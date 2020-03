Sebastián Piñera culpa a mujeres por abusos sexuales y desata polémica

El presidente chileno está en el ojo del huracán por la frase que pronunció, en medio de un discurso, para presentar la Ley Gabriela, que amplía la penalización del feminicidio en su país. La norma que se promulgó en honor a Gabriela Alcaíno, asesinada por su novio en 2008, sanciona hasta con 40 años de prisión el asesinato de una mujer que se encuentre en una relación de noviazgo.

Con esta disposición se amplía el marco de acción de los jueces en los casos de feminicidio en Chile, ya que antes se consideraba solo las muertes ocurridas en virtud de un matrimonio o una relación de pareja con convivencia. También se incluye el asesinato por “razones de género”, es decir, aquellos que se cometen solo por ser mujeres.



Para presentar la Ley, Sebastián Piñera ofreció un discurso público este lunes 2 de marzo. En el recinto se encontraban funcionarios de su gabinete, incluida la ministra de la mujer, Isabel Plá y, junto a él, su esposa, Cecilia Morel.



"A veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas", pronunció el mandatario, y agregó: “Tenemos que corregir al que abusa, y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo".



Por medio de un ‘tweet’, el Observatorio contra el acoso sexual de Chile afirmó: “Es intolerable culpar a la víctima de la violencia de género, más aun en el contexto de la promulgación de la Ley Gabriela. Es una declaración desde la ignorancia que violenta a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia”.

Piñera Vea aquí la declaración completa del presidente Sebastián Piñera Vea aquí el discurso completo del presidente chileno.

Tras la polémica que generó, Piñera, por medio de un ‘tweet’ aclaró: “Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerencia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres.”



A pesar de la intención de rectificar su dicho, el mandatario ya había sido criticado en otras ocasiones por comentarios machistas.



En 2011, en su primer mandato, pronunció la siguiente frase en medio de una clausura de la edición número 13 de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno: “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘no’, y cuando dice que ‘no’, no es político. Cuando una dama dice que ‘no’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘sí’, y cuando dice que ‘sí’, no es dama”.



En junio del 2017, mientras estaba en campaña presidencial, en Linares, una ciudad a 300 km de Santiago, intentó contar un chiste aludiendo al acoso hacia las mujeres.



“Bueno. muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?”

La última declaración del presidente coincidió justo con la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Se espera que en Santiago de Chile se realice una gran concentración para celebrar. En 2019 asistieron más de 20.000 mujeres.

Tendencias EL TIEMPO