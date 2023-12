¿Qué estás pidiendo en tu carta al Niño Dios?

Cuando era niña, el mes de diciembre era la felicidad total. Significaba familia, vacaciones y regalos. La dicha empezaba desde que me sentaba a escribir la carta al Niño Dios. Esta, generalmente, era extensa e incluía todos los juguetes de moda que había visto en las propagandas o los que les había visto a mis amigas en días anteriores. Pensar que cualquier deseo que tuviera tenía el potencial de ser realizado era lo máximo.

Días antes de Navidad podía casi que palpar lo feliz que iba a ser con mi juguete nuevo y me proyectaba llegando al colegio a chicanear con mis amigas.

Esos minutos desde cuando abría el ojo el 25 de diciembre hasta cuando destapaba mis regalos parecían eternos. Si recibía lo que había pedido en mi lista, la emoción era exuberante, pero si no, la tristeza era abrumadora y agobiante. Recibir la Barbie ‘piscinera’ cuando había pedido la Barbie ‘rumbera’ podía calificarse como una catástrofe y una desilusión monumental.

Lo triste es que por más dichosa que me haya puesto con mi juguete, muy rápidamente me aburría con él y empezaba a soñar con lo siguiente que en mi mente iba a ser aún mejor.



Creo que como adultos le seguimos pidiendo a Dios o a la vida con la misma ingenuidad que cuando éramos niños.

Seguimos siendo igual de inmaduros a la hora de pedir deseos. Ya no añoramos los juguetes de las propagandas, sino que anhelamos el hombre o la mujer perfecta de las películas, la vida amorosa de los cuentos de hadas, el físico de las modelos de revistas, la plata de la realeza o la felicidad de cualquiera que sonría más que uno.



De la misma manera como nos frustrábamos y armábamos berrinche si no recibíamos el regalo añorado, hoy nos amargamos y perdemos la ilusión cuando la vida no es como creemos que debería ser. Tantas veces perdemos de vista las bendiciones que tenemos enfrente por estar empeñados en tener algo nuevo o ajeno. Se nos olvida que el agradecimiento es el elixir de todos los males.

Así como cuando de pequeños encontrábamos razones para patalear, aunque tuviéramos todo, de adultos casi nunca logramos sentir paz con nosotros mismos. Cuando logramos estar medianamente tranquilos, sentimos incomodidad y buscamos razones para estar inconformes.



Y así como cuando sentíamos orgullo de mostrar nuestros juguetes nuevos en el colegio, pero si alguien tenía uno más llamativo lo escondíamos por vergüenza a no ser suficiente, seguimos constantemente comparándonos con los demás.

Hoy te pregunto, ¿qué hay escrito en tu carta al Niño Dios? Y te recuerdo, ¡cuidado con lo que pides porque va y se te cumple!