¿El tiempo en su vida representa una inversión o un gasto?

“La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que usted es el piloto”.

El tiempo... para algunos es preciado, para otros es desperdiciado. Para los enamorados es eterno, para los enfermos es escaso. Para la juventud no tiene límites y para los ancianos no parece tener principio. Para los ocupados está lleno de ruido, para los iluminados es abundante en silencio. Para los soñadores es gozado, para los racionales es contado. Para los tristes es interminable, para los felices es inagotable.



El tiempo parece relativo, pero la verdad es que es absoluto. El día tiene las mismas 24 horas para todo el mundo; los meses, los mismos días, y los años, los mismos meses. El reloj no favorece a los más ricos ni les da ventaja a los privilegiados. El tiempo no reconoce género ni raza. No se puede comprar ni vender, aunque el señor Bezos haga su mejor esfuerzo.



Lo que marca radicalmente la diferencia en el valor es el uso de este preciado tiempo que tenemos en la Tierra. Cuando decimos “no tengo tiempo”, debemos pensar que con las mismas 24 horas de las que nosotros disponemos, Benjamin Franklin inventó la electricidad; los hermanos Wright, el avión, y Gandhi liberó a su pueblo. Nelson Mandela, a pesar de permanecer 27 largos años en la cárcel, tuvo tiempo para abolir el apartheid y cambiar el mundo. Qué ridículos nos debemos sentir cuando decidimos no sacar tiempo para las cosas importantes en la vida, aduciendo que “¡el tiempo no nos alcanza!”.



Lo que sí es cierto del tiempo es que cuando pasa... se fue. No hay dinero, lamentación o deseo que lo haga regresar. No hay manera de echar el reloj hacia atrás. Cuando la arena pasa al otro lado del reloj, se queda ahí, para la eternidad.



Por esto les pregunto hoy: ¿qué están haciendo con su valioso tiempo? ¿En su vida representa una inversión o un gasto? ¿Cuando sean mayores, mirarán hacia atrás con recuerdos gratos o con la sensación de no haberlo aprovechado?



Lo maravilloso es que la decisión es solo suya y de nadie más. En vez de quejarse y decir que no tiene suficiente tiempo, haga su mayor esfuerzo para que el tiempo del que dispone... ¡siempre cuente!

