El árbol sí cayó

Les hago una pregunta filosófica que siempre me ha fascinado: si un árbol cae en la mitad del bosque, pero nadie lo vio caer, ¿realmente sí cayó?



Aunque a primera vista la respuesta parece obvia, es increíble que en nuestra sociedad no es tan blanca o negra como aparenta ser. Les hago la misma pregunta, aterrizándola a la realidad colombiana: si nuestros políticos cometen delitos y hay pruebas de ello, pero como no existe un ente regulador que los cuestione ni sancione, ¿entonces el delito nunca se cometió?

Si en nuestro país, 140 mujeres son gravemente maltratadas CADA DÍA por su pareja, pero por la falta de justicia, o por el miedo o la ignorancia que no las deja denunciar, ¿es como si nunca las hubieran maltratado?



Si nuestros hijos, menores de edad, toman trago y consumen drogas, pero nosotros no los vemos, ¿no se están haciendo daño e inclusive matando?



Si evadimos impuestos, pero la Dian no nos coge, ¿es como si no estuviéramos robando?



La violencia contra las mujeres es una realidad. Foto: ELTIEMPO

Si decidimos no salir a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto, pero nadie se da cuenta, ¿entonces no somos responsables por los resultados?



Si como ciudadanos cometemos un sinnúmero de infracciones en las calles, pero no hay un policía que nos multe, ¿es como si nunca las hubiéramos cometido?



Si manejamos borrachos, pero no nos detiene la Policía de Tránsito ni le hacemos daño a nadie, ¿es como si hubiéramos manejado sobrios?



Hay situaciones nefastas que a diario suceden en Colombia, y sin embargo, para muchos es más fácil pretender que si no las ven o no han sido directamente afectados, es igual a que esas cosas no estuvieran pasando.



Tristemente, la mayoría necesitamos que el ‘árbol’ caiga directamente sobre nuestras cabezas para reaccionar y entender que todos nuestros actos, aunque parezcan irrelevantes, tienen consecuencias... aunque nadie los vea o los juzgue.



¿Qué pasa con la responsabilidad que debemos sentir por nosotros mismos? ¿Qué pasa con la brújula interna que nos debe guiar a hacer el bien al prójimo tanto como a nosotros mismos? El árbol sí cayó y sí dañó los árboles de al lado. Sí quedó un hueco inmenso donde una vez estuvo erguido. ¡Sí hay consecuencias!



Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor culpable

que aquel que esconde la realidad.

