimiento.



Entre los equipos más reconocidos en la escena estética facial figuran el Ultherapy y el Ultraformer 3, pues, según Rada Cassab, envían pulsos microfocalizados de ultrasonido desde las capas superficiales de la piel hasta las más profundas. “Sus transductores trabajan sobre el músculo, contrayéndolo, y llegan hasta la grasa, reduciéndola y haciendo un efecto de bichectomía; además, estimulan la producción de colágeno, reafirmando la piel de la mejilla, creando un efecto lift”, todo en una sesión de 45 minutos y con resultados visibles hasta un año después de realizado el procedimiento.

Otras técnicas

Felipe Buendía, especialista en medicina estética Foto: Felipe Buendía

Rinomodelación. Es una técnica no permanente para corregir la nariz; “la rinomodelación con ácido hialurónico es un procedimiento mínimamente invasivo que en 30 minutos modifica la forma de la nariz”, explica el armonizador orofacial Ómar Torres, y dice que es posible eliminar la curvatura del dorso de la nariz, levantar la nariz y mejorar la punta. Es ideal para quienes sienten pánico ante la idea de someterse a la acción de la anestesia general pero desean un cambio en su nariz. “Hay inflamación de 3 o 4 días, inherente a los pinchazos de la aguja del ácido hialurónico, pero no hay efectos secundarios”.



Reducción enzimática de papada. Es una de las alternativas más novedosas, pues se basa en la acción de enzimas inyectadas “que actúan directamente sobre el tejido graso, degradándolo. El número de sesiones y de dosis dependerá de la adecuada evaluación, pero los resultados podrán ser perdurables siempre y cuando existan compromiso y buenos hábitos del paciente”, explica el Felipe Buendía.



‘Lifting del lunch time’. Mediante un filler de última generación, como la hidroxiapatita de calcio (inductor del colágeno conocido como Radiesse), se proyecta el mentón, se reafirma o redefine el arco mandibular, se elevan los pómulos y se repone el volumen de los surcos faciales. Según Rada, se llama lifting del lunch time porque antes de la pandemia las personas usaban la hora del almuerzo para hacerlo (no toma más de 10 minutos).



Hilos tensores. Reposición de los tejidos que con los años van descendiendo por la pérdida de elastina, colágeno y ácido hialurónico. “Es un procedimiento que en 30 minutos realiza un lifting facial sin cirugía, suturas ni largos posoperatorios. Su efecto es de rejuvenecimiento de hasta 10 años”, agrega el odontólogo orofacial Torres.

