A comienzos del 2018, cuando el movimiento #MeToo avanzaba a pasos agigantados en todo el mundo, avivado por la necesidad de las mujeres de visibilizar el acoso y el abuso del que son víctimas, y que empezó por poner en la palestra a grandes figuras de Hollywood, un grupo de intelectuales francesas irrumpió con una carta en la que lo criticaba.



(Lea además: Cómo identificar a "personas tóxicas" y evitar que nos destruyan la vida).



“La violación es un delito. Pero el coqueteo insistente o torpe no lo es, ni es la caballerosidad una agresión machista”, señalaba la misiva que firmaron, entre otras, la actriz Catherine Deneuve, la escritora Catherine Millet, la cantante Ingrid Caven, la cineasta Brigitte Sy, la artista Gloria Friedmann y la ilustradora Stéphanie Blake.

Vista en perspectiva, la carta, que no cayó bien entre los grupos defensores de derechos femeninos, vino a poner sobre la mesa una discusión que aún no está zanjada y que gira en torno a los límites difusos entre el coqueteo y el acoso. ¿En dónde empieza uno y termina el otro?



Un ejemplo de eso, y muy cotidiano, son los famosos piropos y halagos que se lanzan en la calle particularmente a las mujeres. Tan normalizados y romantizados están, que sus autores, que lo consideran una forma válida de coqueteo, se sienten autorizados a recurrir a ellos, aun cuando ellas se sientan mal, incómodas, acosadas.



Pilar Úcar Ventura, doctora en Ciencias de la Educación y Licenciada en Filología Hispánica, lo tiene muy claro: "Se trata de acoso" y el acosador se cree con el derecho de interpelar a las víctima sin haber recibido previamente su consentimiento y considera que sus comentarios están socialmente aceptados.



"Las mujeres, explica, no pedimos la opinión a los hombres sobre nuestro aspecto físico; si quisiéramos conocerla, preguntaríamos".



Otra cosa es el halago, la palabra amable, en un contexto igualitario, afectivo, pero sin salirse del tiesto, y "si tienes muchas ganas de decirle a una mujer 'qué buena estás', te las comes, es una cuestión de educación".



Úcar ejerce como profesora de Lengua Española en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y sabe de lo que habla cuando también se refiere al "piropeo acosador" que circula impunemente por las redes.



Sus alumnas le cuentan que tienen miedo, que no saben como contestar, para no dar pie a más comentarios y también para no verse rechazadas por el grupo.



Nuestras palabras, reflexiona, hablan de nosotros, de nuestra personalidad: "La palabra es producto de nuestros pensamientos y hay que trabajar para erradicar palabras agresivas, insolentes, desconsideradas...".



(También: La tolerancia debe ser cero).



El acoso verbal, reitera, es un lance sexual indeseado, una intrusión no solicitada de los acosadores en los sentimientos, pensamientos, actitudes, espacio, tiempo, energías ...



Alude esta profesora, que ha impartido cursos en la Escuela Diplomática y en universidades extranjeras, como la de Wharton College o Seattle, a varios movimientos que han surgido para denunciar y visibilizar el problema, como Cita Stop Street Harassment, o Hollaback, la campaña Stop Telling Women to Smile (“Dejad de Decir a las Mujeres que Sonrían”).



Además ya hay países que han legislado contra del acoso callejero como Portugal, Bélgica y Holanda, o Perú, Chile y Costa Rica.



En este tipo de circunstancias, concluye, la palabra clave es consentimiento: si la víctima que recibe la expresión ofensiva no la ha deseado, se considerará delito.

Del coqueteo al acoso

En un artículo sobre el tema publicado por BBC Mundo, el experto en relaciones personales James Preece afirmó que "si estás atraído o interesado en alguien, tienes que coquetear... pero se trata de hacerlo en el ambiente apropiado y no cuando las personas menos lo esperan".



Preece les aconseja a sus clientes, hombres y mujeres entre los 23 y los 72 años, que flirteen de una manera juguetona pero no sexual.



También citada por la BBC, la socióloga chilena María José Guerrero señaló que lo ideal sería que si la persona que no consiente el coqueteo que recibe debería manifestarlo y la otra tendría que parar en sus intenciones: "La respuesta puede ser verbal, pero también puede darse en un plano físico, como cuando alguien rechaza un beso", dice.



El problema empieza, según los expertos, cuando el mensaje es ignorado.



"El acoso se da cuando el hombre o la mujer no atiende a los mensajes claros de que sus comentarios o comportamientos no son deseados, ni bienvenidos e incluso son insultantes", le dijo a la BBC la socióloga Catherine Hakim, quien investiga sobre la mujer en el Instituto para el Estudio de la Sociedad Civil (Civitas) en Inglaterra.

El consentimiento es fundamental

"No dijo que no”, “habíamos bebido mucho”, “lo iba pidiendo por la ropa que llevaba” o “hay que ser más tajante”. Para ONU Mujeres, estas frases, que se escuchan con frecuencia, son usadas para intentar desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido.



Para esta organización, "puede que las personas que usan estas expresiones entiendan el consentimiento como una idea vaga, pero la definición es muy clara. Cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos".



Para ONU Mujeres, esto debe entenderse por consentimiento:



Con convencimiento: el consentimiento nace de un sentimiento de motivación. En lugar de buscar un “no”, asegúrese de recibir un “sí” activo. Si su pareja acepta, pero transmite preocupación o inseguridad, no hay consentimiento.



“No”, “no lo sé” o un silencio no son sinónimos de consentimiento.



Dado libremente: el consentimiento se debe dar sin presiones. No es correcto engañar, forzar o amenazar a alguien para que diga que sí. Nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado mental alterado, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o las drogas.



(Le recomendamos: ‘Las personas pueden generar el músculo de la felicidad’).



Informado: sólo puedes consentir si conoces todos los hechos. Por ejemplo, cuando una persona dice que va a utilizar protección durante la relación sexual, pero no lo hace, no hay sexo consensuado.



No puede haber consentimiento libre y pleno si alguna de las partes implicadas es menor de edad. Por lo tanto, el matrimonio infantil es un acto no consentido.



Específico: el consentimiento contempla situaciones específicas. Cada persona tiene derecho a consentir una cosa y no otra. Puede estar de acuerdo en besar o tocar un día y no al día siguiente. Lo que consiente es sólo decisión suya y puede variar.



Reversible: el consentimiento se puede retirar. Una persona puede cambiar de idea en cualquier momento. Y el consentimiento es importante incluso entre las parejas que ya han mantenido relaciones sexuales antes.



La mayoría de las agresiones sexuales no las cometen personas extrañas en callejones oscuros. Es frecuente que el autor de una agresión sexual sea alguien a quien la víctima conoce o, incluso, una pareja sentimental.



Cada persona tiene unos límites distintos y todo el mundo merece que se respeten los suyos.

Con información de BBC Mundo, ONU Mujeres y Ciencia Unam

Encuentre también en Vida:

La maternidad temprana: un drama oculto con miles de casos en Latinoamérica

Para impulsar la confianza de las mujeres y lo que aman de sí mismas