Tres diseñadoras marcan tendencias para mamás

Transmitir un mensaje, reinventarse, sentirse bien o estar cómodas son algunas de las razones por las cuales las mamás eligen una prenda. Inspiradas en ello, tres madres colombianas, Taliana Vargas, Mónica Holguín y Andrea Serna, lanzaron colecciones diseñadas especialmente para esas necesidades.

Taliana Vargas, quien lanzó su colección junto con la marca Arkitect, del Éxito, dice que en su propuesta “hay ropa para todas: altas, bajas o con curvas; todas nos podemos sentir divinas y coquetas, sin importar el momento en el que estemos”. Y resaltó el espíritu costeño en cada prenda, ofreciendo comodidad y versatilidad.



Por su parte, Mónica Holguín, directora creativa de la marca Pepa Pombo, detalló que estrechar lazos con los hijos es la esencia de su nueva colección, la cual se ve reflejada en sus diseños y tejidos.



En su segunda colección, la diseñadora Andrea Serna, se enfocó en las prendas básicas que debe tener toda madre, que no solo comparte y vela por sus hijos, sino que también tiene una vida laboral y social activa.



Las colecciones, lanzadas a finales de abril, son producidas en Colombia y ya están disponibles en sus almacenes.

‘Knit the bonds’ por Pepa Pombo

La referencia de Holguín para la creación de sacos, pantalones y faldas fueron los circos vintage. Foto: #ShotOniPhone Diseños coordinados para que luzcan madre e hija. Foto: #ShotOniPhone

La marca, que se destaca por sus prendas de tejido de punto, lanzó una colección cápsula inspirada en estrechar los lazos entre madres e hijos. Según Mónica Holguín Pombo, directora creativa de la firma Pepa Pombo, “es ropa versátil para jugar, con la cual los niños y las mamás estarán cómodos”.



La referencia de Holguín para la creación de sacos, pantalones y faldas fueron los circos vintage, por lo que estampados de cebras, malabaristas, corazones y estrellas componen las prendas de forma divertida.



En cuanto al color, utilizaron las bases color rosa, azul marino, borgoña y verde pistacho, enfocándose en colores como amarillo, lavanda, fucsia, blanco, negro y cocoa.



En cuanto a la silueta, crearon prendas amplias, sencillas, cómodas y fáciles de usar, pensando en la vida real, en los desafíos y aventuras que afrontan todos los días una madre y sus niños.



Holguín agrega que “es muy importante la calidad de tiempo que le dediquemos a nuestros hijos, sin distracciones. Jugar realmente con ellos para mí es esencial, y por eso hago un llamado para que las demás personas lo hagan”.

Arkitect por Taliana Vargas

El vestido tipo pareo es uno de los preferidos de la samaria. Foto: Grupo Éxito Los vestidos pueden usarse por madre e hija. Foto: Grupo Éxito

La actriz y exreina de belleza Taliana Vargas lanzó para Arkitect y bajo su mismo nombre, una colección con el Grupo Éxito para celebrar el mes de las madres.

Vargas se convirtió en mamá en febrero de este año, y durante su embarazo, trabajó por seis meses en más de 85 piezas con el apoyo de los diseñadores Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz.



“Me pareció la oportunidad de la vida para dedicarle días completos a cada pieza inspirada en la idiosincrasia costeña, pero para todas las colombianas”, explica la samaria, quien resalta que la colección es el legado que quiere dejar a las mujeres que entregaron su vida por ella.



“La colección está dividida en tres: en Nitta, mi abuela, porque era una persona muy serena, noble, tranquila, y en esa línea están los mamoncillos, el color del cactus y los tonos pastel. Mi mamá, Maripau, es coqueta, alegre, divertida, amorosa; entonces, las prendas de la parte de ella son escotes más profundos con bolas o el jaguar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y está la parte de niñas, inspirada en mi hija Alicia, con colores más suaves y vestidos que las dos pueden usar”, dice.



Vargas asegura que entre sus preferidos están los vestidos tipo pareos y los bodis, por su versatilidad al combinarse con otras prendas. Pantalones, enterizos y blusas cuello bandeja también se destacan en la colección, un porcentaje de cuyas ventas se destinará a la fundación Casa en el Árbol.

‘Pat57’ por Andrea Serna

El vestido aporta versatilidad a la silueta femenina. Foto: PATPRIMO Prendas como el ‘blazer’ aportan elegancia. Foto: Patprimo

La presentadora Andrea Serna lanzó junto con Patprimo la segunda colección de PAT57 para la temporada de madres 2019. Las 18 piezas están inspiradas en las prendas infaltables del armario de la presentadora, bajo el concepto de la marca de clásicos renovados.



Las prendas se enfocan en resaltar la feminidad y belleza natural de la mujer, con siluetas básicas como el blazer, la camisa blanca, los jeans bota campana y las pañoletas, que aportan elegancia.



La colección cuenta con tres pañoletas diseñadas por la presentadora con la idea del empoderamiento femenino que transmiten afirmaciones como ‘yo me amo’, ‘yo me empodero’ y ‘yo me respeto’.



De la colección se destaca que la venta total de las pañoletas será donada a la fundación Juanfe de Catalina Escobar, cuya misión es ayudar a mejorar la calidad de vida de las madres adolescentes que viven en condiciones de extrema pobreza.





DANIELA PINTO MOLINARES

REDACCIÓN VIDA@Daniela_Paola_P