La nueva canción de Shakira está dando mucho de qué hablar. En este nuevo lanzamiento musical ella da rienda suelta al dolor causado por la terminación de su relación con Gerard Piqué.



Es evidente y se entiende que ella trata de manejar su duelo de la mejor manera que sabe hacerlo, a través de su música. A Shakira le sirve mucho hacer catarsis, lo que significa liberarse de las emociones negativas.

En la nueva letra se lee su dolor, rabia y su despecho. Y la canción es un hit, pues Shakira es excelente cantante y mucha gente se siente identificada con la situación de desamor.

No hay duda de que hay muchos beneficiados con este tema musical; sin embargo, hay un punto que no se debe olvidar que son los niños, hijos de esta relación.



Por eso es momento de recordarles a quienes atraviesan por un conflicto similar que es sumamente importante atender las necesidades de los hijos de padres separados. En esto no son diferentes los hijos de Shakira y Piqué, así que se vuelve indispensable que se manejen las emociones de estos niños.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira con sus hijos. Foto: Twitter

En estos casos, los hijos se sienten con su lealtad dividida y es necesario acompañarlos constantemente de manera que se puedan contestar y diligenciar los interrogantes que existan sobre el proceso. La separación de los padres es tan delicada que se debe contar con el apoyo de un terapeuta especializado en el tema. Habrá muchas preguntas y dudas que éste puede resolver.



Otro punto que preocupa mucho a los niños es la culpa. Casi siempre existe un alto grado de culpa. Por eso, los padres deben explicar que no fue nada que hicieron ellos, es decir, que es un asunto entre papá y mamá.



Los padres deben hacer lo posible por no hablar mal del otro ya que esto molesta y le hace daño a los niños. En este caso, la madre debe explicarles que está muy brava con el papá. Debe hablarse con franqueza de la rabia que sienten. Los niños lo entiende cuando comparan esa rabia con la que los lleva a peleas frecuentes entre hermanos. Hay que sacar a los niños, en lo posible, del conflicto.



Confío en Shakira como madre ya que siempre ha sido una excelente miembro de familia y va a poner en primer plano la felicidad de sus hijos. Siempre se le ha visto con una gran conexión con otros niños, especialmente de bajos recursos. Tener un franco diálogo con sus hijos va a ser muy reparador para todos.

Hoy, están en el ojo del huracán pero para quienes hacen juiciosamente la tarea, les llegará la calma. Como psicóloga comprendo la dificultad del momento pero espero que estos consejos ayuden a cerrar heridas y salir adelante fortalecidos.



ANNIE DE ACEVEDO - PSICÓLOGA