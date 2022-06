En Colombia el mercado de ropa para niños está tomando cada vez más fuerza. En los últimos años se ha vuelto más común ver en las pasarelas prendas infantiles, pues se han convertido en un atractivo para el sector de la moda.



Estampados como mascotas y dibujos animados son los preferidos por los más pequeños, según la cápsula de estampados y gráficos de bebés y niños de WGS, lo que le abre la puerta a la creatividad de los diseñadores.



Y, a su atractivo, que se le suma la funcionalidad, una de las prioridades a la hora de vestir a un infante.



De acuerdo con cifras de Inexmoda y Euromonitor en Colombia, el mercado de la ropa infantil corresponde a casi el 8 % del total de la facturación de moda en el país con una anotación de 1,8 billones de pesos en 2020 que va en aumento.



Pero más allá de las pasarelas y las estanterías, ¿qué pasa cuando los niños dejan de usar esta ropa, que en muchos casos está casi como nueva?



Algunos padres y madres optan por desecharla de inmediato, sin darle una segunda oportunidad a las prendas, otros prefieren guardarla por meses en el armario sin darle ninguna utilidad o simplemente regalarla.



Lo cierto es que hay una cuarta opción provechosa para el ambiente y para el bolsillo: venderla.

Así puede vender la ropa en línea

Una de las opciones más sencillas es vender a través de sus redes sociales. Sin embargo, contar con el respaldo de una plataforma es más confiable.



GoTrendier, plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano, ahora cuenta con una nueva vertical que le facilitará el proceso.



Su nombre es 'Kids' y tiene como fin darle una segunda oportunidad a las prendas de los niños cuando dejan de usarlas, avanzando en el mercado de la moda sostenible y generando ingresos adicionales para los hogares.



Esta nueva línea estará disponible desde este mes y contará con dos fases:



1. Los interesados podrán publicar y comprar ropa para niños de 0 a 16 años.



2. Del 7 al 21 de junio, todas las prendas publicadas no tendrán comisión de venta.



Para Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier Colombia este nuevo foco pretende cambiar la forma de consumir moda en los padres, para que se haga de forma más sostenible y social.



"A través de la plataforma, se fomenta el reúso y las mujeres pueden comprar y vender las prendas que no usan. Para nosotros, tiene mucho sentido incluir las prendas de niña, niño y bebés, porque precisamente son prendas que se usan poco y se suelen desechar en buen estado”, añadió.



Además, no toma mucho tiempo vender la ropa que ya no usan los niños, en un minuto puede publicar sus prendas en internet y comenzar a generar ingresos.



REDACCIÓN VIDA

