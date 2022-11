El ritmo de vida actual es caótico y muy pocas veces separamos un espacio en la jornada, que suele arrancar temprano y terminar muy tarde, para poner en pausa el piloto automático y darnos unos minutos de respirar profundo y conectar con nuestro cuerpo.



Vivimos en una carrera en la que no hay tiempo para bajar el ritmo, conectar con la naturaleza, ni mucho menos para dedicarle tiempo a la meditación.



Pero ¿qué pasa cuando llegamos al límite? La salud física y mental se resiente. El cuerpo y la mente gritan que vayamos más lento. Y ahí nos damos cuenta de que no sabemos cómo hacerlo.



¿Qué es el 'slow living'?

La filosofía del slow living, nombre en inglés, aboga por ir contra la corriente de la inmediatez y el multitasking (hacer varias tareas en simultáneo), para darle a cada actividad la atención y el tiempo que requieren.



Santiago Rodríguez Tarditi y Valeria Hinojosa son una pareja de yoguis que, por medio de sus redes sociales, se han convertido en abanderados de esta forma poco convencional de ser y existir.



Hinojosa dejó su carrera como banquera y ahora se dedica a compartir con sus más de 200.000 seguidores en Instagram consejos para “empezar a conectar más profundo, a integrarnos con la naturaleza, a ver maneras de crear productos en casa en vez de comprarlos”, como señala.



Por su parte, Rodríguez Tarditi, un politólogo que se ha desempeñado como periodista para varios medios, utiliza sus plataformas para discutir la justicia social, el veganismo y el activismo canábico. Temas relacionados con este estilo de vida.

“Conocí a Valeria y empezamos a juntar nuestros intereses para generar sinergias y empezar a canalizar nuestras intenciones para replantear un poco la forma como venimos viviendo no solamente nosotros, sino la comunidad en la que nos movemos y, en general, los países de donde venimos (Colombia y ella, de Bolivia), y nos dimos cuenta de que muchas de las presiones con las que crecimos hoy no tienen sentido”, asegura.



Sus carreras los llevaron a vivir en ciudades como Nueva York, Washington, Berlín y Miami, lugares que nunca paran. Por eso, para acercarse a la naturaleza y llevar un día a día al ritmo que desean, tomaron la decisión de mudarse a Tepoztlán, un pueblo cercano a Ciudad de México.



“Decidimos encontrar un punto neutro, y los dos amamos México. Es un lugar que tiene tanta cultura, tanta sabiduría ancestral, y los dos conectamos mucho con eso”, dice Valeria.



Allí, la pareja de esposos lleva una rutina que incluye momentos para la meditación y la contemplación, la escritura creativa, la cocina vegana con productos orgánicos, entre otras actividades que han compartido con su comunidad en redes.



“Queremos mostrarles a todas las personas que esto no es un sueño, que realmente cualquier ser humano puede vivir de esta manera. Es permitirse ir a un ritmo totalmente diferente al de la sociedad. Nosotros tenemos nuestra composta, plantamos nuestras hierbas orgánicas y trabajamos en nuestro huerto”, cuenta Hinojosa.

El nacimiento de Casa Earth

Aunque son una pareja que comparte su visión de la vida, cada uno tiene su propio estilo y su propio mensaje. Pero, en conjunto, decidieron crear Casa Earth, un espacio en el que esos mensajes compartidos se unen.



Un resultado de esta sinergia es el pódcast que lleva el mismo nombre. En cada episodio comentan sus experiencias con temas como el veganismo, la ayahuasca y la espiritualidad.



“Lanzamos el pódcast porque sentíamos que en las redes sociales no podíamos tocar ciertos temas sin que fueran censurados, sobre todo aquellos que todavía se ven como tabú”, afirma Valeria.

Santiago y Valeria dejaron su vida convencional para conectar con su espiritualidad y compartir su aprendizaje. Foto: Cortesía Casa Earth

Y Santiago añade que el valor que han encontrado en estas conversaciones es que pueden compartir dos puntos de vista sobre temas que no se abordan con frecuencia.



“Las personas no ven en eso en las redes sociales. Piensan que lo que tenemos es perfecto porque somos iguales, pero no. Cada uno tiene su forma y su manera de ver la vida, y cuando unimos fuerzas para crear esta plataforma nos tocó encontrar un balance para que las personas puedan tener diferentes visiones”, dice el politólogo.



Entonces empezaron con episodios de 30 minutos a una hora, y la respuesta que obtuvieron fue tan positiva que los motivó a crear un canal en YouTube, para compartir su forma de vida.



Según Santiago, también están trabajando en el desarrollo en un aplicativo para compartir todo su conocimiento y demostrar, a través del ejemplo, que es posible bajarse de la rueda para llevar una vida más lenta.

Un retiro para bajar el ritmo

Además de compartir su conocimiento con una comunidad virtual, los yoguis quieren trasladarla a lo tangible. Un espacio en el que consideran se puede afianzar con mayor facilidad este estilo de vida.



“Queremos establecer estos microlazos para que luego, estas personas tengan impactos en sus propias comunidades. Este retiro es un poco diferente porque está enfocado en la vida lenta, y la idea es tener yoga y meditación definitivamente, pero también artes contemplativas, herbalismo, comida vegana, escritura creativa, todos los elementos que nosotros aplicamos a diario y que nos han servido para trabajar mucho nuestra salud mental y emocional”, señala Rodríguez.



El retiro será del 12 al 17 de febrero de 2023 en Tepoztlán (México), en un exclusivo hotel solo para adultos, todo incluido. Los precios están entre 2.700 y 3.800 dólares.

Consejos de 'slow living' para el día a día

Dedicar al menos cinco minutos para meditar, respirar de forma consciente o hablar con usted mismo.

Saborear con atención los alimentos.

Repetirse frases como: “Está bien ir un poco más despacio".

Observar con atención la naturaleza que esté en su entorno.

Sembrar y cuidar de una planta, ya sea en casa o en la oficina.

Comprar una libreta y tenerla en la mesa de noche, encima del teléfono para que escribir sea lo primero que haga al despertar, en lugar

de agarrar el celular.

Reducir el consumo de carne, pues ser respetuosos con el planeta es

una de las bases de este movimiento.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

