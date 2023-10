Reflexiones de una experta sobre la educación y vida de los mellizos

La doctora Joan Friedman es gemela idéntica y tiene cinco hijos, entre ellos mellizos de 34 años. Gracias a su experiencia, es el apoyo que desde hace más de 20 años han encontrado muchos padres y mellizos que suelen extraviarse al navegar las aguas desconocidas a las que se enfrentan las familias múltiples.

Nacida en Detroit (Míchigan) y con un doctorado del Institute of Contemporary Psychoanalysis de Los Ángeles (California), esta psicoterapeuta es la autora del libro Emotionally Healthy Twins (Mellizos emocionalmente saludables). Tenía tres hijos cuando a los 40 años se enteró de que iba a tener mellizos. “No quería repetir muchas de las dificultades de mi niñez como gemela idéntica, pero cuando supe que tendría niños mellizos sentí un alivio tremendo”, dice.

Doctora Joan Friedman, autora del libro ‘Emotionally Healthy Twins (‘Mellizos emocionalmente saludables’). Foto: Particular

¿Cómo fue crecer como gemela idéntica?

Fue crecer en una burbuja de mellizos, sin que nadie entendiera que eres una persona aparte. Cuando mi gemela y yo nos separamos a los 17 años para ir a la universidad, solo llevábamos lo que sabíamos a un nuevo entorno, pero sin habilidades, sin haber hecho varias cosas por cuenta propia: socializado, estudiado, salido con alguien, hecho amigos.



Me sentí muy perdida. Estaba desconectada de mis necesidades porque nunca había pensado en lo que yo necesitaba. Todo era en respuesta a mi hermana, y esto es un dilema común para los mellizos. No saben qué necesitan ni qué sienten ni qué piensan porque nunca se han puesto a pensar en ellos mismos como individuos. Terminas siendo demasiado complaciente, preocupándote por la otra persona; nunca has pensado en ti en una situación diferente a la de un segundo plano. Pero esto lo aprenden los mellizos por su cuenta o en terapia. Pasan de ser nosotros a ser yo.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no separarlos temprano?



Si los padres no les dan a los mellizos oportunidades de estar separados, terminan estando juntos. Se asienta una pereza: ‘No quiero hacer amigos, tengo a mi hermano o a mi hermana y no queremos hacer el esfuerzo’. Hasta que alguno, especialmente en la adolescencia, decide que no está feliz. Uno quiere abrirse y el otro se siente abandonado.

Sin negar que muchos mellizos terminan siendo mejores amigos, es un estereotipo y un mito que les pone mucha presión a los padres y a los mellizos. Foto: iStock

Hace poco vi a una melliza de 16 años dominada por su hermana, que es más extrovertida y líder. La chica me dice: ‘Necesito estar por mi cuenta, hacer cosas sola; pero ella lo absorbe todo y si trato de explicarle lo que necesito me hace sentir culpable. Se enoja y me preocupa molestarla porque la quiero tanto que no puedo cuidar de mí misma’. Le respondí que hay que trabajar en esto ahora porque, si las cosas siguen así, cuando tenga 29 años tal vez las dos no se hablen. Este es el peor escenario, que muestra algunas dinámicas que pueden pasar si estos problemas no se enfrentan pronto.

A quienes esperan mellizos suele decírseles que sus hijos van a nacer con su mejor amigo. ¿Esta idea es cierta o es un mito?

El libro ‘Emotionally Healthy Twins (‘Mellizos emocionalmente saludables’). Foto: Particular

Sin negar que muchos mellizos terminan siendo mejores amigos, es un estereotipo y un mito que les pone mucha presión a los padres y a los mellizos, porque puede que ellos no quieran ser mejores amigos. Cuando los papás ven que sus mellizos no son mejores amigos, piensan que han fracasado. La sociedad le dice al mellizo que debe ser el mejor amigo de su hermano, pero también le exige que sea un individuo y que confíe en sí mismo. Está bien si los mellizos crecen y son mejores amigos, pero si eso no pasa, ¿a quién le importa? Deben tener la autonomía para determinar cómo quieren su relación.

