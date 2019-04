Tres recetas para Semana Santa con sabor oriental

Durante los viernes de Cuaresma muchos no comen carnes rojas. Si usted sigue esta tradición o ayuno, o simplemente es amante de los productos del mar, aquí le tenemos tres recetas fáciles de preparar en casa.

La tradición de no comer carnes rojas (desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección) es para los católicos un gesto de abstinencia y reflexión.



Según el Padre Gerardo Remolina, de la Universidad Javeriana, es una oportunidad para ejercitarse a nivel espiritual y renunciar a determinados gustos. “Hay que darle un sentido que es de tipo sacrificio, pero no un sacrificio porque sí, sino para fortalecer nuestra voluntad y tener dominio de nosotros mismos”, agregó.



Al no consumir carnes rojas, la opción más común en el país son los animales de mar y río como pescados y mariscos. Según el nutricionista Juan Camilo Mesa, los pescados contienen grasas saludables, proteínas de alta calidad y micronutrientes, como vitaminas y minerales, beneficiosos para el organismo si se consumen con regularidad.

Los pescados contienen grasas saludables, proteínas de alta calidad y micronutrientes, como vitaminas y minerales

Hay que tener en cuenta, explica Mesa, que el consumo de carnes rojas está relacionado con el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares por lo que recomienda incluir el pescado en una dieta saludable. Además es beneficioso si se consume con regularidad en preparaciones asadas, al horno o estofados, evitando los fritos.



Si desea incluir el pescado en su alimentación pero no sabe cómo prepararlo, el chef Rong, del restaurante Cooking Taichi en Bogotá, recomienda tres recetas fáciles, prácticas y con el mejor estilo oriental para hacer en Semana Santa.

Berenjenas rellenas con camarones

Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Ingredientes (3-4 personas)



1 berenjena grande

400 gr de camarón

Sal, pimienta, soya, aceite de ajonjolí al gusto.

Fécula



Para la salsa:



½ taza de agua

4 cucharadas de azúcar

1 ½ de vinagre blanco

2 cucharadas de pasta

de tomate

Fécula al gusto

Aceite de chile al gusto



Preparación

​

Se corta en trozos la berenjena y se hacen surcos (como un acordeón) para rellenarlos con los camarones machacados y condimentados; cúbralos con fécula con la mano. Se fríen en aceite 3 minutos. Para la salsa, se vierten los ingredientes en una olla hasta que espesen.

Langostinos al wok

Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Ingredientes (2 personas)

​

6 langostinos grandes

10 gr de cebolla cabezona en cuadritos

10 gr de pimentón rojo y verde en cuadritos

Salsa de soya, sal y pimienta al gusto



Preparación

​

Sumerja los langostinos en agua hirviendo por 30 segundos, al igual que los vegetales. Luego, se retiran del agua y solo se sofríen los langostinos en aceite caliente por 20 segundos. Por último, en una plancha o sartén tipo wok se saltean por 3 minutos los langostinos con los vegetales y se les agrega la salsa de soya, sal y pimienta al gusto.

Pescado en jengibre y cebollín

Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Ingredientes (2 personas)

​

1 filete de róbalo cortado en láminas

10 gr de cebolla larga cortada en diagonal

5 gr de jengibre cortado en diagonal

5 gr de zanahoria en láminas pequeñas

5 gr de champiñón



Preparación

​

Se sumergen las láminas de róbalo en agua hirviendo por 30 segundos, luego haga lo mismo con los vegetales. En una plancha o wok se saltean los ingredientes con la salsa de soya, sal y pimienta al gusto por 4 minutos.



DANIELA PINTO MOLINARES @Daniela_Paola_P