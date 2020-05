Soul Festival, congreso internacional de wellness y bienestar

Consciencia, transformación y evolución serán los temas que expertos y especialistas en todas las áreas de la vida, compartirán a través de herramientas virtuales. La pretensión es buscar el cambio de consciencia individual y colectiva en áreas como salud mental, emocional, espiritual, creativa e integral.

Hoy tratarán temas como. Empodérate y reinvéntate con Antonina Canal, Emociones en la Salud y en la Enfermedad con el doctor Santiago Rojas, Viviendo desde el Corazón, con Carolina González; Nutrición consciente, con Mónica Davila; y Como alinear los Chakras, con Ann Bessudo.



En la tarde la programación incluye Crear desde el placer, con Ana María Vargas; Cómo manejar la Ansiedad y el Estrés, con Juan Bautista y Conexión emocional a través del masaje con Catalina Torres.



(Le puede interesar: ¡Ánimo, con el ejercicio siempre ganará!)



Domingo 10 de Mayo



9:00 a.m. Aurasoma y la sabiduría del color, con Antonina Canal

10:00 a. m. Sanar la relación con el dinero, con Paula Dever

11:00 a. m. Tu mejor versión frente a cualquier adversidad, con Clara Estrada

12 m.. Reconciliación con el clan familiar, con Martha Lucía Ramírez

2:00 p. m. Las luciérnagas solo brillan en la oscuridad, con Katherine Porto

3:00 p. m. Adelgaza santamente, con Alejandro Ortiz

4:00 p. m. encuentra la calma interior en el caos, con Isha G

5:00 p. m. Meditación y Armonización de cierre, con Antonina Canal.



Informes e inscripciones 3106963090

Los ingresos se destinarán a la Fundación She Is