¿Qué retos enfrentan los mellizos al pasar del jardín infantil al colegio?



En el colegio será interesante ver si están todo el tiempo juntos, si pueden separarse y hacer nuevos amigos. Algunos pueden hacerlo de inmediato; otros no porque se necesitan el uno al otro para hacer más fácil la transición. Si los padres ven que no se están abriendo, que no son capaces de pasar tiempo con otros niños, deben estar atentos y hacer que suceda un poco más porque a veces los mellizos no lo harán por su cuenta y necesitan un empujón.

¿Es posible querer a los mellizos de la misma manera?



No. Lo que te permite querer a cada niño es averiguar cómo es cada uno. Puedes amar la forma en que tu hijo hace deporte. Hay cosas de él que admiras y que tal vez reflejan algo importante para ti, mientras que el otro niño no demuestra esas mismas características y no te conectas con él tanto. Puede que tu otro hijo no tenga esa habilidad, pero probablemente tenga otras que también ames. Se trata de aprender a conocerte como papá, de saber qué te atrae más: un niño más extrovertido o introvertido. También amas al otro niño, pero de una manera diferente. Es más un deseo de conocer a alguien con características en las que nunca habías pensado.

A veces uno es muy bueno en fútbol y el otro no, y la mamá los saca a ambos de clases de fútbol.



Es un problema común. La vida no es justa y los mellizos no son iguales. Esa mamá tenía que dejar en fútbol al que era bueno en fútbol y encontrar una actividad que el otro disfrutara. Tal vez uno sea más académico y el otro, más atlético. Se trata de concentrarse en lo que cada niño disfruta, de encontrar sus fortalezas y celebrarlas; no de robarle al uno o al otro para tratar de hacer sus vidas iguales, que es algo que hacen entrenadores, papás y profesores.

¿Cómo no comparar a los mellizos?



Si tienes dos niños de edades diferentes, piensas en ellos como personas diferentes. Describe aquello en lo que cada uno es bueno. Por ejemplo: ‘Tú sabes mucho sobre dinosaurios’. Concéntrate en sus habilidades específicas y haz lo mismo con su hermano. En tu mente siempre los comparas –eso es natural con mellizos y con hermanos en general–; pero si piensas en ellos como hermanos, no como mellizos, es más fácil mantener sus cualidades distintas en tu mente.

La experta recomienda no vestirlos igual, no darles los mismos regalos, no obligarlos a practicar los mismos deportes. Foto: iStock

Algunos consejos

Con el fin de promover la individualidad de cada mellizo o trillizo, la doctora Joan Friedman recomienda cosas como sacarlos a pasear a cada uno en un coche sencillo; tomarles fotos por separado (de cada niño solo y de cada niño con papá y mamá, además de otra con toda la familia). Igualmente, aconseja cantar el ‘Feliz cumpleaños’ una vez por cada uno y tenerle un pastel a cada uno. Algo más sobre los cumpleaños: “Cuando mi hermana Jane y yo éramos niñas, todo el mundo nos daba el mismo regalo, así que la que abriera el regalo primero arruinaba la sorpresa para la otra. Nos pasaba todo el tiempo y todavía hablamos de eso. Si les vas a dar una camisa, dales una camisa diferente; si es un juguete, que sea diferente”, comenta. Sobre la ropa: “No soy partidaria de vestirlos igual. Sé que es bonito, pero cuando los niños llegan al punto de elegir su ropa debes dejar que lo hagan porque les da un sentido de que son personas aparte, un sentido de autonomía.

Hay Ley de Familias múltiples

Hace pocos días fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la Ley 2329 de familias múltiples, cuyo objetivo es mejorar la atención médica de estas familias y reducir los riesgos en los embarazos múltiples (según el Dane, en Colombia se producen anualmente cerca de 11.300 nacimientos múltiples).



Liga de los Múltiples (https://www.laligadelosmultiples.com/).