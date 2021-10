Sororidad Colombia: 33 mujeres líderes inspirarán con sus historias de vida

De acuerdo con un estudio de Oxfam, el 43 por ciento de las mujeres dicen sentirse más ansiosas, deprimidas o sobrepasadas por el incremento de la carga de trabajo que les trajo la pandemia. El dato concuerda con otros estudios que exponen el hecho de que ellas fueron las mayores afectadas por el confinamiento.



(Le puede interesar: Sororidad: el llamado a la unidad entre mujeres).



Precisamente, con el propósito de brindar apoyo emocional, motivación e inspiración a las mujeres, 33 mujeres líderes del país compartirán sus historias personales y sus lecciones, aprendizajes y momentos de mayor reto, crisis o dolor por los que han pasado, también la forma como superaron esas situaciones.

Sororidad Colombia 2021, evento enmarcado en un creciente movimiento que busca reconocer el valor de lo femenino y generar redes de apoyo entre las mujeres, se llevará a cabo, de manera virtual, entre los próximos 8 y 12 de noviembre, de 5:30 de la tarde a 9:00 de la noche en www.somossororidad.com (el registro se hace en este mismo sitio web), con retransmisión en la plataforma de Women Working for the World: www.ww4w.co.



Cápsulas con fragmentos resaltados del evento serán también transmitidas a más de 40 canales de cable del país agremiados en Asotic. Después de la transmisión en vivo, el evento quedará alojado en la plataforma Hotmart por tiempo limitado y con un pequeño costo, del cual se derivará una donación a la Fundación Juanfe, que ayuda a madres adolescentes.



(Además: Poner el foco en lo positivo: una receta para sanar el dolor del alma).

Facebook Twitter Linkedin

Ale Velasco Foto: asuntosdemujeres.com

Este evento será liderado por la mexicana Ale Velasco, creadora del formato; además de reconocida figura de internacional de la televisión, Velasco es motivadora internacional, maestra en educación y autora de más de 20 libros.



Junto a ella estará Carolina Angarita, expresidenta de Google y Discovery, autora de La magia sí existe, top líder del país por seis años consecutivos en el ranking Merco, miembro de junta directiva de grandes empresas del país y de grupos que luchan por la equidad de género, como Women in Connection y Mujeres TIC.



En la realización de Sororidad Colombia participan Areandina, Infinited, la Universidad del Istmo de Panamá, la Universidad San Marcos de Costa Rica y Kantar Ibope Media; la tecnología de la empresa Smartdat, con su plataforma de video Weeppy, garantizará la calidad de la emisión.



El lanzamiento del evento será el domingo 7 de noviembre a las 7:00 p. m. en un live que se emitirá en todas las redes sociales y comunidades de Ale Velasco, Carolina Angarita y los aliados del evento, con invitadas especiales.

Estas son las líderes y el tema de sus charlas

Cada día, del lunes 8 al viernes 12 de noviembre, las charlas girarán en torno a uno de cinco temas claves:



Lunes 8 de noviembre



Puntos de quiebre que transforman vidas



En esta charla participarán Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, quien contará cómo transformó el mayor dolor del mundo, la muerte de su hijo, en la fuerza que salva a centenares de madres jóvenes, a través de un modelo que ha sido premiado y replicado en varias ciudades, desde un verdadero Liderazgo transformador.



Adriana Bernal, presidenta de KienyKe y fundadora del Premio Nacional de Periodismo Digital, contará Cómo salir victoriosos en las batallas. Por primera vez hablará del abuso del que fue víctima y sus consecuencias, del poder de la fe, de la fuerza de una madre y de un círculo de amigas, de la luz que son los hijos, para superar superar el dolor, y con este relato ayudar a las miles de mujeres que son también víctimas de abuso.



María José Ramírez, presidenta de Larraín Vial, compartirá sus Instrucciones para florecer, del libro de su autoría, con los intensos aprendizajes después del trauma que trajo la muerte de su esposo, y sobre cómo al enfrentar nuestros miedos aparecen tesoros. En medio de la entrevista, verán un hecho inesperado que nos dejó a todos atónitos...



(También: ‘Las estrellas no pueden brillar sin la oscuridad’).



Adriana Senior, presidente de la Corporación Colombia Internacional, apasionada promotora de transformación productiva para 500.000 mujeres del campo, demostrará con su historia el inmenso poder de la fe, por encima del dolor de la enfermedad y del duelo, y contará Cómo hacer realidad grandes sueños, creando nuevos despertares.



Carolina Ibarguen, managing director de Kantar Ibope Media y miembro de junta de Women in Connection, narrará su historia con episodios “sobrehumanos” que una madre puede lograr cuando se trata de salvar a su hijo y se referirá al poder de La fuerza interior para lograr siempre volar más alto de lo que imaginamos.



