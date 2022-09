Serena Williams no solo es la tenista más dominadora del último medio siglo sino también un ícono que se sienta en la misma mesa que Beyoncé, Oprah Winfrey o Michelle Obama, cuya aura e influencia sirven de inspiración para las mujeres negras en Estados Unidos.



La prodigiosa carrera de 27 años de Williams, en la que acumuló 23 títulos de Grand Slam, le abrió innumerables puertas en ámbitos muy diversos, uno de ellos fue la moda.



Como habían logrado antes Arthur Ashe en el tenis masculino o Tiger Woods en el golf, Williams rompió barreras raciales hasta demostrar que las deportistas negras podían no solo competir, sino triunfar y hasta revolucionar disciplinas hasta entonces monopolizadas por blancos.



También: (Serena Williams, adiós a una tenista de lucha y pasión)

El impacto de Serena Williams en la moda

En el 2018, el enterizo que usó en Roland Garros por complicaciones postparto le valió las críticas del presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli. Foto: EFE. Archivo

"Como tenista negra, me veía diferente. Hablaba y vestía de otra manera. Servía de manera diferente. Pero cuando salía a la cancha, podía competir con cualquiera", recordaba Williams hace unos años.



Mantenerse fiel a su estilo y a sus orígenes la llevó a convertirse en un referente, y le valió el reconocimiento de la industria de lo moda. Williams fue portada de revistas como Vanity Fair, posando prácticamente desnuda con siete meses de embarazo, y Vogue, publicación a la que anunció este mes que había comenzado la cuenta atrás para su retirada.



Su gran interés por el mundo de la moda la llevó a participar en desfiles de la Fashion Week y ser musa del diseñador Virgil Abloh.



En las canchas también destacó por lucir originales vestuarios aunque significara romper normas y atraer críticas, incluso ser objeto de ataques sexistas y racistas.



En su retiro, Williams recibió elogios por haber marcado un antes y un después en el tenis, pero también por la marca que dejó en la moda, como destacó la periodista Mireia Jiménez en su cuenta de Twitter.

“Quiero lucir bien en la pista. Podéis usar tejidos que otras jugadoras no quieren llevar, a mí no me hace falta sentirme tan cómoda como a ellas”, expresó Serena a los diseñadores de Nike. Dicho y hecho: falda denim y botas, dos prendas muy poco habituales en una pista de tenis. pic.twitter.com/HawvUDPoY3 — Mireia Jiménez (@mirweia) September 3, 2022

Feroz luchadora en la pista, Williams también ha apoyado fuera de ella a movimientos como 'Black Lives Matter' y 'MeToo' y denunciado la desigualdad salarial de género.



Sus posiciones le valieron unas vibrantes palabras de homenaje de Michelle Obama: "Serena, gracias por todo lo que has hecho para romper barreras y ser una luz positiva en este mundo. Todos te vimos llevar la corona de la grandeza con el tipo de humildad, gracia e integridad a la que todos podemos aspirar".



Recientemente participó en el espacio 'My life in looks' (Mi vida en atuendos) de la revista Vogue, en el que rememoró algunos de sus mejores momentos.

Hasta su última aparición

Para aquellos que se lo pregunten, el bolso naranja gigante con una franja metálica azul marino y blanca que Serena Williams ha estado llevando por el US Open toda la semana es el bolso Niccolo de la diseñadora de Newport, R.I. Kimberly Pucci.



Fabricado a mano en piel de primera calidad, este bolso con asas acolchadas cuesta 1.950 dólares en la página web de la diseñadora.

Según Pucci en una entrevista con Bloomberg Radio, Williams se enamoró del bolso en una fiesta en los Hamptons organizada por la 1640 Society, una reunión de multimillonarios jefes de oficinas familiares y de la clase acomodada que veranea en la comunidad de la playa.



Williams, que es inversora en startups unicornio y empresas de bienestar estaba hablando en el evento cuando Pucci se presentó como diseñadora de artículos de lujo estadounidense, que pronto será un nombre conocido. Le dijo a Pucci que, al ser una madre muy ocupada, era fan de los bolsos grandes sin cremalleras de los que podía sacar rápidamente las cosas. Así que Pucci le regaló el bolso deportivo.



La diseñadora cuenta que en cinco minutos recibió unos 20 mensajes de texto de clientes y amigos que reconocieron el bolso. "En el mundo de la moda y los artículos de lujo, poner tu nombre en una marca no es fácil", dice Pucci y agrega que este acontecimiento le cambió la vida, sobre todo si se tiene en cuenta lo poco frecuente que es que atletas estrella muy patrocinadas como Williams lleven algo de un pequeño diseñador hecho a medida.



AFP Y BLOOMBERG

