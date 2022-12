La tendencia 'oversize' se ha instalado con fuerza en las tiendas y los armarios. Siluetas más anchas en todas las prendas se pueden apreciar en vitrinas y en las calles.



"Después de la pandemia descubrimos esa necesidad de estar cómodos y eso lo permiten estas siluetas anchas, que por lo general vienen en telas frescas, con caídas más ligeras", explica la productora y stylist Daniela Riaño, conocida como 'Danielastyling'.



Y aunque esta tendencia viene desde el 2017, la pandemia empujo a aquellas personas que aún no se arriesgaban a dar el salto a las prendas anchas.



Aquí le contamos cómo puede llevarlas en su día a día para lucir a la moda.



Camisetas, chaquetas, pantalones, abrigos, las hormas anchas ya no pertenecen solo al mundo del 'streetwear'.



Hay prendas para todos los estilos y pueden ir desde las más formales hasta las casuales.



Toda la ropa puede ser 'oversize', pero la clave para 'Danielastyling' está en que no sean solo grandes.



"Por ejemplo, las camisetas tuvieron un cambio para hombres y mujeres y pasaron a ser unisex. Acá tenemos marcas como True o Undergold, que manejan muy bien este tipo de silueta. No son solo camisetas grandes y ya, sino que tienen estructura y estampados", apunta.



Para @callmecumbia, creadora de contenido de moda, los infaltables para entrar en la onda ancha son una camiseta y una chaqueta.



"Entre más ancho, mejor", señala.

Recomendaciones para un 'outfit oversize' ideal

La stylist, que ha trabajado con artistas como Feid y Kygo, hace tres recomendaciones más allá de las prendas:



1. Personalidad y seguridad: "Muchas veces la gente piensa que se ve más ancha o más grande al usar prendas anchas, pero estas siluetas son para aquellos que confían mucho en su estilo", apunta Riaño.



2. Aprovechar las marcas colombianas: En el mercado nacional hay muchas que ofrecen esta silueta con apuestas deportivas, casuales, chic y elegantes. Hay mucha variedad, "por ejemplo en jeans o pantalones más clásicos".



3. Mezclar los estilos: Tener prendas streetwear -de calle- pero mezclarlas con otra tendencia.



"Puede ser con algo más elegante, como un abrigo o una camisa con cuello. Unir dos estéticas les dará como resultado un outfit increíble", aconseja.



Sobre la 'regla' de no utilizar más de una prenda oversize en un atuendo, Callmecumbia dice que "las reglas no existen, usa lo que te haga sentir cómodo porque la moda es para divertirse, así que diviértete".

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS