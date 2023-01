De la mujer dolida y con un profundo hueco en el pecho como aparecía Shakira en Monotonía, su anterior video musical al lado de Ozuna, y que mostraba, de alguna forma, el estado en el que quedó su corazón tras la traición, ruptura y posterior separación de Gerard Piqué, la cantautora colombiana luce muy diferente en su nuevo sencillo BZRP Music Sessions #53 con Bizarrap, lanzado mundialmente ayer.



Se ve, aparentemente, más fortalecida, 'dura' y segura de sí misma al punto de lanzarles de manera explícita críticas ácidas a su ex, a Clara Chía, su nueva pareja, e incluso a su suegra.



Lea además: (Casio le responde claro a Shakira tras nombrarlos en su canción contra Piqué)

Pero no todo es lo que parece. A la luz de los expertos en relaciones de pareja y manejo de duelo consultados por EL TIEMPO, a juzgar por la letra de la 'tiradera' de la barranquillera con Bizarrap, esta nueva canción evidencia un retroceso en su proceso de duelo por separación. ¿Por qué?



De acuerdo con Paulo Daniel Acero, psicólogo experto en manejo de duelo, trauma y resiliencia, tras analizar cada una de las frases de la letra queda en evidencia que "en tan corto tiempo (Shakira) no se deshace del impacto de la ruptura de una relación tan duradera (doce años) y que fue tan significativa para ella. Obviamente, es una artista y muchos de los artistas plasman en sus canciones lo que son sus experiencias, pero veo un deseo de mostrarse fuerte, ya superado el insuceso, de decir no tengo rencores cuando ella todavía está en ese proceso de afianzarse y acomodarse", aclara el experto.



Para Acero, esta canción es un elemento con el que Shakira pretende mostrarse tanto a sí misma como a los demás que puede recuperarse de golpes devastadores como este, cuando canta: Te creíste que me heriste y me volviste más dura, "pero (una separación de la pareja) no es tan fácil como simplemente pasar la hoja o pensar en que 'yo soy valiosa'; eso se va haciendo con el paso del tiempo", explica el psicólogo.



Ahora bien, ¿de qué forma se puede ver cuando alguien está haciendo un buen proceso de duelo? "La mayor evidencia es que sí, aún cuando tengo rabia, no hay rencor ni resentimiento. No hecho en cara, no me devuelvo", explica Acero. Algo que no se ve en Shakira cuando expresa frases como: “Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mí supuesto reemplazo”.

Facebook Twitter Linkedin

La compañía contestó al comentario en la última canción de la barranquillera. Foto: Twitter: Shakira Media

Las sátiras e indirectas develan mucho de lo que en realidad está pasando. Eso, además del "resentimiento y esa evidente relación tensa con su ex, los desaciertos de Piqué tras la separación, al mostrar de una manera tan rápida y sorpresiva a la nueva pareja, sin tacto alguno", asegura la psicóloga Diana Carolina Torres.



Estas son señales de la profunda “afectación psicológica y principalmente hacia los hijos que está generando esta situación, además de la confusión y heridas emocionales que evidenciarán todo su impacto negativo con el tiempo". Por eso es necesario que esta como cualquier otra expareja hagan cierres de ciclo desde el amor y del perdón.



Y ¿cómo podemos advertir que se está avanzando de modo positivo en el proceso de aceptación del final de una relación? “Cuando se mira hacia atrás agradecidamente y, aunque esto no salió como esperábamos, me doy cuenta de que para mí fue valioso el tiempo vivido y se agradece que (en el caso de la cantante) fruto de esa relación se tienen dos hijos muy valiosos”, apunta Acero.



Le puede interesar: ('Cambiaste un Rolex por un Casio': letra completa de la nueva canción de Shakira)

Facebook Twitter Linkedin

En colaboración con Bizarrap, la intérprete de 'Monotonía' sumó varios millones de vistas en las primeras horas. Foto: YouTube: Bizarrap / Instagram: @3gerardpique / Twitter: @shakira

Otro indicador importante es que "al vernos con la otra persona podamos hablar, en los casos que es inevitable hacerlo, de una manera grata, cordial y agradecida, independiente de lo que haya ocurrido", agrega el psicólogo.



