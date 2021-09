Nueva York vuelve a ser el epicentro de la moda

Tras 18 meses en los que tuvo que adoptar un formato virtual, la Semana de la Moda de Nueva York estuvo de regreso con una programación sólida, pasarelas presenciales en lugares emblemáticos de la ciudad y filas extensas afuera de los desfiles en donde fanáticos de la moda, celebridades y fotógrafos de street style volvieron a encontrarse.



Si bien el número de asistentes se redujo significativamente, en los shows no se vio el distanciamiento social. Los backstages estuvieron llenos, hubo fiestas, cocteles y presentaciones; y en los eventos al aire libre, al igual que en el resto de la ciudad, no era requisito usar tapabocas.

El romance urbano fue el tema de la colección de Michael Kors, presentada en el Central Park. Foto: Michael Kors



La única condición de acceso que pedían los organizadores, además de la invitación al evento, era mostrar el certificado de la vacuna contra el covid-19. A muchos les pareció que la semana de la moda de Nueva York estaba de regreso. Para otros fue un nuevo comienzo.



Fueron más de 90 presentaciones las que se llevaron a cabo del 7 al 12 de septiembre para dar a conocer las colecciones de primavera-verano 2022. El primer gran momento fue para la moda masculina en el New York Men’s Day, en donde se presentaron las propuestas de 10 diseñadores emergentes de ese segmento y se lanzó la nueva colección del artista John Legend para Sperry. Luego, en la noche, la marca Proenza Schouler llevó a cabo su show en Little Island, el nuevo parque construido sobre el río Hudson.



Una de las grandes novedades que presentó esta fashion week fue la participación de Moschino, que en esta oportunidad viajó a la Gran Manzana para presentar su nueva colección inspirada en The Nanny, en el Bry-ant Park.

Moschino: colección inspirada en The Nanny, en el Bry-ant Park Foto: Moschino

Por su parte, la firma Monse, fundada por Laura Kim y Fernando García, directores creativos de Óscar de la Renta, optó por un parque de skate en un muelle de Chelsea para revelar su colección resort 2022. Esa misma noche llegó el turno para el diseñador neoyorquino LaQuan Smith, quien pasó a la historia por presentar su nueva propuesta en el mirador más alto del icónico edificio Empire State.



Al día siguiente se llevó a cabo uno de los espectáculos más esperados de la Semana de la Moda de Nueva York: el de Michael Kors. En esta oportunidad, el diseñador, que este año está celebrando 40 años en la industria, eligió el icónico restaurante Tavern on the Green, ubicado en el corazón del Central Park.



Una actuación musical en vivo de la actriz Ariana DeBose marcó el tono de la presentación, mientras modelos como Kendall Jenner, Gigi Hadid, Precious Lee e Irina Shayk desfilaron con los looks de la colección Romance Urbano, en una pasarela iluminada por el sol.



Otras marcas que presentaron sus nuevas colecciones en formatos presenciales fueron Christian Siriano, Carolina Herrera, LaPointe, Alice & Olivia, Sergio Hudson, Rodarte, Dennis Basso, Altuzarra y The Blonds. Por su parte, Tom Ford fue el encargado de cerrar esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York con una colección llena de brillo, lentejuelas, lamé y tonos metalizados.

