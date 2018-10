‘Es urgente pensar en todo lo que sufren nuestras niñas’

Ser niña en el mundo, y en Colombia, no es nada fácil. A las condiciones de maltrato y violencia a que están expuestas en todos los espacios –comenzando por el propio hogar– se suman razones culturales en una sociedad donde el machismo sigue predominando y ellas continúan siendo discriminadas solo por el hecho de ser niñas.

Sobra ver algunas cifras. Entre enero y agosto del presente año se han reportado 17.574 casos de presuntos delitos sexuales, de los cuales 15.408 tendrían como víctimas a menores de edad. Según Medicina Legal, 13.072 de las víctimas eran mujeres y 2.336, hombres. El mayor número de las víctimas tenía entre 10 y 13 años (5.586 casos).



El año pasado, la situación de los menores también fue trágica. De los 23.798 casos de presunto abuso sexual, 20.663 correspondían a víctimas menores de edad. De ellos, 17.557 eran mujeres y 3.106 hombres.



Alejandro Gamboa es el presidente de la fundación Plan, que lleva varias décadas desarrollando proyectos sociales en las regiones más apartadas y vulnerables del país, principalmente con niñas. Economista y padre de familia, tiene una amplia experiencia en sector social colombiano. Y en Plan ha conocido de primera mano la realidad de las niñas colombianas.

Alejandro Gamboa, presidente de la fundación Plan, invita a sumarse a la conmemoración del #DíaDelaNiña pintándose la cara con la señal de igualdad (=). Foto: Fundación Plan



Por eso, este jueves 11 de octubre, en el Día Internacional de la Niña, la fundación Plan llevará a cabo el conversatorio ‘Construir caminos sin etiquetas’, en el cual se hablará acerca de los retos y desafios de las niñas colombianas.



En entrevista, Gamboa habla sobre la situación de las niñas en nuestro país.

¿Qué le preocupa sobre la realidad de las niñas en Colombia?

​

Me preocupa que las niñas de todas las edades crecen en medio de relaciones y espacios hostiles; desde muy temprana edad, las niñas experimentan situaciones violentas. Las niñas no se sienten seguras en sus casas ni en los espacios públicos. Me preocupa que aún no hacemos todo lo posible para que sus voces sean escuchadas y para que sus intereses sean tenidos en cuenta. Seguimos siendo un país adultocéntrico.

Los hombres tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones y nuestros deseos, no podemos seguir siendo el primer obstáculo del bienestar de las niñas y las mujeres. FACEBOOK

TWITTER



¿Qué piensa del hecho de que las niñas peligren tanto en sus propios hogares y de que muchos de los victimarios sean sus familiares o personas cercanas al hogar?

​

Estamos ante una situación crítica. El que debe ser el primer espacio protector es el lugar donde niñas y mujeres de todas las edades corren mayores riesgos; es el espacio más violento para ellas. Es urgente que, particularmente, nosotros los hombres cuestionemos las relaciones violentas que nuestros congéneres están construyendo con las niñas y las mujeres. Es urgente que nosotros los hombres cuestionemos la masculinidad que nos han enseñado, en la cual creemos tener poder sobre el cuerpo y la vida de las niñas y mujeres. Tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones y nuestros deseos, no podemos seguir siendo el primer obstáculo para la libertad, autonomía y el bienestar de las niñas y las mujeres.

A debatir sobre las niñas

Este jueves 11 de octubre, en el centro de convenciones Hall 74 (calle 74 n.° 14-25), a las 5 de la tarde, será el conversatorio ‘Construir caminos sin etiquetas’. Cuatro jóvenes que han estado vinculadas a proyectos de Plan contarán cómo se convirtieron en líderes de sus comunidades. Y hablarán con mujeres colombianas reconocidas en diferentes sectores: las deportistas María Isabel Urrutia y Susana Mora, la periodista cultural Simona Sánchez, la líder en tecnología Johana Pinzón y Vanessa Rosales, gestora de moda y feminismo.