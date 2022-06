A propósito del Día Internacional de la Mujer, un grupo de 54 suscriptores de EL TIEMPO les enviaron emotivos mensajes a las mujeres que los inspiran. Madres, hijas, esposas, políticas, científicas, entre otras, fueron exaltadas por quienes les guardan un especial cariño.

Estos son los mensajes de nuestros suscriptores:

Gloria del Carmen

"Eres una mujer integral, es decir lo mejor en todos los campos".



Mensaje de: Eliecer Fajardo.

Martha Palacino

"Es una mujer valiente que afronta la vida con berraquera pese a las dificultades".



Mensaje de: Carlos Londoño.

María Fernanda Cabal

"Es una mujer fuerte, decidida, justa, integra que nos representa como mujeres".



Mensaje de: Gloria Lucia Larrota.

Ludivia Ramos Florez

"Ludivia, gracias por ser la inspiración, la vida, el mar, gracias por serlo todo, por haber compartido momentos especiales de nuestras vidas".



Mensaje de: Jorge Enrique Martínez Barrera.

Susana Boreal

"Eres una muestra de la Mujer Joven Gerreadora!".



Mensaje de: Fabio Edgar Córdona Chirivi.

Margarita

"Quiero dedicar estas palabras a una mujer que ha dedicado su vida al bienestar de las personas más necesitadas y a la vez, durante los últimos 31 años, ha sido la mejor esposa, la mejor Mamá con toda su energía y compasión, te amo Vida de mi Vida!!".



Mensaje de: Carlos Hernando Rojas Devia.

La Santísima Virgen María

"Es la madre de Dios. La mujer que todas las almas claman para orar; es la madre, la amiga y quien solo puede apoyar el conflicto armado en Ucrania (Ella desde hace 100 años que se le apareció a los pastorcitos en Fátima sabía lo que iba a pasar); es una mujer ultra influyente y aceptada por todos".



Mensaje de: Maria Clara Ruiz Villa.

María del Carmen Fernandez Niño

"Querida esposa, llevamos 45 años desde nuestro matrimonio, durante este tiempo hemos llevado una vida humilde, pero con su emprendimiento, amor y dedicación, tenemos una familia que nos enorgullece. Dios todopoderoso la siga conservando con ese gran espíritu y fortaleza, que su gran anhelo de ver a su nieto, profesional y lleno de muchos éxitos sea su meta".



Mensaje de: Manuel Ángel Abril Riaño.

Ángela Restrepo Moreno

"Científica pionera, fundadora del CIB (Corporación para Investigaciones Biológicas), los libros que editó esta corporación fueron textos claves para la formación de médicos y profesionales de la salud en Colombia".



Mensaje de: Mario Delgado.

Natalia Valencia

"Teclista de Estados Alterados y compositora de música contemporánea".



Mensaje de: Ricardo Restrepo Guzmán.

Carolina Villegas

"El país necesita personas con una vista amplia y abierta".



Mensaje de: Luis Amado.

Shayisan

"Eres valiosa para mí, sueñas y creas a veces con lágrimas en los ojos cuando crees que no puedes, tienes todo para para alcanzar tus metas y sueños. No dejes que otros te detengan, tú tienes el pincel para dar color a tu vida".



Mensaje de: Elsi Damaris Parra Galindo.

Luisa Lorena Tique Cardozo

"Quiero exaltar y enaltecer lo que eres y representas en la comunidad ambiental, en nuestra sociedad, con tu profesión y trabajo marcado por la excelencia dejas huellas imborrables todos los días. Eres una fiel luchadora y defensora del medio ambiente, de la naturaleza, de los cambios que requiere la sociedad para un mundo mejor, para ver los ecosistemas como seres o entes que deben ser dignificados y respetados. La Ecología es el derecho de la Naturaleza y debes sentirte orgullosa de tu profesión, sigue alcanzando tus sueños en el tema que te apasiona, 'Los servicios ecosistémicos'. Eres una mujer ejemplar".



Mensaje de: Carmen Luisa Cardozo Díaz.

Sonia Fernández

"Mamá, tú eres la mujer más fuerte que he visto. Te has convertido en un pilar de luz para tu familia y comunidad. Lleva en alto esa frente que te lo has ganado como mi mujer de la vida. Te amo. Atentamente, Lia".



Mensaje de: Lia Roxana Ayos Fernández.

Katya Gonzalez Rosales

"Arquitecta, restauradora del patrimonio incansable con gran sentido social, madre, abuela y amiga increíble! Eres inigualable!".



