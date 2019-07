¿Qué hay detrás del pelo "afro" de las mujeres en Brasil?

Llevar el pelo "afro", trenzado con colores o un turbante con estampado en la cabeza son rasgos por los que hoy en día se discrimina a las mujeres negras en Brasil, donde se celebra este jueves el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña.

"Es como si te estuvieran diciendo '¿No te basta con ser negra, que encima tienes que demostrar que lo eres?'" es la forma en que Tais Souza explica el varapalo de racismo velado que recibió cuando, hace dos años, perdió una oportunidad de empleo por presentarse en la entrevista con un turbante africano.



Souza, de 31 años, es profesora y había hablado la noche anterior por teléfono con la coordinadora de un colegio que elogió su currículum y apalabró su contratación. Sin embargo, cuando acudió al centro de manera presencial, todo cambió a tres palabras: "Ah, ¿Tú eres Tais?", parafrasea la profesora, quien asegura que la mirada de su interlocutora "lo dijo todo".



A pesar de ser un país de mayoría femenina (51,7 por ciento de la población) y de afrodescendientes (el 55,7 por ciento), el racismo y el machismo dejan a las

mujeres negras en Brasil al margen de la esfera de la vida pública o de los cargos de poder y también las marca como blanco de violencia.



En el quinto país con mayor tasa de feminicidios del mundo, el número de asesinatos a mujeres no negras creció un 1,7 por ciento entre 2007 y 2017, mientras que el de

mujeres negras lo hizo un 60,5 por ciento.

La profesora universitaria Eritza Liendo en Caracas (Venezuela). "Yo no me pienso como una mujer negra, me pienso como una mujer, como ciudadano, como un individuo con derechos, con deberes". Foto: EFE La haitiana Alexandra Dontiluz, encargada del programa de cursos de español del Servicio Jesuita a migrantes en Santiago (Chile). Foto: EFE La activista brasileña del movimiento de mujeres negras de Río de Janeiro "Helô", Heloisa Marcondes Farias, posa en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE “Hay negras que quieren ser blancas y blancas que quieren ser negras y no debería ser así. Cada cual debe representar su raza. Yo defiendo mi raza afro, me siento muy orgullosa de ser negra". Foto: EFE Daidy Carreras, cantante, bailarina y modelo cubana, posa en La Habana (Cuba). “Creo que ser una mujer afrodescendiente es cargar con un peso histórico y social bastante grande". Foto: EFE La docente colombiana Enith Cristina Mosquera Lozano, representante del Movimiento Nacional Cimarrón en Santiago de Cali, posa en Cali (Colombia). Foto: EFE

Este día de reivindicación es motivo para la celebración en Sao Paulo de la XII edición del festival Latinidades, que pone sobre la mesa de debate cuestiones como el activismo político a través de elementos estéticos "afro" o la apropiación cultural de estos rasgos.



"Yo crecí escuchando que mi cabello era feo cuando estaba natural" relata Tais, que ahora luce el cabello rizado y conversa con EFE en un sillón de "Lizafrica", un pequeño salón de belleza del centro de Sao Paulo especializado en peinados "afro".



Mientras ella charla, su peluquera y amiga, Liza Tavares, le trenza el cabello con hilo rosa. Ella tiene ahora 33 años, hace 11 que montó su propio salón y 12 que es negra. "Yo me descubrí negra con 21 años", relata a EFE la peluquera, a quien sumergirse en el mundo de la estética "afro" le hizo cambiar de mentalidad: "Me dije 'Ahora puedo hacer trenzas, ahora puedo apropiarme de lo que es mío'".



A principios de este mes, una polémica se hizo viral en Brasil después de que internautas compartieran en redes sociales las imágenes obtenidas al buscar en Google las palabras "trenzas bonitas", que daban como resultado fotos de

mujeres blancas, y "trenzas feas", combinación que mostraba a personas negras.



"¿Por qué en ellas es bonito y por qué en nosotras es feo o está mal visto?" plantea Liza: "Una rasta en una persona blanca... ¡Madre mía! Es súper estilosa... En un negro, es mal cuidado... Son miradas muy diferentes", lamenta la peluquera.

La cocinera y camarera panameña Jaqueline De León Becker posa en el restaurante "Donde Fanso" en la Vereda Afroantillana, en ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE Elena Hinestroza, de Timbiquí, Cauca, posa en Cali, ciudad donde llegó hace 12 años (Colombia). Es ama de casa, cantante y compositora. Foto: EFE La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, en San José (Costa Rica). Campbell comentó que "ser mujer afro costarricense ha sido para mi una marca en mi identidad política, personal y cultural". Foto: EFE La cantante cubana Eme Alfonso, posa para una foto en Fábrica de Arte en La Habana (Cuba). Foto: EFE La secretaria de Desarollo Económico de la Alcaldía de Cali, la colombiana Angélica Mayolo, posa en julio de 2019, en Cali (Colombia). Foto: EFE

Es este escenario el que generó el debate en las redes sobre si resulta ofensivo o no que una mujer blanca, ajena a estos prejuicios, lleve el pelo "afro" o un turbante con estampados africanos en Brasil.



Ante esta pregunta, el silencio reina durante unos tres segundos en el salón de belleza, pero enseguida sigue la conciliación: "Cada uno usa lo que le hace bien y si hay respeto por la cultura, no hay nada de malo", comenta Tais.



Pero esta también advierte que "hay que pararse a pensar": "¿Por qué llevas eso? ¿Tú admiras esa cultura o es solo una 'modita'? ¿Tú respetas esa cultura o lo usas porque es bonito y luego eres racista, maltratas a los negros, y para ti solo sirven para ser tus empleados?", pregunta de forma retórica.



Sobre esta y otras cuestiones realiza su tesis doctoral Carol Barreto, diseñadora de moda y profesora de Estudios de Género y Feminisimo de la Universidad Federal de Bahía, donde también lidera proyectos de producción de moda con mujeres negras y LGBT del interior de Bahía (nordeste).

Ante la polémica cuestión que parece no tener una respuesta monosílaba, Barreto, que participará el viernes de una de las charlas del festival "Latinidades", da algunas claves para no caer en la "apropiación": tener conciencia crítica, pagar de forma justa sin intentar abaratar el precio del producto y evitar adueñarse del propio proceso de trabajo son algunas de ellas.



"Por lo demás, ni quiero ni puedo definir quién compra y paga por mis piezas", expresa Barreto, que confiesa: "Además, necesito dinero para remunerar a esas mujeres que cosen y empoderarlas". "Quien va a pagar por ese dinero, siendo justos, no me interesa".



