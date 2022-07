Entre enero y agosto de 2021, mientras dos parejas decidieron contraer matrimonio, aproximadamente una decidió divorciarse, según las cifras más recientes de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).



De acuerdo con sus registros, en ese periodo se llevaron a cabo 37.182 matrimonios civiles y 16.657 divorcios.



Y aunque el año pasado el número de matrimonios creció por primera vez en años y después de un atípico 2020, los divorcios registran un aumento prácticamente sostenido desde el 2013, teniendo en cuenta los reportes que consolidan la información suministrada por las notarías de todo el país a la SNR.



La autora Juanita Boada es 'coach’ existencial logoterapeútica y conferencista. Foto: Cortesía Penguin Random House

Ante este panorama, son muchas las personas que han atravesado y atraviesan actualmente una separación, en muchos casos con hijos de por medio.



Con el fin de brindar herramientas para darle un sentido a ese proceso, más allá del dolor, la ira o la tristeza, Juanita Boada, coach existencial logoterapeútica, publicó su libro Separación por las buenas, un manual con recomendaciones y ejercicios que pueden ser de ayuda en un momento de dificultad.



En entrevista, Boada contó las razones que la llevaron a condensar sus conocimientos y su experiencia en este título de Grijalbo.



¿Qué fue lo que la motivó a publicar el libro?



Varias cosas. La primera, hablar de lo que no se habla porque no somos una cultura que hable del duelo ni del dolor. La segunda fue la pandemia porque yo tengo un consultorio y trabajo con familias en temas de crianza, de disciplina positiva, de educación, de niños con dificultades en el desarrollo y en ese tiempo me preocupaba cómo continuar el proceso terapéutico y empecé a escribirles cartillas, ejercicios, entonces, al final, tenía mucho material sobre la separación desde lo teórico y lo legal, en temas como custodia compartida, qué es un divorcio y qué es una separación.

Separarse por las buenas implica mucha inteligencia emocional, mucho autoconocimiento. Implica trabajarnos como personas y, sobre todo, la capacidad de ser generosos y amorosos. FACEBOOK

¿Cuáles son los pasos de una separación?



Son varios. En el libro están por capítulos, y el primero, que es más filosófico, tiene que ver con hallar sentido a lo que hacemos y las decisiones que tomamos. Luego empieza por la preseparación, una etapa que uno no se imagina, pero es cuando las parejas más la embarran. Para mí, así como algún día contrataste un planeador de bodas o te imaginaste el vestido de tus sueños, debes planear este camino.



Después viene en sí mismo el proceso de la separación, es decir, adiós y tomar decisiones como la custodia o la organización de las nuevas rutinas.



Luego viene ya la postseparación, que nombré como ‘la nueva familia’ porque la familia no se rompe y ese es un mito que yo quiero acabar. No es que “se me fracturó la familia o es que acabaste con la familia”, sigue siendo la misma familia, viviendo en casas diferentes, con roles diferentes.



¿Por qué le da tanta importancia a la parte legal?



Yo soy abogada y en el capítulo que abordo el derecho lo hago en un idioma coloquial, con los términos legales para que la gente no se enrede cuando hablan con un abogado y, de hecho, vayan con una información previa porque las parejas llegan con muchas ideas de ‘Hollywood’.



Amenazan con frases como “te voy a mandar abogados”, como si fueran unos pitbull, pero en Colombia toda separación necesita abogados.

El libro de editorial Grijalbo ya está en librerías. Foto: Cortesía Penguin Random House

En un momento tan difícil cuesta ver la cara positiva del tema, ¿por qué le dedica un apartado a hallar el sentido?



Esa es mi parte favorita porque es pasar de preguntarnos ¿por qué a mí?, ¿yo qué hice?, ¿será el karma?, a pensar más bien, ¿esta situación qué me está enseñando?, ¿estoy mejorando mi comunicación?, ¿estoy poniendo límites o estoy viviendo plenamente mi maternidad? Ese capítulo consiste en que esta decisión deje de ser un problema para convertirse en una oportunidad, pues es un nuevo comienzo.



¿Cómo identificar que la separación se avecina?



- Cuando uno de los dos dejó de amar es suficiente. No tienen que esperar a que los dos dejen de amar, y uno sabe si ama.



- Cuando la pareja va en contra de la realización personal de alguno de los dos, es decir, cuando te impide ser genuino, te impide ser quien eres, dedicarte a lo que te quieres dedicar.



- Por supuesto, cuando hay vulneración de los derechos fundamentales.



- Tampoco debería haber pareja cuando no la valoras y cuando ya no admiras a la otra persona. Hay que analizar si ya no tenemos nada en común.



- También si ya no hay sexualidad, no solo en relaciones sexuales, sino en el tacto, en el deseo de tocar al otro.



Entonces, ¿es posible separarse por las buenas?



Sí. Un sí enorme y con signos de exclamación, pero implica mucha inteligencia emocional, mucho autoconocimiento. Implica trabajarnos como personas y, sobre todo, la capacidad de ser generosos y amorosos.



Hay una frase que usé en un título que es: “¿Puedo amar y odiar al mismo tiempo?”, y mi respuesta es sí. Puedo odiar a esa persona que me está vulnerando, pero desde mi amor yo puedo no dañarla y hacerlo por las buenas, y así también puedo proteger a mis hijos.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

@AlejaA15

