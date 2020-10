Las colecciones más destacadas de la semana de la moda de París

Como es habitual la agenda del mes de la moda finalizó en París con su tradicional fashion week, esta vez realizada del 28 de septiembre al 6 de octubre para mostrar las colecciones de primavera-verano 2021 de 84 marcas responsables de la organización de 19 desfiles, 20 presentaciones físicas y alrededor de 45 eventos digitales.



Lea también: Así pintará la belleza post covid-19



A pesar de que el Gobierno francés decretó la región de París como “zona de alerta máxima” y anunció nuevas restricciones desde el pasado lunes, los eventos y pasarelas que estaban programadas se llevaron a cabo sin impedimentos, más allá de las restricciones de la nueva realidad.

A continuación le contamos sobre las colecciones y los formatos elegidos por las marcas francesas más destacadas.

La gran apertura, por parte de Dior

Dior fue la primera gran firma que volvió a la pasarela tradicional en esta fashion week con un show que tuvo lugar en el Jardín de las Tullerías en París, en donde la firma creó un escenario con vidrieras de inspiración gótica creadas por la artista italiana Lucia Marcucci. El desfile se complementó con las imponentes voces del coro Ensemble Vocal Sequenza 9.3, dirigido por Catherine Simonpietri.



De interés: Consejos para cuidar el contorno de los ojos



En cuanto a la nueva propuesta, la mujer que en diferentes facetas como poeta, ilustradora, intelectual, autora o artista, ilumina la vida con sus escritos, fue la fuente de inspiración de la colección primavera-verano 2021 de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma.



"En un contexto en el que prevalece la imagen, redescubrir el valor de las palabras puede inspirar a la creación; la palabra, en su forma gráfica, también es un diseño", dijo la diseñadora en las notas de prensa.



Fueron un total de 86 looks que, renovando y reinterpretando la icónica silueta de Dior, mostraron diferentes tendencias como telas estampadas en tie dye, vestidos vaporosos, patchwork con motivos florales y colores tierra.



El maquillaje también tuvo un protagonismo especial. “Es un maquillaje fuerte pero simple”, dijo Peter Philips, director creativo y de imagen de maquillaje de Christian Dior, en una entrevista con EL TIEMPO.



“El enfoque está en los ojos...Estuvieron enmarcados con líneas negras. Es un look que puedes llevar a la calle, es un look que se ve bien en cada mujer”.

Final de la pasarela de Dior. Foto: Cortesía de Dior

Givenchy estrenó director creativo

En el marco de la semana de la moda de París el diseñador Matthew M. Williams presentó su primera colección para la casa francesa Givenchy. “Es más de lo que esperábamos”, tituló la revista ELLE sobre el debut del estadounidense, fundador de la firma Alyx, quien sustituye a la diseñadora británica Clare Waight Keller.



También: 'Aquí hablamos todas', el podcast sobre los derechos de las mujeres



Para revelar esta nueva propuesta, Williams optó por un lookbook capturado por la fotógrafa germano-coreana Heji Shin. La mayoría de los estilismos femeninos y masculinos se identifican por las siluetas estructuradas y arquitectónicas.



"Quiero hacer ropa que me guste de verdad, respetando los códigos de la casa, pero creando algo moderno, excitante e inclusivo", comentó el diseñador. También se vio mucho negro, vestidos transparentes, cinturones con hebillas y estampados de pitón.

El nuevo lujo de Giambattista Valli

La colección primavera-verano 2021 de Giambattista Valli fue un acercamiento a un viaje introspectivo en la poderosa naturaleza floreciente del Mediterráneo.



“La dura y dolorosa realidad de la época que vivimos nos dio la oportunidad de crear un diálogo introspectivo con uno mismo y encontrar el placer de cuidar genuinamente nuestro propio intelecto y cuerpo...La colección nació debido a esto y, finalmente, se trata de una percepción de esperanza, de una apreciación redescubierta por el lujo supremo: el valor del tiempo y la privacidad y con la confianza que necesitaremos aún más para compartir hermosos momentos juntos con una nueva conciencia mejorada”, mencionó la firma en un comunicado.



Perfil: Shere Hite, la mujer que escarbó en la sexualidad norteamericana



De esta forma, la nueva propuesta del diseñador italiano presenta colores radiantes realzados por la energía del sol, siluetas fluidas y estampados gráficos de ajedrez. Así mismo, introduce un nuevo monograma junto al logo de la marca y se borda o imprime en camisas, bolsos, bolsillos de los pantalones o en hebilla de cinturón.



“El sueño de la belleza sin esfuerzo y alegre, culmina con los vestidos de tul “sorbetto”, en los tonos melocotón, lima, aqua y cedro, casi desvanecidos por el calor del sol”, complementa la maison. El protagonismo del maquillaje también está en los ojos

La innovadora pasarela de Balmain

Como parte de la celebración de sus 75 años, Balmain, bajo el mando de su director artístico, Olivier Rousteing, realizó una de las pasarelas más innovadoras del contexto actual.



Debido a las restricciones de vuelos internacionales, los invitados especiales de la firma como Cara Delevingne, Maluma y Anna Wintour, entre otros, que no estaban en París, asistieron virtualmente y “estuvieron” en primera fila a través de enormes pantallas que estaban ubicadas frente a la pasarela.



Para leer: Adriana Aristizábal, la colombiana que enseña a ser turista en NYC



Entre las tendencias que propone Balmain para la siguiente temporada se destacan los colores neón y grises, variedad de prendas en denim y, por supuesto, las hombreras marcadas.

Final de la pasarela de Chanel. Foto: Olivier Saillant, cortesía de Chanel

Chanel y glamour de Hollywood en París

Para el cierre de esta edición de la semana de la moda parisina, una vez más Chanel logró transformar el emblemático Grand Palais de París en un escenario sorprendente: la firma francesa evocó el panel de Hollywood con letras de Chanel de varios metros de altura que brillaban con bombillos encendidos.



“Esta colección es un tributo a las musas de la Casa. Algunas están lejos y ha pasado mucho tiempo desde que las vemos. Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld vistieron a tantas actrices en películas y en vida real. Estaba pensando en ellas que nos hacen soñar tanto. Sin querer replicar. Sin querer caer en una referencia vintage. Quería que fuera muy alegre, colorido y también vibrante”, explica Virginie Viard, directora creativa.



Además: El giro de las pasarelas en las semanas de la moda



La colección incluye trajes de tweed ecru y negros, jeans en colores fluorescentes, vestidos fluidos y t-shirts con letras CHANEL como si fueran luces neones, pantalones capri rosa pálido, vestidos de flores en blanco y negro, o de un tweed ultra-delgado, looks bordados con lentejuelas, trajes de shorts bermudas y capas asimétricas.



Camila Villamil Navarro

Para El Tiempo

@camilavillamiln