Precisamente, ese resentimiento que se observa en cada una de las frases de la nueva canción de Shakira es uno de los aspectos que más preocupa a los psicólogos y psicoterapeutas consultados. ¿Qué pensarán sus hijos al escuchar la letra en la que su mamá dice esas cosas de su papá? Esto exige una profunda reflexión no solo en este caso que ha sido mediático, sino en el de cualquier persona que esté afrontando un proceso de separación, y más si hay hijos de por medio. "Yo no quisiera que mis hijos me oyeran hablar mal de su papá, aunque él sea malo. Un padre o una madre frente a una ruptura no le debe hablar ni bien ni mal de su ex a sus hijos; debe dejar que ellos saquen sus propias conclusiones", insiste el psicólogo.

La mayor evidencia es que sí, aún cuando tengo rabia, no hay rencor ni resentimiento. No hecho en cara, no me devuelvo FACEBOOK

TWITTER

¿Una separación rentable?

Para Alba Mireya Escobar, psicoterapeuta de pareja y familia, a raíz de este nuevo tema musical se puede analizar la situación de Shakira desde dos puntos de vista: Primero, "como la mujer capaz de montar toda una estrategia comercial a partir de su separación con Piqué y que enseña a otras cómo se apalanca de su propio dolor y pérdida amorosa para reinventarse, obtener ganancias económicas, fama y más éxito cuando ventila en sus canciones el momento crítico que atraviesa en su vida personal". Y lo deja en evidencia en frases como: "Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan". Una catarsis pública que le está dejando jugosos dividendos.



Ahora bien, en este caso, la intérprete también muestra cómo se puede sacar provecho de una crisis. "Y es que las crisis no siempre son traumáticas ni paralizantes porque, así no lo veamos en el primer momento, también nos movilizan y traen regalos escondidos", asegura Escobar. En otras palabras, una crisis como una separación es una oportunidad poderosa que nos puede mostrar diferentes maneras de avanzar frente a determinada situación y no quedarnos estancados. Y eso parece que lo está haciendo Shakira.



Pero desde la mirada de la psicología, Escobar coincide con Acero en que, tras analizar esta canción, se observa un retroceso en la manera como la barranquillera está afrontando su duelo de separación. Shakira está respirando por la herida. "Tiene todas las heridas activas de la traición, el abandono, la humillación. Y todas salieron a flote en esta letra. Hay un entretejido psicoemocional desde la rabia y el dolor en el que evidencia claramente lo que siente tras la ruptura y muestra la toxicidad que está viviendo porque se está victimizando cuando, entre otras frases, dice: 'Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda'". La letra genera una violencia muy sutil y ejemplifica lo que es una ruptura insana, transitada no desde el adulto consciente sino desde la victimización".



Le puede interesar: (La reacción de Alejandro Sanz tras explosiva canción de Shakira sobre Piqué)

Facebook Twitter Linkedin

Shakira lanzó una dura canción contra su exesposo Piqué este 11 de enero. Foto: Bizarrap y Piqué

Si esta 'tiradera' transmite un mensaje de fortaleza y resiliencia a las mujeres, es algo relativo. Para Acero sí podría tener ese tinte de 'vamos a hacer algo para que las mujeres se empoderen', pero aclara que el empoderamiento no se logra al denigrar a otra persona y enrostrarle las malas decisiones que ha tomado o está tomando y menos al hacerlo en público. "Alguien se empodera de una situación traumática o dolorosa como una separación cuando, insisto, ya no tiene por qué estar hablado mal del otro ni enrostrarle sus malas decisiones. Una mujer o un hombre se empodera cuando se hace cargo de su propia vida y sigue adelante teniendo en claro que ya hizo su proceso y que aprendió lo que tenía que aprender”.



