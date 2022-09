Espesas, de formas rotundas, bien peinadas y que transmitan fuerza, poder y mucho estilo, así se llevan las cejas, el marco indiscutible de la mirada.



La depilación y el diseño con hilo y los productos orgánicos que estimulen su crecimiento, además de los productos correctos de maquillaje, son algunos secretos para que las suyas impacten.



Y es que las cejas pueden ser su mejor atributo, porque ¿quién no recuerda las cejas arqueadas, tupidas y felinas de la bella actriz Elizabeth Taylor o, en tiempos más recientes, las de Lily Collins -protagonista de la serie Emily en París- con sus cejas espesas y siempre bien peinadas.



Lea acá: (Reality de mujeres de tallas grandes colombiano lanza su tercera edición)

Ellas confirman cómo esta parte del rostro se convierte en un factor diferencial y, por lo tanto, llevarlas arregladas de forma natural ahora, como en los tiempos de la inolvidable Liz Taylor, es una tendencia que no pierde vigencia.



Así lo asegura Romero Jennings, director de Makeup Artistry de MAC Cosmetics, radicado en Nueva York, quien nos confiesa su obsesión por crear miradas impactantes. Por sus manos han pasado figuras como Dita Von Teese, Rosamund Pike, Solange Knowles (hermana de Beyoncé), entre muchas otras.



"Llevar las cejas elevadas, un poco en punta y muy elegantes” es el estilo en boga, dice. Algo fácil de lograr "con un lápiz de cejas con trazos tan finos como el vello de esta zona y un gel transparente que ayuda a realzar su color, dirección y suspensión".



Vea también: (Las tendencias de maquillaje para el segundo semestre del año)

Facebook Twitter Linkedin

Lily Collins, protagonista de la serie de Netflix 'Emily in Paris' se ha caraterizado por sus cejas espesas y siempre bien peinadas. Foto: Cortesía Netflix

Llevar las cejas elevadas, un poco en punta y muy elegantes, se logra con un lápiz de cejas con trazos finos como el vello de esta zona y un gel transparente que ayuda a realzar su color, dirección FACEBOOK

TWITTER

Un depilador para retirar el vello y definirlas y un cepillo para peinarlas hacia arriba, antes de cortarlas, son infaltables en el set de belleza, complementa Jennings.



Tanta atención reclama esta parte del rostro que en Colombia hay sitios especializados en su cuidado y embellecimiento como Catalina Jaramillo Especialista en Cejas.



La consigna es "usar productos que no sean agresivos ni invasivos para la piel ni las cejas, sino que realcen su naturalidad", dice Maryory Becerra, quien atiende en una de las sedes en Bogotá.



La propia Jaramillo mencionó en una masterclass que no hacen micropigmentaciones -un método que se ha popularizado para marcar las cejas- porque al no ser natural tiene efectos a futuro como cambios en la coloración de la zona y puede taponar los folículos de esta zona.

La depilación: el primer paso

La experiencia en Catalina Jaramillo comienza con la toma de medidas, "nos cercioramos de que la forma de las cejas de mujeres y hombres realcen sus facciones y mirada", puntualiza Maryory.



Acto seguido, hacen un mapa de estas y observan qué pelitos sobran o faltan para delinearlas. A la par se recomienda a cada usuario los productos y técnicas que se podrían necesitar para estimular el crecimiento del vello y para tener unas cejas más espesas y definidas.



Por la importancia del visajismo del rostro y las necesidades de cada persona, Jaramillo recomienda dejar la depilación en mano de profesionales.

Así es la depilación con hilo

Con esta técnica hindú introducida en Colombia por la antioqueña Catalina Jaramillo, tras haberla aprendido en Brasil, se notan cambios inmediatos en la forma de las cejas.



1. Se exfolia la zona con un producto a base de caviar para eliminar las células muertas y activar el folículo de las cejas y el crecimiento del vello.



2. Con un hilo las expertas retiran los excesos de pelo. Esta técnica no mancha la piel y evita que se descuelgue el párpado.



3. Aplican una tintura orgánica para realzar su tono natural. Hay quienes prefieren lucirlas más oscuras y otros, término medio o más tenue. El efecto del color dura en promedio tres días.

¿Cómo debe maquillarse las cejas para darles forma?

Facebook Twitter Linkedin

Tenga como referencia sus ojos y su nariz para marcar el inicio, el punto alto y el largo ideal de sus cejas. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Las marcas cosméticas y de cuidado personal cada vez desarrollan más productos con tecnología de vanguardia que facilitan el embellecimiento de las cejas en cuestión de segundos. Y usted lo puede conseguir así de fácil:



1. Seleccione un lápiz para cejas, gel o sombra de un tono cercano al de su cabello.



2. Pase la brocha con el gel para cejas o el lápiz por la base de estas (la parte de abajo). Procure hacerlo con suavidad para que no le queden tan marcadas.



3. Puede pasar un lápiz iluminador de color blanco para que la parte de abajo de la ceja se vea más clara y por lo tanto, se aprecie mejor su definición.



4. Con la punta de la brocha o lápiz puede rellenar y dar más color. A más pasadas, más volumen y grosor. Siga la forma natural de sus cejas y procure solo llenar los espacios en blanco, sin excederse.



5. Si quiere un look ultradefinido e impactante, use el gel con su delineador de cejas favorito, recomienda Alejandra Angulo, brand manager de Tratamiento y Cuidado Personal en Yanbal Colombia.



6. Sáquele partido a la forma de sus cejas, no busque que se parezcan a la de alguna celebridad. Maquíllelas y péinalas sin restarles naturalidad.





FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ - REVISTA CARRUSEL@revistacarrusel

Más noticias de la sección Vida

- Subasta de la Fundación A la Rueda Rueda contará con obras de grandes maestros

- Las claves para transformar su hogar u oficina en un espacio de bienestar

- 12 emprendedoras de Colombia, Perú y Ecuador ganadoras de Start Path Empodera