Carolina Angarita, codirectora de Sororidad Colombia 2021, hablará de cómo escuchar el alma, de cuál es la magia que podemos activar en nuestra vida, del poder de los pensamientos y emociones, y de sus próximos proyectos personales para ayudar a decenas de personas, el Camino de la magia y el Llamado del alma.

Martes 9 de noviembre



La fuerza de impactar al mundo



Catalina Rengifo, directora de Filantropía para Microsoft en América Latina, traerá de su niñez la sabiduría del abuelo que le cambió la vida a ella y que puede cambiar la vida a muchas más; aportará perlas de comunicación efectiva y negociación, necesarias hoy más que nunca para crecer profesionalmente con Talento a prueba de futuro.



Jessica MacMaster, vicepresidenta de Essentia, hablará de cómo de ser una “niña bien” pasó a tener que lavar baños y de cómo asumió este reto de humildad que la llevó luego a lograr las más altas posiciones empresariales, desde donde hoy enseña cómo podemos impactar al planeta, con sostenibilidad, cada día para lograr Transformación en acción.



Lina Roncancio, directora de Consumer Insights para Latinoamérica en Netflix, exdirectora de investigación de mercados de Discovery para México y Colombia, hablará de cómo encontrar El balance en medio del imbalance, el equilibrio en medio del caos aparente y de la incertidumbre en la que vivimos.



María Victoria Riaño, expresidenta de Equión y autora del libro Todos somos líderes, nos hablará de cómo liderar una empresa, por difícil que parezcan las circunstancias, se puede convertir en una fuerza de impacto inolvidable en sus colaboradores, familias y la comunidad, cuando logramos realmente Liderar desde el ser.



(Continúe leyendo: Un movimiento para empoderar profesionalmente a las mujeres).



Ana Karina Quessep, presidente de BPRo, del gremio de los contact centers, nos revelará como su obsesión por El poder del impacto social la llevó a desarrollar un modelo de oportunidades laborales para mujeres que por haber sido violentadas o estar en discapacidad no pueden dar la cara en un trabajo normal.



Martha Aponte, alta funcionaria del gobierno estadounidense que ha trabajado ayudando en varios países del mundo, hablará de la importancia de vivir Abriendo puertas, abrirnos primero las nuestras y abrirlas luego para otros. Nos enseñará que el poder de verdad solo existe si viene acompañado de la sensibilidad de ayudar a los demás.



María Cecilia Otoya, directora del programa Mujeres Rompiendo Barreras del Externado, hablará de como más importante que levantarse después de una caída es saber darle un nuevo significado para encontrar ahí nuestra propia luz, y desde ahí poder elevar sólidamente nuestra voz.

Miércoles 10 de noviembre



El poder de emprender para superar la crisis



Nathalia Barón, mentora en Libertad Económica, emprendedora y creadora del método Dinero Consciente, nos contará cómo conectarnos con la abundancia con poderosas claves y secretos para Reconectar con la prosperidad en nuestra vida.



María Eugenia Rey, miembro de juntas directivas en importantes empresas y gremios del país, y quien hoy pone toda experiencia al servicio de emprendedores, contará por qué La vida es un aprendizaje y por primera vez revelará la historia de cuando se salvó milagrosamente de la muerte al recibir ocho puñaladas en su propia casa y cómo logró manejar esta situación.



Sara Gutiérrez, emprendedora serial, cocreadora en Colombia de exitosas empresas como 54D, Tribu6 y ahora El Españolete y Forja, El Camino de La Magia nos contará de la montaña rusa del éxito al fracaso al éxito y nos regalará las mayores lecciones de cada subida y bajada en el emprendimiento, con su poderoso mensaje de que también Está bien estar mal.



(Le recomendamos: ¿Qué es la 'gymtimidation' y por qué afecta más a las mujeres?).



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y única miembro latinoamericano del Consejo Global de Entidades Innovadoras, aportará importantes claves para quienes quieran emprender con éxito o ya hayan lanzado su emprendimiento y estén enfrentando retos en el camino, para lograr un Emprendimiento exponencial.



Andrea Hernández, exitosa Directora Comercial de Discovery, con amplio reconocimiento en la industria de medios de comunicación, se referirá a cómo Aprender de los errores -de los errores que sí hay que cometer- sin miedo a ser vulnerables ni a trabajar con gente mejor que uno, y su teoría de cómo la vida es como una pizza.



Gale Mallol, presidenta de Asotic, contará cómo a través de su propia historia de dislexia y todas las dificultades que eso le generó encontró que Los sueños están para hacerse realidad, y que la clave está en la constancia, el amor y la disciplina.



