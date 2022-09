El diseñador colombiano Raúl Peñaranda presentó una colección para mujer compuesta por pantalones, monos, vestidos cortos y largos para llevar a una gala, en el inicio de la Semana de la Moda de Nueva York, evento que se realiza del 9 al 14 de septiembre.



Por primera vez en su carrera como diseñador, Peñaranda usó un llamativo estampado con el negro como protagonista, sobre el cual parecían flotar cintas de colores brillantes, en la que confeccionó la mayoría de esta colección para 2023 y que combinó con una tela de seda con estampado de flores en tonos rosado, nude y verde claro.

Dicho estampado de fondo negro, "abstracto y moderno" está inspirado en las palenqueras.



El estampado de esta colección está inspirado en las palenqueras. Foto: EFE/Matt Martini/Imaginary Wave

La también colombiana Xiomara Ortiz, quien ha establecido su negocio en Nueva York, es la responsable de este estampado pitando a mano. "Aquí no hay muchos latinos haciendo ese trabajo", comentó.



Destacan entre las piezas presentadas vestidos y faldas largas asimétricas abiertas al frente dejando ver la pierna, un mono negro de lentejuelas y ceñido al cuerpo con transparencias en la parte superior y otro que combina el dorado y plateado con escote en la espalda.



También pantalones cortos sobre la rodilla, una túnica de lentejuelas verde jade y un vestido largo tipo sirena de líneas horizontales con encaje negro.



Las modelos, algunas de ellas latinas, desfilaron al ritmo de la canción 'Titi me preguntó' de la estrella del reguetón Bad Bunny. El modisto, que nació en Colombia pero vivió en Venezuela, por lo que se considera colombo-venezolano, ha llamado a esta propuesta 'Arrow', (flecha en español), como la que tiene tatuada en su brazo izquierdo, porque dice simboliza su paso por el mundo de la moda.



"En esta flecha están todas las iniciales de mi familia y significa triunfo pero también lucha y una de las razones para tatuarla es que una flecha tiene que ir primero hacia atrás para poder ir hacia adelante", comentó.



"Quise llamar esta colección Flecha porque quise expresar y celebrar de que muchas veces para ir hacia adelante uno no tiene que ir en una línea recta. Puedes ir a la izquierda o derecha o parar porque el final tú decides si sigues o no", afirmó Peñaranda, que dice no darse por vencido en su meta de dejar una huella en el difícil mundo de la moda.

En busca de financiación

La respuesta fue tan grande que sobrepasé la meta y los mensajes fueron tan lindos de gente que ni conozco. Eso me llena de mucha alegría

TWITTER

Para esta colección 26, de forma ininterrumpida, recurrió al GoFundMe para completar los entre 10.000 y 12.000 dólares que requería presentar un proyecto de este tipo que hasta ahora ha financiado completamente.



Esto, pues según comenta, es muy cuidadoso con no perder el derecho sobre su propio nombre como marca, como le ha ocurrido a otros diseñadores.



Explica que el gasto mínimo de un desfile de modas puede ser de unos 90.000 dólares, que incluye un seguro en caso de un accidente en el local, telas, patrones, costureras, el pago a las modelos, publicidad, maquillistas, estilistas, diseñador de uñas y fotógrafo, entre otros.



"La respuesta (a su pedido a través de GoFundMe) fue tan grande que sobrepasé la meta y los mensajes fueron tan lindos de gente que ni conozco. Eso me llena de mucha alegría", indicó.



EFE