Mensaje de: Josefina Castro Daza.

Gloria Inés Suárez Rangel

"Mujer, Madre Ejemplar, Esposa, Compañera y gran Profesional; de los miles de mujeres que en silencio construyen y dan hermosas forma y futuro a nuestro País, construyendo sabiamente desde cada uno de sus hogares y múltiples escenarios personales y laborales. Gracias por engrandecer nuestra Colombia".



Mensaje de: Carlos Alberto Marín Correa.

María Nelly Pulido Hernández

"Por ser una mujer honesta, batalladora, íntegramente luchadora por las causas sociales, especialmente de los más pobres y excluidos, férrea defensora la mujer, la niñez y la juventud. A ti , con todo el cariño, remitiéndome a los versos de Mario Benedetti, te digo: María Nelly Pulido: Te quiero Un poema de Mario Benedetti al que Alberto Favero convirtió en canción: “Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente vive feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos”".



Mensaje de: Gilberto Neftalí Rodríguez Martí.

Malu Cardona Carmona

"Mi esposa es la más linda del mundo ..!!".



Mensaje anónimo.

Irina

"Orgullosa de ti porque a lo largo de los años hiciste de mi una mujer diferente y diariamente contribuyas al crecimiento de nuestra familia y de las personas que están a tu alrededor, además hiciste con tu vida un proceso de reconocimiento y crecimiento en aspectos diferentes y te has convertido en una mujer estructurada".



Mensaje de: Dilia Mendoza de Lopesierra.

Gloria Elena Muñoz

"Gracias a Dios y a la Vida por ponerte en mi camino y por haberme dado grandes tesoros. Te amo y te deseo lo mejor de lo mejor".



Mensaje de: Juan David Aristizabal.

Malala Aristizabal

"Nos has mostrado que cuando se identifican propósitos, todas las metas se alcanzan. Los perros de la calle, es decir, tus perritos y gatos en condición de vulnerabilidad, hoy cuentan con quien los proteja y enseñe a los demás a cuidarlos y darles amor".



Mensaje de: Juan David Aristizabal.

Liliana Bernal

"Has sido una divina e inesperada aparición, has insuflado vida a mi vida y he vuelto a ver la belleza en tantas cosas y detalles que se habían perdido. Que sea lo que Dios quiera y que de paso te cuide siempre".



Mensaje de: Juan R.

Yolanda Delgado González

"Has sido, eres y serías una mujer excepcional en todos los campos en donde te has desempeñado. Eres un vivo ejemplo de una mujer que ha sabido luchar en condiciones tan difíciles y que has logrado los resultados que te trazaste. Felicitaciones muy sinceras y mi admiración ilimitada".



Mensaje de: Carlos Ignacio Delgado González.

Rosa Imelda Ávila De Gomez

"Es la madre de mis 4 excelentes hijos, con su dedicación, estusiasmo y constancia, se logró el que mis hijos fueran todos profesionales, y postgraduados, lo mismo que sus 2 padres, cada uno con 2 profesiones y post graduados, y solo con disciplina y constancia".



Mensaje anónimo.

Carolina Villegas

"Marcaste nuestras vidas desde que estabas pequeña en el colegio y ahora estas haciendo el doble con las comunidades del Amazonas, que orgullosa me siento de haberte conocido. Clara Posada".



Mensaje de: Juan Pablo Nicholls.

Sandra Viviana Rojas

"Para la mujer a quien gracias a su esfuerzo, paciencia, constancia, tranquilidad hace que nuestra familia sea".



Mensaje de: Jaime Andres Leon.

Miriam Andrade Prado

"Amanezco cada día dando gracias a Dios porque me ha permitido ser tu esposo. Eres una gran mujer, una gran compañera y una madre estupenda, gracias por ser así. Mi amor por ti no tiene fin".



Mensaje de: Juan Bautista Ortiz Guerra.

Carmen Myriam Pinto Monsalve

"Madre hermosa, gracias por tu valentía, esfuerzo y sacarme adelante te amoooo".



Mensaje de: Ruben Esteban Arango Pinto.

Diana Cristina Cardona Cardona

"Sabes dianac en estos años de vida contigo ojalá y el mundo entendiera que necesita mujeres prácticas, que saquen el mayor provecho de su trabajo, y, sin olvidar el interés de los demás, y protegiendo tus propios intereses. Pero el mundo también necesita soñadoras, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio»".



Mensaje de: Julio Cesar Moreno Duque.