Joanna Prieto, fundadora de Geek Girls Latinoamérica y quien se identifica con un faro que muestra el camino en la oscuridad, hablará de por qué La autenticidad es el nuevo sexy y nos abrirá la puerta a su historia personal, desde un embarazo a muy temprana edad, enfrentar los paradigmas sociales, y fundar desde cero una muy potente ONG de mujeres en tecnología.

Jueves 11 de noviembre



El profundo poder de lo femenino



María Paula Duque, fundadora del Movimiento Liderazgo en Tacones, miembro de junta directiva de importantes empresas del país y de MujeresTIC, se referirá a por qué es tan poderoso adoptar una mujer, del poder de elegir y de por qué en la vida toda X tiene una Y.



María Paulina del Castillo, Directora Comercial de Aequales, luchadora incansable por la equidad y miembro de junta de Women in Connection, nos hablará de cómo a pesar de haber nacido en un entorno machista, logró liberarse y encontrar el poder de luchar por la equidad de género, y de por qué hoy El feminismo es libertad.



Marcela Prieto, reconocida politóloga y analista política, vicepresidenta de Visión Américas, exdirectora de Foros Semana, se referirá a Cómo ser gestoras de cambio, cómo asumir nuestra responsabilidad con nosotras y con la sociedad, y cómo aprender a escucharnos y a actuar en consecuencia.



María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture, exministra de Minas y miembro de junta de Women in Connection, contará Cómo ser mujer maravilla y morir en el intento en una una charla llena de poderosas lecciones sobre la familia, las relaciones de pareja y de paradigmas sociales que se pueden romper exitosamente.



Beatriz Arbeláez, reconocida economista, exsecretaria de Hacienda de Bogotá que logró conseguir la financiación para el metro, contará su historia de capacidad de estudio, tenacidad y Persistencia, la clave del éxito, a prueba de todo, para llegar a altas posiciones y desde ahí generar impacto social.



(Lea también: Por miedo al covid-19 se bajó la guardia frente al cáncer de mama).



Mónica Contreras, presidente de TGI, exCEO de Pepsi, miembro de junta directiva de grandes empresas y de Women in Connection, líder Merco del país, nos contará la historia de cómo vino de un pueblo pequeño y se transformó en una gran líder obsesionada con mejorar la vida de la gente, sabiendo vivir Una vida con propósito, para transformar vidas, con autenticidad y mucha pasión.



Sylvia Escovar, reconocida líder del país, expresidenta de Terpel, miembro de junta directiva de grandes empresas y de Women in Connection, a través de su historia personal cuenta cómo rompió barreras del machismo y llegó a ser mujer top de Colombia, y Cómo ser poderosas para desde ahí transformar cientos de vidas.

Viernes 12 de noviembre



La imparable fuerza del corazón



Margarita Correa, presidenta de la junta directiva de BancaMía y expresidenta de la Corporación Mundial de la Mujer, nos contará cómo la desigualdad y la inequidad la llevaron a la acción, y a Confiar en el poder del corazón para hallar la fuerza transformadora que nos permite vivir el propósito de la vida.



Livi Betancur, vicepresidenta de Talento Humano de Seguros Bolívar, elegida como mujer top entre las cabezas de talento humano del país, nos contará a través de su historia personal cómo El corazón es la fuerza que puede transformar poderosamente los retos en oportunidades.



Martha Castellanos, vicerrectora académica de Areandina, nos revelará a través de su propia experiencia cómo aprendió a enfrentar la violencia invisible y nos enseña que las mujeres tenemos El deber de ser luz, de abrir caminos y de amarnos a nosotras mismas para formar una mejor sociedad.



(Recomendado: La desnutrición crónica acecha a menores de 5 años en la mayoría del país).



Sonia Perdomo, managing partner de la reconocida head hunter internacional Odgers Berndtson, desde su pasión por el autoconocimiento y la conexión profunda con el ser nos contará cómo aprendió a No vivir a la deriva y cómo podemos todos también aprenderlo.



Camila Escobar, presidenta de Procafecol-Juan Valdez, miembro de junta de importantes empresas y top líder del ranking Merco nos contará Cómo transformar el miedo y la incertidumbre en oportunidades, aprovechando los momentos difíciles para sacar de ahí nuestra mejor versión.



La charla de cierre del evento estará a cargo de Ale Velasco, codirectora de Sororidad Colombia 2021 y creadora del formato, con su energía y fuerza interior hablará sobre cómo rompió el ciclo de dificultades económicas y uno a uno fue cumpliendo los sueños más grandes para ayudar a miles de mujeres en todo el continente.

Encuentre también en Vida:

Los 5 países que más han contribuido históricamente al calentamiento global

Falta de equidad de género en ingeniería: pocas mujeres la estudian