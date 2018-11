Renata Lozano invita a dormir con elegancia y comodidad

La diseñadora caleña Renata Lozano quiere que las mujeres conviertan la noche en su mejor momento del día; en eso pensó a la hora de diseñar la colección de pijamas que acaba de lanzar con la marca Bronzini del Éxito.

Son 69 referencias entre pijamas para mujeres y niñas, ropa interior, accesorios, pantuflas, cojines y fragancias para el hogar.



“Esta colección tiene prendas para tres tipos de mujeres: las que son más sexis, las que buscan confort y las que son más clásicas. Creo que todas somos las tres y por eso buscamos que sea una colección que se pueda adaptar a las necesidades de cada mujer y a sus momentos, con prendas intercambiables. Las invitamos a acompañar la hora de dormir con comodidad y estilo”, resaltó la diseñadora.

De ahí que haya titulado la colección ‘Get away to paradise and make a party’ (Escápate al paraíso y haz una fiesta).



Las ilustraciones fueron realizadas con la diseñadora e ilustradora emergente Carolina López, quien se inspiró en nuestro trópico: tucanes, gaviotas y mucho follaje verde, que se unen a las rayas en tonos rosa, azul y dorado.



Todo el proceso de creación y la manufactura es ciento por ciento colombiana.



VIDA