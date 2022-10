Durante una entrevista en vivo para el programa Buen Día Colombia, la cantante Salomé Camargo tuvo un accidente cotidiano. Cuando se levantó para presentar su canción, los presentadores notaron que la joven tenía una mancha de sangre menstrual.



Tras lo sucedido, la cantante manifestó la naturalidad de lo ocurrido, siendo además apoyada por la presentadora que la acompañaba en el programa al afirmar que la menstruación es algo normal que sucede en el cuerpo de todas.



“Quiero decirle, sobre todo a las niñas, que no debemos sentirnos avergonzadas porque este tipo de cosas nos pasen. Somos mujeres, es nuestra naturalidad, nuestro cuerpo, el sangrado menstrual es algo que a todas nos llega cada mes, es algo normal”, comentó la cantante en sus historias de Instagram.

Después de que el hecho fuera ampliamente comentado en redes sociales y Salomé recibiera tanto críticas como mensajes de apoyo, la joven reveló que todo fue planeado, porque hacía parte de un experimento que busca normalizar la menstruación.



El proyecto es parte de una campaña global de la marca Kotex que busca visibilizar los verdaderos problemas en la sociedad y educar sobre higiene menstrual, enfatizando en la normalidad que es para las mujeres mancharse durante su periodo.



Esta campaña de reflexión inició como un experimento social que buscó visualizar a lo que hoy se enfrenta una mujer cuando vive una situación tan normal como la llegada de la menstruación.

“Hoy en día estamos expuestas a que esto nos pueda suceder en cualquier entorno, por eso quisimos visibilizar la normalidad de la situación y la red de apoyo que cómo mujeres podemos formar para empezar a normalizar este tipo de sucesos. Como marca, queremos unificar esfuerzos para que más niñas y adolescentes vivan su menstruación de manera segura, informada y libres de barreras y estereotipos”, comenta Patricia Hoyos, gerente de Marketing de Kimberly- Clark en Colombia y Ecuador.



Barreras para la gestión menstrual

Las copas menstruales son una de las opciones existentes para la gestión menstrual. Foto: iStock

En Colombia aún existen barreras que limitan a las niñas y adolescentes a gestionar su menstruación en condiciones dignas, con acceso a información libre de estigmas, acceso a productos menstruales, y acompañamiento educativo para manejar el periodo menstrual con seguridad.



Además, cinco de cada 10 mujeres no tienen como acceder a productos y 90 % de las niñas en comunidades vulnerables no tienen conocimiento básico antes de la menarquía, según cifras de Fundación Plan International.



La más reciente encuesta Pulso Social del Dane afirma que el 14.8 por ciento de las mujeres en 23 ciudades de Colombia no pudo acceder a productos higiénicos para atender su periodo menstrual, debido a problemas económicos durante el mes de junio del 2021.



Aunque sea un hecho natural, el 9.6 por ciento de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, entre 10 y 24 años, tuvieron que suspender sus actividades usuales laborales, de estudio o tareas del hogar a causa de su periodo menstrual. De acuerdo con cifras de la Fundación Plan, el 74 por ciento de las niñas encuestadas aseguran que se sienten limitadas para el desarrollo de sus actividades diarias.



Pero este panorama no solo sucede en Colombia. Según datos de UNICEF, en el mundo hay un 20 por ciento de niñas del primer ciclo de secundaria que no están escolarizadas.



Tan solo 2 de cada 5 niñas completa la educación secundaria y 500 millones de mujeres no cuentan con las instalaciones adecuadas para gestionar su higiene menstrual.



Ante esta situación, y otras que expresan desigualdades, las niñas de todas las condiciones están alzando sus voces.



"Empezar el camino hacia la igualdad depende de la posibilidad de lograr promover una conversación más abierta a la menstruación, un tema natural que hace parte de la vida de cada mujer y que en pleno sigo XXI, aún genera discriminación y exclusión", comenta Patricia Hoyos.



