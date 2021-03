'She-cession’: cuando la recesión tiene género

Desde las dos guerras mundiales se ha hablado de recesión masculina y su consecuente periodo de recuperación –igualmente androcéntrica–. Era el orden mundial: tras un conflicto bélico, un shock financiero o una catástrofe natural, la economía global debía ajustarse el cinturón y, como consecuencia, las pérdidas laborales recayeron en los sectores dominados por hombres, como fueron los de producción de bienes.

Ha sido el modus operandi en las peores crisis mundiales de los últimos 150 años, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre las cuales la del 2020, desatada por el covid-19, se ubica en cuarta posición después de las acaecidas por la Primera Guerra Mundial (1914), la Gran Depresión (1929-1930) y la Segunda Guerra Mundial (1946).



“Esta no es una recesión como alguna que se haya vivido –dice en un pódcast la economista canadiense Armine Yalnizyan, cofundadora de la plataforma The Future of Workers–. No fue el resultado de un desastre natural o el final de cualquier ciclo de negocios en donde lo primero que se resiente es la producción de bienes, un sector dominado por hombres con trabajos muy bien remunerados”.



Y asegura que ahora el panorama laboral mundial vislumbra una fuerte recesión del sector de servicios (como cuidado infantil, retail, restaurantes y oficios ‘marginales’ como los de peluquería, manicura e informales), en su mayoría cubierto por mujeres, al ser actividades ‘no esenciales’.



De ahí que nos encontremos en un período de recesión femenina o she-cession. Para Cassandra Napoli, estratega del líder global en tendencias de consumo WGSN Insight, “antes del coronavirus las mujeres estaban logrando nuevos hitos económicos y sociales, pero en el transcurso de unos meses todo ese progreso se vio amenazado. Esta es ahora una she-cession (recesión femenina), un término acuñado por C. Nicole Mason, directora del Instituto de Investigación de Políticas para Mujeres de Estados Unidos, para definir el resultado del desplazamiento de mujeres de la fuerza laboral a causa de la pandemia”.



Pero ¿por qué se habla de she-cession? Para la economista especialista en género Karen García Rojas, coautora del estudio ‘Recesión femenina: la caída en escalera de las mujeres en el mercado laboral colombiano’, “por un lado, es el resultado de las familias confinadas, tratando de articular desde sus casas el empleo pago con el trabajo del cuidado (que en su mayoría es realizado por ellas), lo que destaca un desbalance de las responsabilidades domésticas y ejerce un impacto en la productividad y estabilidad femeninas en el mercado laboral.



Y, por otro lado, más que los hombres, ellas participan en sectores económicos duramente golpeados como retail, hotelería y servicios, cuya recuperación en el corto plazo es poco probable”.



La crisis es global; de acuerdo con un estudio realizado por la organización estadounidense LeanIn sobre cómo el covid-19 está afectando las finanzas, la seguridad laboral, la vida en el hogar y el bienestar, las mujeres son las más afectadas porque han estado en una peor posición financiera frente a los hombres desde antes de la pandemia. En Estados Unidos reciben salarios 18 % más bajos frente a los hombres, tienen 30 % menos dinero ahorrado y dos tercios de los trabajadores con un salario mínimo son mujeres. Y, para las afrodescendientes, estas cifras son todavía peores.



En Colombia, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, asegura que “si bien las indígenas han presentado una tasa de desempleo más baja, para las afrodescendientes y las raizales ha sido peor, aun durante la pandemia (…) Mes a mes llamamos a 15 jefas de hogar que tenemos caracterizadas mediante la Encuesta Nacional de Hogares y les preguntamos ‘¿ustedes pueden ahorrar?’ Y nos dicen: ‘¿Ahorrar?, si no tengo ingresos’.



Entonces, una cuarta parte de las jefas de hogar en las 23 ciudades del país no reciben ingresos (porque su fuerza laboral está asociada a misceláneas o peluquerías afectadas) e identificamos que la posibilidad de ahorro está circunscripta a los hombres”.

La caída en escalera

Como efecto dominó ha sido el impacto de la pandemia en las finanzas femeninas. Si bien el informe ‘Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia’, publicado en septiembre de 2020 por el Dane en alianza con ONU Mujeres, subrayó que de los 3,4 millones de personas inactivas en 2020, el 57 % correspondió a ellas frente a un 43 % para ellos, el problema es multilateral y por ello la recuperación debería seguir el modelo she-recovery.