Francia Marquez

Mensaje de: Cristina Caro de Jaramillo.

A todas las mujeres del mundo

"Gracias por existir. Ustedes son las que adornan este mundo. Son las flores del planeta llamado Tierra. Son ejemplo de fortaleza, de amor, de alegría, de creación. Dios las bendiga a todas".



Mensaje de: Fernando Ramírez Pava.

Carolina Villegas

"Admirable el mantener contacto cercano y preocupación por nuestras comunidades indigenas".



Mensaje de: Josefina del Castillo Piedrahita.

Rosalba Rocío Sánchez de Guzmán

"Por ser una mujer modelo de esposa, madre, amiga, y consejera te admiro y te pongo en el pedestal. Te mereces por tu fidelidad y comprención. Te mereces una vida sana, plena y feliz por todos los años de tu bella existencia".



Mensaje de: Carlos Humberto Guzmán Umaña.

Catalina Estrada

"Tu sueño se está convirtiendo en una realidad para mejorar las condiciones de vida de tantas personas que lo necesitan para mejorar su calidad de vida. Que tu labor reciba la protección y la guía del creador".



Mensaje de: Uriel Escobar.

Hortencia Narvaez Ruiz

"A pesar de tu fuerte carácter has sido para mi el faro que alumbró mi vida y le dió el camino positivo que hoy recorremos juntos".



Mensaje de: Alberto de Jesús Martínez Acosta.

María Ángela Holguin

"Mujer muy reconocida en el ambiente público y embajadora , canciller de nuestro país y gestora en varios campos".



Mensaje de: Pablo Emilio Duque Ojeda.

Yolanda Ruiz Ceballos

"Extraordinaria mujer, periodista, colombiana, galardonada con el premio Simón Bolívar".



Mensaje: Jaime Enrique Bermúdez Cely.

Tatiana Peña

"Porque eres una mujer valiente, decida y dedicada en todo, eres mi mujer del año y de mi vida, porque eres la mejor mujer de todas. Te amo".



Mensaje de: Jonathan Avila.

Carolina Villegas

"Siendo una mujer de la élite Social, decidió trabajar en favor de los mas pobres y necesitados de ayuda Social".



Mensaje de: María Antonieta Arévalo Medina.

Erika Álvarez

"Te admiro por tu valor, esa fuerza de carácter que a veces te hace distante pero que a la vez muestra tu nobleza, haz caído muchas veces pero te haz sabido levantar con más fuerza, y sigues siendo el ejemplo para muchas mujeres a tu alrededor, para tu hija y en especial para esos hijitos que Nuestro Señor te dejo a causa de la pandemia. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino".



Mensaje de: Sandra Nelly Caita.

Psicóloga Stella

"Mi vida se encontraba en un sendero incierto, en cualquier dirección que decidía recorrer encontraba siempre un derrumbe, era mi propia existencia que con su deteriorada armadura desde mucho tiempo atrás se sostenía en hilos de desesperanza, incertidumbre, culpa, heridas sin fin; y aunque mi fortaleza era grande, mis fuerzas se desvanecían cada vez que los recuerdos me llevaban a la caída del muro de mis fronteras personales. Tu abriste las puertas a mi esperanza".



Mensaje de: Luz González Pérez.

Claudia Lucía Quintero Sanchez

"Claudia... Tu eres una mujer especial por cumplir tu rol como esposa, mamá, hija, hermana y médica de una forma integral y sobre saliente. Cada día me siento más orgulloso de ti y le agradezco al Todopoderoso por permitirme estar a tu lado... contigo la vida se hace mucho más llevadera y siempre la vivimos de la mejor manera!!! Te AMOOOOOO. Tu esposo: Andrés Alberto Ayala Botero 😘".



Mensaje de: Andrés Alberto Ayala Botero.

María Alicia Sierra Becerra

"Mujer y madre excepcional, quien lucho frente a la adversidad para sacar adelante a un hijo. Su mejor desempeño como auxiliar de enfermería dando a sus pacientes el cariño y buen trato; su trabajo tenaz y honesto son mi mayor ejemplo. Recia pero amorosa, hoy por hoy desempeña de la mejor forma su rol de abuela, dándole cariño y buenos consejos a sus dos nietas Mayra Alejandra y Gabriela".



Mensaje de: Oscar Iván Herrera Sierra.

