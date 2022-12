Se llegaron las fiestas de fin de año y muchos buscan un detalle para regalar a sus seres queridos durante la noche de Navidad.



Algunos creen que es difícil encontrar 'ese algo' para la mujer que quieren, ya sea su esposa, mamá, amiga, novia o hermana, pues no es tán titánica la labor si se hace con cariño y con la idea de sorprender afirman los expertos en el tema.



(De seguro le interesa leer: Carmen Villalobos muestra su decoración de Navidad en su apartamento de soltera)

En esa línea se plantean varios interrogantes, sencillos, antes de buscar y comprar ese regalo con qué se busca sorprender y alegrar el momento de esa persona especial.



(Lo invitamos a leer: Bad Bunny: versión navideña de ‘Tití me preguntó’ ya es viral en redes sociales)



¿Sabe cuál es su color prefirido? ¿El aroma - perfumes - que le agrada?, ¿las texturas que prefiere al vestir? ¿Chocolates? ¿Temas de lectura? ¿Ritmo, temas músicales o interpretes?



No le dio a una, no se preocupe, lo podemos hacer fácil con las siguientes propuestas de regalo porque son neutrales, agradables, económicas y de las que seguro no son de recibir todos los días.



(Podría ser de su interés leer: Agüeros navideños: cuáles son los más populares en Colombia y para qué se hacen)

La lista:

Facebook Twitter Linkedin

Esta situación les suele generar enojo y molestias. Foto: iStock

Y qué tal un kit de aceites y escencias para realizar una sesión de aromateria. Es una actividad fácil de desarrollar en un espacio cerrado, que ayuda a la relajación y meditación.



Un set de masaje facial: está en furor, hay de varios precios, y traen mucho beneficio para la piel. De seguro le encantara.



Un kit de cuidado de uñas: para estar listas en cada ocasión especial.



Y qué tal unos auriculares inalámbricos con micrófono: Los encuentra de varias marcas, con buen alcance y la gran mayoría tiene bloqueadores de sonido externo.



Tasa térmica: De moda, listas para líquidos fríos y calientes. De muchos colores y texturas.



Tocadiscos con bluetooth de 3 velocidades: Un regalo fuera de lo común para las amantes de los clásicos, nada como un tocadiscos de estilo vintage para decorar la casa y escuchar la autenticidad de la música en su estado más tradicional.



Cuaderno inteligente digital: Perfecto para todas aquellas amantes de la escritura o dibujo. Este cuaderno digital completamente reutilizable que se limpia con un paño húmedo si se utiliza con los bolígrafos FriXion de Pilot.



De seguro con estas ideas la sorprenderas.