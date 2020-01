Mitos y verdades a la hora de vestirse

En el mundo de la moda hay muchas normas no escritas de lo que las mujeres y hombres deben usar o no. Si bien, hay ocasiones que exigen un código de vestuario, los tiempos han cambiado y la moda no debe ser una barrera para expresar un estilo personal, sino todo lo contrario. Aprovechando la llegada de la nueva década quisimos recopilar 20 reglas de la moda que son cosas del pasado. ¿Se atreve a romperlas?



1. No mezclar estampados

Estamos en un momento en la moda en que todo se vale. ¿Animal print con lunares o flores con rayas? La respuesta es sí. La clave está en jugar con las proporciones.

2. Rojo y rosado no combinan

Sí combinan y caben dentro de la tendencia “color blocking” (bloque de color) la cual consiste en mezclar dos colores complementarios y/o opuestos.



3. Denim con denim no va

La clave está en jugar con diferentes tonos o texturas. Un look totalmente en denim es completamente válido. La recomendación es tener en cuenta la ocasión.



4. Joyas en oro vs. joyas en plata

Lo mismo pasaba con el dorado y el plateado y con el tiempo nos han demostrado que mezclados se ven muy bien. Incluso hay colecciones de las firmas de joyería más prestigiosas que mezclan diferentes metales.



5. Los bordados, el crochet y macramé son de abuelita

Lo que algún día se vio como anticuado y aburrido hoy en día es una de las tendencias que más gustan. Basta con mirar los diseños de marcas colombianas y latinoamericanas que buscan recuperar estas técnicas ancestrales de una manera muy chic.



6. El blanco es solo para playa, el día y el verano

Lo único cierto es que este color se ve bien a toda hora, en todas las prendas y en todas las ocasiones. Incluso en los días de invierno.



7. Lentejuelas únicamente para la noche

¡Falso! El toque de brillo en el día es permitido.

La stylist y bloguera de moda @danielastyling con un look en total denim. Foto: @criscardona

8. No repetir ropa

Hay más de una razón para hacerlo. Muchas mujeres famosas han roto el tabú de repetir atuendos. Si la prenda le gusta y le sirve para diferentes ocasiones, úsela cuantas veces quiera.



9. Hay que combinar la cartera con los zapatos y el cinturón

Una cosa es combinarlos y otra es que estén coordinados. Hoy en día cuanto más diferentes sean, mejor.



10. Las mujeres de estatura baja no deben usar faldas largas

En la moda todo es cuestión de proporciones y por supuesto que las mujeres de estatura baja pueden usar este tipo de prenda. Si es su caso, úsela con la longitud que se sienta más cómoda.

La influencer @fatpandora con un vestido de boleros, lunares y varios colores Foto: Archivo particular

11. Solo usar flores en primavera

Por muchos años, ciertos estampados o colores se asociaron a una temporada. Hoy en día todos son acertados en cualquier época del año.



12. No mezclar negro y azul

Es otra de las reglas que quedó en el pasado. Y pasa lo mismo con el negro y el marrón. Son combinaciones tan sencillas como elegantes.



13. Las mujeres de tallas grandes no deben llevar ropa ajustada

Un mito más que hay que desvirtuar. A las mujeres de tallas grandes les luce la ropa ajustada y las curvas están para mostrarlas.



14. Ni tampoco animal print ni rayas horizontales

No hay que vestirse para disimular. Ser de talla grande no significa usar ropa aburrida.



15. Los jeans deben lavarse con la misma frecuencia que la otra ropa

En los últimos años se han publicado varios estudios al respecto. Unos aseguran que deben lavarse después de cinco o seis posturas. Otros afirman que nunca se deben lavar. La tendencia es usar un spray antibacterial para mantenerlos libres de malos olores entre lavadas.

La bloguera de moda @eliggarcia mezcla el negro con el café en sus looks de invierno Foto: Particular

16. No usar ropa que no sea de tu género

Hoy en día la moda ofrece un sin número de posibilidades para vestir sin etiquetas.



17. Para lucir formal hay que usar corbata

No necesariamente. Los trajes se pueden usar sin corbata y no por eso pierden su formalidad. Un plus es que los accesorios masculinos como pañuelos o corbatines cada vez toman más fuerza.



18. ¿Usar ropa de maternidad durante el embarazo?

La moda tiene que ser funcional y están ocurriendo dos fenómenos. Por un lado, las marcas ofrecen prendas como kimonos o vestidos holgados que pueden utilizan las embarazadas. Por otro, las marcas de maternidad están diseñando prendas que las mujeres pueden seguir utilizando después del embarazo.



19. Los vestidos en clima frío se usan con medias veladas

Es uno de los mitos más polémicos. Sin embargo, no necesariamente. Esta es una de esas reglas que se rompe dependiendo la ocasión. Aunque la moda de las piernas desnudas es muy común, hay quienes se sienten más cómodas y seguras con este tipo de medias.



20. Tenis con vestidos y con trajes

Y por si no lo sabía, los tenis se ven bien con todo.



Por Camila Villamil Navarro

@camilavillamiln