Francy Loreni Carranza Franco

"Francy ha dedicado su vida el estudio social de nuestro país, Psicóloga, con maestría en vida al trabaja Psicología social y Doctorada en Desarrollo Social, trabaja actualmente con comunidades con experiencias de violencia traumática, intrafamiliar como en su entorno comunitario. Autora del libro “Arme y desarme en Colombia”, cuenta la historia de los conflictos habidos en el país desde el siglo XX".



Mensaje de: Bernarda Beatriz Franco Rocha.

Martha Alejandra Montilla Tobar

"A una gran mujer que nunca abandonó sus sueños y desde su época de colegio mostró vocacion de servicio y especial dedicacion por la atencion de las personas con enfermedad mental de su region, por lo cual estudio enfermeria y ya casada y con hija profesional se graduo como medica y ahora se especializa en neuropsicologia, siempre pensando en adquirir mas herramientas para mejorar la calidad de vida de estas personas, todo esto sin descuidar sus roles como madre, esposa, hija...es un ejemplo de mujer de esas que nunca abandona los sueños y para las que nunca es tarde para lograrlo".



Mensaje de: Luis Alberto Valencia Estrada.

Johana Paola Contreras Nigrinis

"Es una mujer inteligente y luchadora. Médico Internista y Cardiólogo que se abrió el camino en Estados Unidos y ha ganado el aprecio de los Americanos y del los latinos en Estados Unidos. Con solo 44 años e la directora de Falla Cardiaca del MountSinai en Manhattan y también profesor asociado".



Mensaje de: Diana Marcela Contreras.

Ruth

"Admiro tu vida por el amor y empeño que pones para ayudar a los más necesitados. Cada comida que entregas a los niños de tu barrio, la forma como empoderas a las mujeres de tu comunidad para que puedan alcanzar sus sueños y la integridad con que realizas todo lo que haces. Te admiro de corazón".



Mensaje de: Rosa Camargo.

Maria Belén Saez de Ibarra

"Porque eres la mujer que he visto nadar contra la corriente y a pesar de que te quitan las herramientas y tratan de invisibilizarte, tu sigues adelante tratando que tus proyectos muestren las injusticias de nuestro país, como el racismo, el dolor de las víctimas y los derechos de las comunidades menos favorecidas. Sigue adelante! tu trabajo es valioso".



Mensaje de: Nohemí Pérez Amador.

Maria Olga Forero de Troncoso

"Gracias por estar, por ser, por tener, por hacer posible, por apoyar, por jamas renunciar, por persistir, por insistir, por no darte por vencidad nunca... Por esto y mas solo puedo decir que te amo. Y doy gracias por generte en mi vida".



Mensaje de: Luis Alfredo Troncoso Forero.

María Paulina Leguizamón

"Gran mujer".



Mensaje de: Carlos Arturo Gómez.

Siul Estefanía Guerrero

"Siul es el ejemplo de una persona que no necesita ser famosa para realizar una loable labor en pro de los derechos de la mujer y especialmente de las personas vulnerables. Pretende ser una inspiración para todo aquel que aún cree en la humanidad y que desea ayudar al prójimo que lo necesita, con lo poco o mucho que se tenga al alcance. Seguramente algún día su nombre será conocido y recordado".



Mensaje de: Maicol Nai Cabellos Chaparro.

Catalina Restrepo Herran

"Eres una mujer fuerte, grande, trabajadora, preocupada siempre por los demás, eres exitosa, pero lo mas grande de ti es la humildad, amor y ética que te acompañan ayer hoy y siempre! Sigue mostrando siempre el valor de la mujer! Eres luz. Te quiero!".



Mensaje de: Maria Victoria Herran.

Candelaria Cogua Moreno

"Toda una vida Formando Vidas, creando país".



Mensaje de: María isabel Cogua Moreno.

Alix Herrera

"Alix Herrera es una mujer Santandereana que merece un reconocimiento por su gran calidad humana y profesional, su lucha por ayudar a las demás personas la hacen diferente de las mayorias, tiene un don en su sencillez, recibe en su oficina a todas las personas que sus jefes no reciben, a los que son y los que no son, a los grandes empresarios pero también a los humildes y modestos que llegan a su oficina con propuestas y proyectos que no representan beneficios para la cooperativa pero que para ella son tan valiosos como los poderosos, sus principios de solidaridad y apoyo son innegables y lo mas valioso es que nunca espera nada a cambio, reparte su tiempo entre el hogar, la empresa y las personas que la requieran en su extenuante tarea de marketing y medios de la “empresa”".



Mensaje de: Héctor Eduardo Cáceres Durán.