En este caso en particular, "Shakira nos está mostrando cómo se vuelve a armar, a juntar todas sus piezas para recomponerse, y le está diciendo a la gente: '¡Yo no estoy mal!', pero le está enviando un mensaje equivocado a las parejas: que desde la rabia y el rencor se saquen a relucir todos los trapos sucios. Y así ella goce de fama y popularidad, no está bien y no le corresponde decirle al mundo si lo que hizo Piqué estuvo mal o bien. No está hablando desde el lugar de una adulta consciente", apunta la psicóloga Alba Mireya Escobar.



Para los entendidos en salud mental, Shakira también deja ver que era consciente del tipo de relación que estaba cuando canta: ‘Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’tipos como tú’. Reconoce que de cierto modo ella sabía desde hace tiempo cómo era su ahora expareja, pero se tardó en admitirlo y dar por terminada esa relación.

En tan corto tiempo (Shakira) no se deshace del impacto de la ruptura de una relación tan duradera (doce años) y que fue tan significativa para ella FACEBOOK

TWITTER

Aún hay mucho por sanar. Si bien "no se sabe con certeza cuáles sentimientos y emociones acompañan a nuestra querida Shakira, cuáles son las razones para hacer esta canción, si es que está enganchada aún en el dolor y la rabia, si aún no perdona o si este es un simple acto de mercadotecnia para impulsar o mantener su carrera, si nos sirve de aprendizaje a todos porque nos muestra la necesidad de hacer acompañamiento terapéutico cuando se atraviesan momentos dolorosos de cierre en relaciones, y con estas mismas características de engaño y traición", advierte la psicóloga Diana Carolina Torres. La mejor y más sana salida, y la más inteligente, subraya, es hacerlo desde el perdón, “porque cuando hay dolor y resentimiento inevitablemente seguiremos enganchados a nuestra expareja. Solo el perdón y la aceptación nos dan la libertad de pasar la página y avanzar".



Tal parece que Shakira "avanzaba mejor cuando reconocía en Monotonía: 'No fue culpa tuya ni tampoco mía…'", concluye el psicólogo Paulo Daniel Acero, experto en duelo, trauma y resiliencia.

Digamos adiós bien

- Tras una separación hay que tener mucho más cuidado con lo que se hace y lo que se dice cuando hay hijos de por medio porque esta relación de padres se mantendrá por siempre.



"Fíjense que podemos hablar de una expareja, pero no de unos exhijos, por eso se debe tener cuidado con el mensaje que se le transmita a ellos y más si son menores de edad, como es el caso de los niños de Shakira. Por el bienestar de ellos y de los padres no se les debe transmitir el mensaje de tu padre se equivocó y tengo que barrer el piso con él aprovechando mi posición privilegiada en la sociedad", apunta la psicóloga Alba Mireya Escobar. Tras una separación hay muchos aprendizajes y uno de ellos es cómo vincularse y desvincularse asertivamente de una relación de pareja.



-En una separación es sano que se les deje a los hijos un legado constructivo de lo que su padre y madre fueron como pareja y de lo que representarán como figuras paternas para su descendencia. Por eso es importante que cada uno de los adultos (expareja) haga una mirada interior de sus errores, equivocaciones, desaciertos y no se quede buscando culpables afuera.



- Es indispensable asumir una actitud adulta frente a los hijos. "A los padres separados siempre les digo: Ustedes sean lo que tienen que ser, que los niños siempre sacan sus propias conclusiones. Y si el padre no me da con sus actos para hablarles bien de él a los hijos, pues no les hablo bien, pero tampoco les hablo mal, aunque él o ella den razones para hacerlo. Es mantener una postura de sabio silencio en ese sentido mientras los niños asimilan cosas y van sacando sus propias conclusiones”, aconseja Paulo Daniel Acero, psicólogo experto en duelo, trauma y resiliencia.



- Una separación de pareja es un evento marcador porque genera un impacto en la vida personal y familiar, por eso es importante "que los adultos, y más sin son padres, hagan un buen cierre desde el amor, que haya un buen diálogo, que se sanen las heridas y que haya respeto, es lo más sano y el mejor regalo para nuestros hijos", concluye la psicóloga Diana Carolina Torres, máster en psicología clínica y especialista en desarrollo humano.





FLOR NADYNE MILLÁN

PARA EL TIEMPO