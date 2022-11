Hoy arranca en el Hotel Hilton de Cartagena la nueva edición de uno de los foros de empoderamiento femenino más grandes de Latinoamérica, que busca conectar, fortalecer y construir ecosistemas para potenciar el liderazgo de las mujeres.



El She Is Global Forum contará con la participación de más de 150 oradores de la región, quienes compartirán su conocimiento con los asistentes de forma presencial y remota.



Entre las speakers están Mónica Contreras, presidenta de TGI, Karen Carvajalino cofundadora de The Biz Nation, Lina Paola Rodríguez, directora general del FICCI, y la coronel Elizabeth J. Hartz, directora del programa Mujeres, Paz y Seguridad de las Fuerzas Aéreas Sur de Estados Unidos.



Este año el foro innovará con nuevos escenarios como el Innovation Tank un espacio que durante los tres días del evento conectará inversionistas, empresarios, emprendedores, entre otros, generando oportunidades de visibilizar los emprendimientos de los participantes, logrando cerrar alianzas, relaciones y negocios.



Este espacio cuenta con grandes aliados académicos como la Universidad del Rosario, Universidad Javeriana, Universidad Sergio Arboleda entre otras. Y el Women's Pavilion una zona comercial donde las marcas podrán visibilizar sus productos, servicios, buenas prácticas e innovaciones.



Además, durante el evento se realizará la gala de los She Is Global Awards, la Alfombra Morada para premiar a las mujeres más destacadas de Latinoamérica y el mundo en diferentes áreas como: Mujer Empresaria del Año She Is, Mujer She Is del Año en Marketing y Liderazgo, Mujer She Is del Año en la defensa de los Derechos Humanos y Paz Mujer She Is del Año en Medio Ambiente, entre otras categorías.



El evento se puede seguir a través de las redes sociales de She Is y su página web sheisforum.com

Con el foro, la organización She Is continúa trabajando por mujeres y niñas del mundo, pues a la fecha ha beneficiado a más de 16.000 mujeres y conectado más de 39 países, que trabaja por mujeres y niñas permitiendo el acceso a oportunidades desde el desarrollo social y económico.



