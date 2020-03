Se lanza la campaña ´No es normal vivir con miedo´

Por medio de un comunicado la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá anunció el lanzamiento de la campaña ´No es normal vivir con miedo, con el fin de visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

El objetivo de la campaña, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es mostrar y exponer el problema social que existe actualmente con niñas y mujeres. Las diferentes instituciones que realizaron el acompañamiento, evidenciaron que las victimas de violencia de genero no solo sienten miedo al momento de ser

víctimas de algún tipo de abuso, sino que este se fortalece al momento de quererlo

denunciar.



Según Medicina Legal, 98.583 Mujeres fueron víctimas de violencia de género en

Colombia en el año 2018, es decir, al día se reportan más de 200 casos, en los que

se notifican de diferentes formas de agresión desde la física, sexual hasta la psicológica.



Esta es una de todas las historias que recibe la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá:

Historia de María

#NOESNORMAL #MIMIEDOES Foto: Cruz Roja

María es una mujer de 51 años de Madrid – Cundinamarca, madre cabeza de familia

de 5 niños de (2 niñas y 3 niños de 0 a 12 años), quienes fueron víctimas de violencia

intrafamiliar, violencia infantil y violencia de género por parte del compañero

sentimental.



María sufrió muchos tipos de violencia fue golpeada, humillada y abusada por el

hombre que creía era el amor de su vida, sus 5 hijos no solo tuvieron que evidenciar,

sino que crecieron en un entorno de violencia. Durante muchos años ella no quiso denunciar hasta que sus heridas físicas fueron tan graves que casi terminan con su vida. La mujer de la foto no es María, incluso ese no es su nombre real porque peligra su vida pero si es su historia y no podemos revelarlo porque María tiene Miedo.



No es normal vivir con miedo, La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y

Bogotá Alberga continuamente a más de 40 mujeres y sus familias en situaciones

similares a las de María. Hoy necesitamos ayuda para proteger la vida de estas mujeres, con tu apoyo lograremos tener casos de resiliencia que contar, ingresa a www.cruzrojabogota.org.co.

¿Cómo apoyar la campaña?

Por medio de redes sociales se puede apoyar la campaña con el uso del hashtag #NOESNORMAL y #MIMIEDOES para publicar historias personales o de conocidas que hayan vivido situaciones que generen miedo y que no se deben de normalizar dentro de la sociedad. También, para compartir todas las historias e imágenes que lleguen a la Cruz Roja.



Ademas, se pueden realizar donaciones por medio de la página web: mujeressinmiedo.cruzrojabogota.org.co