“El regreso a la ‘normalidad’ no debería ser el foco de las acciones públicas, pues eso implicaría aceptar que las desigualdades persistan y, peor aún, se agudicen por la crisis. Ante ello, se abre la alternativa de examinar, cuestionar y repensar las dinámicas y estructuras en que se sustentan la gobernabilidad, el mundo de los negocios, la provisión de los servicios de salud y educación y las interacciones sociales y los sistemas de cuidado”, se lee en el informe.



Continuar con el teletrabajo, articular las jornadas laborales y escolares y despenalizar la creación de empleo a tiempo parcial –bajo condiciones de trabajo decente– son recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres hacen a través del informe ‘El impacto de la covid-19 en las mujeres trabajadoras de Colombia’.



No obstante, el nuestro es un escenario calificado por los expertos como ‘interesante’, ya que a nivel continental las mayores diferencias en la brecha de género, al inicio de la pandemia, se registraron en Honduras y Costa Rica, donde la variación en la probabilidad de perder el empleo entre hombres y mujeres alcanzó los 25 puntos porcentuales, según el informe ‘Covid-19 y el mercado laboral de América Latina y el Caribe: los impactos diferenciados por género’, elaborado por el Laboratorio de Innovación de Género del Banco Mundial.



“Como la mayoría de los países del sur global, Colombia tiene un mercado laboral que combina trabajo formal e informal, lo que complica las secuelas de la pandemia”, agrega García, quien explica la caída en escalera de la siguiente forma: “Muchas mujeres pierden estatus en el mercado laboral; hay una marcada transición de trabajadoras formales a empleos informales, las ocupadas en empleos formales e informales caen al desempleo y las desempleadas pasan a la inactividad; en consecuencia, cada vez más se ven relegadas al trabajo doméstico y a la no cotización de seguridad social”.

Participación en riesgo

De acuerdo con el Banco Mundial, la participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de 41 % en 1990 a 53 % en 2019, un aumento significativo que corre el riesgo de revertirse en el contexto actual, a pesar de que el 59,3 % de las mipymes creadas en la región son administradas por el género femenino, según datos de Alegra.com, que ubica a Colombia como el segundo país del continente en tener a mujeres liderando la gestión y administración de los negocios.



Ximena del Carpio, gerente de la Práctica de Pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dice que ellas “suelen tener una situación laboral más frágil que los hombres, con trabajos en el sector informal, en tareas que en mayor medida requieren una interacción directa y se prestan menos al trabajo remoto, como el comercio, el cuidado de personas o el turismo”.



Otro factor de riesgo es la feminización de los cargos de cuidado de personas mayores, enfermos y niños. La psicóloga Paula Pineda, integrante de la red de psicólogas feministas Hagamos Ruido Colombia, explica: “Nos encontramos en los centros de salud, en los servicios, en las comunidades, en los hogares, en esos espacios en donde se requiere el trabajo del cuidado, que es un trabajo no remunerado; hay una recesión laboral dentro del mercado del trabajo pues estamos aportando al mercado laboral, pero es un aumento de trabajos de cuidado y una pérdida de ingresos al mismo tiempo”.



Y es que las mujeres constituyen a nivel mundial el 70 % del personal sanitario y están en la primera línea de atención de la pandemia, según Naciones Unidas; solo en América Latina, son la mitad del personal médico y representan más del 80 % del personal de enfermería, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.



En Colombia, del total de personas profesionales ocupadas en el sector salud, 65 % son mujeres y del personal médico (el 65 % del sector salud), ellas representan el 54 %; y en el personal de enfermería y auxiliares de enfermería, la proporción de mujeres es del 84 %.



Por consiguiente, corren un alto riesgo de exposición frente a pacientes con cargas virales. No solo ellas son mayoría en el personal sanitario, también están sobrerrepresentadas en los servicios asociados al mantenimiento y operación de las instalaciones hospitalarias como limpieza, lavandería y alimentación, así como en servicios básicos como las farmacias y los supermercados, según el informe del Dane y ONU Mujeres.



“Cerramos el 2020 en una situación crítica: por cada dos hombres que perdieron su trabajo, tres mujeres lo perdieron porque están sobrerrepresentadas en estas situaciones más vulnerables a la pandemia”, agrega Oviedo, quien califica de “impresionante” el incremento de mujeres dedicadas al cuidado y al hogar (muchas, inclusive, con carreras profesionales) pues en el cuarto semestre de 2020, 6’300.000 se dedicaron a oficios del hogar, frente a 613.000 hombres.



Pilar Bolívar

