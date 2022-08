El sérum facial es un producto con alta concentración de ingredientes activos, de textura ligera y fácil absorción, que ayuda a combatir los signos de envejecimiento prematuro para que la piel luzca más hidratada, luminosa, firme y con tono parejo. Expertos explican 9 cosas que debe saber sobre este tratamiento dermocosmético. Y usted, ¿ya lo ha usado?



1. Los sueros cosméticos o sérums “son tratamientos hidratantes con alta concentración de ingredientes activos y una textura líquida que ayuda a una mejor absorción” en la piel, explica Nayibe Solano, médica especializada en Dermatología Clínica y Estética. Se pueden usar en rostro, cuello, escote, manos y cuerpo para mejorar la hidratación y la textura de la piel.



2. Los hay de uso diurno y nocturno. Los primeros son un gran antioxidante e hidratante que sirve para que la piel absorba la humectación a lo largo del día sin tapar los poros y le permite respirar. Los empleados en la noche ayudan a regenerar la piel en las horas de descanso y retrasan el envejecimiento prematuro.

Su uso es básico en el skincare diario y deben emplearse de acuerdo con la edad. Foto: iStock

“Los sueros faciales no se deben usar en pacientes que presenten alergias o urticarias a los componentes de los productos”: Nayibe Solano, médica especializada en Dermatología Clínica y Estética. FACEBOOK

3. Funcionan como antioxidantes, regeneradores, hidratantes y retrasan el envejecimiento prematuro. Su uso es básico en el skincare diario y deben emplearse de acuerdo con la edad, tener en cuenta si se trata de una piel joven o madura, además de su tipo (sensible, seca, normal, grasa, mixta) y si tiene tendencia a manchas, indica la médica dermatóloga María Bernarda Durango.



4. Cuando elija el suyo tenga en cuenta que hay muchos tipos de sueros con diversos efectos. Estos y los ingredientes que contienen deben personalizarse, por eso, consulte con el dermatólogo, médico estético o profesional del cuidado de la piel de confianza, antes de decidirte por alguno. Selecciona el más adecuado de acuerdo con una evaluación individual.

5. No solo es para pieles maduras, también las jóvenes necesitan un buen suero. A los 20 años, la piel todavía no ha sufrido muchos cambios y está sana, necesita agua, sueño y protección solar; se recomienda un sérum hidratante con ácido hialurónico después de una buena limpieza para retirar las impurezas acumuladas durante el día y la noche. A los 30, lo ideal es un suero con vitamina C; a los 40, con retinol, un activo cosmético que favorece la renovación celular, para eliminar la piel muerta y que aparezcan capas de piel nuevas, aconsejan expertos de la Clínica Reborn Medicina Estética By Juan Pablo Rodríguez.

El suero facial sirve para incrementar la firmeza y reponer los lípidos de la piel. Foto: Particular

6. Los resultados se observan dependiendo de su tipo de piel y de sus hábitos de cuidado a lo largo de la vida. No obstante, se espera apreciarlos tras un mes de iniciado el tratamiento, que es el tiempo que tarda en renovarse la capa superficial de la piel, y también dependerán de los principios activos que tenga el producto.



7. ¿En qué edades se recomienda su uso? Todo depende del estado de la piel y la genética. Lo ideal es emplearlos cuando la síntesis de colágeno y elastina empieza a disminuir, es decir, entre los 22 y 25 años, en promedio. En mujeres jóvenes se comienza con antioxidantes con activos que contengan vitamina C, que combaten y previenen el daño de los radicales libres del sol y el medio ambiente.

8. ¿Para qué sirven?

Los sueros para usar en el día son preventivos; por sus funciones y sus principios activos “nos ayudan a neutralizar la acción de los radicales libres, estimular la síntesis de colágeno, proteger frente a factores ambientales, incrementar la firmeza y reponer los lípidos de la piel, mejorar su textura y unificar su color, acelerar la renovación celular e inhibir los daños inducidos por los rayos UVA y UVB”, explica la médica dermatóloga María Bernarda Durango. Los nocturnos o correctivos, por su parte, “ayudan a aumentar los niveles de ácido hialurónico hasta en un 30 por ciento en la piel, estimulan el recambio celular, fortalecen la barrera cutánea, reducen líneas de expresión y arrugas gracias a la eliminación de los acúmulos de células muertas, y le dan a la piel una hidratación duradera, además de mejorar su firmeza, suavidad y volumen”.

9. ¿Cómo debe aplicarlo?

El sérum facial tiene el poder de penetrar hasta las capas más profundas de la piel, pero la eficacia de sus principios activos depende de cómo lo apliquemos: “Lo primero siempre es limpiar y retirar las impurezas de la piel de la cara y el cuello. Aplica el producto de menor a mayor densidad. Si usa en primer lugar un producto con una densidad muy alta hace barrera para la penetración del más ligero. Si se usa hidratante, sérum y protector solar, la rutina recomendada y orden correcto sería: primero sérum, luego crema y por último pantalla solar”, dice el doctor Juan Pablo Rodríguez, de la Clínica Reborn Medicina Estética By Juan Pablo Rodríguez.



POR: FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ - REVISTA CARRUSEL

IG: @REVISTACARRUSEL IG: @NADYNEMILLAN

